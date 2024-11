Riapre Langosteria St. Moritz: dove la cucina di mare incontra le Alpi

Langosteria St. Moritz, una delle location più prestigiose dell'Engadina, riapre i battenti il 5 dicembre 2024, promettendo un'altra stagione indimenticabile nel cuore delle Alpi svizzere. Giunta alla sua terza stagione invernale, la rinomata catena di ristoranti Langosteria, fondata nel 2007 da Enrico Buonocore, offre un’esperienza gastronomica unica, che unisce la raffinatezza della cucina italiana alla bellezza naturale delle Alpi.

La sala di Langosteria St Moritz (Foto: Danilo Scarpati)

Langosteria St. Moritz: tra tradizione e modernità

Il ristorante Langosteria St. Moritz si trova a Chesa Chantarella, una suggestiva baita di montagna a pochi passi dalle piste del comprensorio sciistico del Corviglia. Qui, l’eleganza del design degli interni crea un’atmosfera che miscela perfettamente tradizione e modernità. Le pareti in legno, gli oblò con mosaici e l'illuminazione raffinata si combinano per dare vita a un ambiente accogliente e sofisticato. La vista mozzafiato sulle montagne circostanti, visibile attraverso ampie vetrate, arricchisce ogni piatto servito, rendendo ogni pasto un’esperienza sensoriale completa.

Il camino di Langosteria St Moritz (Foto: Danilo Scarpati)

Langosteria St. Moritz: un menu che celebra il mare



Langosteria St. Moritz si distingue per la sua proposta gastronomica che celebra il meglio dei sapori del mare, combinando l’eccellenza delle materie prime italiane con un tocco innovativo. Il menu è arricchito da piatti esclusivi studiati appositamente per la clientela di St. Moritz, dove la cucina di mare regna sovrana. Tra i piatti signature non mancano le specialità a base di crostacei freschi, pesce e molluschi, ma anche pietanze che richiamano la tradizione gastronomica italiana, come le pietanze alla brace e i piatti ricercati della cucina mediterranea.

Inoltre, la carta dei vini, curata da Valentina Bertini, corporate wine manager del gruppo, offre una selezione di etichette pregiati che si abbinano perfettamente ai piatti, per un’esperienza enogastronomica senza pari.

La terrazza vista Alpi di Langosteria St Moritz (Foto: Danilo Scarpati)

Arte e gastronomia a Langosteria St. Moritz



Langosteria St. Moritz continua a stupire non solo con la qualità dei suoi piatti, ma anche con la sua attenzione all’arte. Il ristorante rinnova anche per questa stagione la collaborazione con Deodato Arte, una galleria rinomata per la sua collezione di artisti moderni e contemporanei. All’interno del ristorante sarà possibile ammirare una selezione esclusiva di opere d'arte, che spaziano dalla cultura Pop alla Street Art, creando un dialogo creativo tra cucina e arte. Questo incontro tra sapori sofisticati e opere iconiche trasforma Langosteria in una vera e propria galleria d’arte vivente, dove ogni pasto è un'esperienza visiva e gustativa unica.

Langosteria St. Moritz: dalla famiglia agli eventi privati

Langosteria St. Moritz si propone come il luogo ideale per ogni occasione, dalla cena tra amici al pranzo in famiglia, fino agli eventi privati. La struttura offre ampi spazi, tra cui una terrazza outdoor che permette di godere della bellezza del paesaggio alpino, perfetta per i mesi più freddi. Inoltre, le aree private sono disponibili per eventi esclusivi, garantendo un ambiente elegante e intimo. Le possibilità sono infinite per chi desidera un’esperienza gastronomica di alta classe, ma anche per coloro che cercano un ambiente informale dove divertirsi in compagnia.

Particolare di Langosteria St Moritz (Foto: Danilo Scarpati)

Le promozioni della stagione de Langosteria St. Moritz



Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, Langosteria St. Moritz ha pensato a delle promozioni pensate per la clientela. Dal lunedì al giovedì, tutte le birre saranno in offerta speciale a soli 3 euro per chi pranza o cena al ristorante. Ogni domenica, il menu bimbi sarà gratuito per i bambini fino a 10 anni, con la formula di un adulto che accompagna il piccolo. Queste iniziative, insieme all’atmosfera accogliente e alla qualità innegabile dei piatti, rendono Langosteria il posto ideale dove vivere un’esperienza gastronomica unica.

Il futuro di Langosteria

Langosteria, ormai una realtà consolidata nel panorama gastronomico, ha conquistato i palati di tutti grazie alla qualità dei suoi piatti e alla cura dei dettagli. Dopo aver aperto numerosi locali in Italia e all’estero, il marchio continua la sua espansione con nuove aperture in programmazione. L’obiettivo è continuare a offrire esperienze gastronomiche raffinate in location straordinarie come quella di St. Moritz, unendo il meglio della tradizione italiana con un tocco internazionale. Langosteria è diventato sinonimo di eccellenza, ospitalità e ricerca continua della qualità.

Langosteria St. Moritz rappresenta il meglio della cucina fine dining: piatti raffinati, ambiente elegante e accogliente, una selezione esclusiva di vini e opere d’arte che arricchiscono l’esperienza. Questo ristorante è destinato a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che cercano il meglio della cucina, sia che si tratti di una semplice cena tra amici, sia che si desideri vivere un’esperienza gastronomica unica nel cuore delle Alpi svizzere.

Langosteria St. Moritz

Chesa Chantarella, Via Salastrains 10 - 7500 St Moritz (Svizzera)

Tel +41 81 833 31 31