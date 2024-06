Bagni Fiore a Paraggi: un'estate tra lusso e gusto con Langosteria

Bagni Fiore, perla della costa ligure a Paraggi (Ge), apre le sue porte per un'estate all'insegna del lusso e del gusto sotto la sapiente gestione di Langosteria, che dal 2021 ne detiene la proprietà. Dalla mattina alla sera, infatti, gli ospiti saranno coccolati da un'esperienza a 360 gradi che unisce eccellenza gastronomica, servizio impeccabile e un'atmosfera raffinata.

I Bagni Fiore di Langosteria a Paraggi

Bagni Fiore di Langosteria: dalla colazione all'aperitivo

La giornata inizia con una ricca colazione servita sulla terrazza panoramica, dove si può gustare una selezione di dolci e salati preparati con ingredienti freschi e di stagione. Tra le proposte, torte fatte in casa, yogurt con granola e frutti di bosco, pane con pomodoro confit e ricotta, pane cristallo con prosciutto iberico Joselito e una selezione di centrifughe di frutta e verdura.

Dalle 12 alle 16, il servizio in spiaggia propone un menu che delizierà anche i palati più esigenti. Insalate gourmet, come l'insalata di branzino al vapore, l'insalata di mare con pinzimonio di verdure e l'insalata di gamberi reali alla catalana, si alternano a piatti vegetariani come la caprese, l'insalata greca e l'hummus di ceci con verdure grigliate e vinaigrette all'aceto balsamico. Non mancano poi le fritture di pesce fresco e i primi piatti della tradizione ligure, come le orecchiette ai frutti di mare e i pansoti di Santa Margherita con la salsa agli scampi.

Il Bar Fiore all'interno dei Bagni Fiore a Paraggi

Il Bar Fiore, situato sulla terrazza con vista mozzafiato sul golfo, è il luogo ideale per sorseggiare un aperitivo al tramonto. La ricca proposta include vini pregiati, cocktail e distillati, accompagnati da un'eccezionale selezione di stuzzichini come ostriche Gillardeau in tempura, tartare di scampi e caviale, focaccia con acciughe del Cantabrico e popcorn di gamberi reali.

Dior firma ancora i Bagni Fiore di Langosteria a Paraggi

Per questa stagione, Bagni Fiore si rinnova grazie alla partnership con Dior, che ha curato l'allestimento del beach club con una speciale declinazione in verde del suo iconico pattern toile de Jouy. Cabine, lettini e ombrelloni si trasformano così in oasi di raffinatezza, dove gli ospiti potranno godersi il relax in un ambiente esclusivo.

Bagni Fiore

Via Paraggi a mare 1 - 16038 Paraggi (Ge)

Tel 0185284831