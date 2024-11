Ristorante Ego, crocevia di sapori dal mondo nel cuore di Roma

A Roma, in zona Re di Roma, sorge un ristorante che è molto più di un semplice locale per cene eleganti. Si chiama Ego, ed è un progetto nato dalla passione di due giovani, Lorenzo De Lio (chef) e Beatrice Venturini, uniti nella vita e nella visione gastronomica. Ego non è solo un ristorante, è un'esperienza. Un viaggio tra culture e sapori, un mix di emozioni e tecniche, una tavola che invita a esplorare e a riscoprire il concetto stesso di ristorazione.

La sala di Ego

Ego: una storia d'amore e cucina

Lorenzo e Beatrice sono i volti di Ego, una coppia sia nella vita che nella passione per la cucina. I due si sono conosciuti sette anni fa e, dopo esperienze in ristoranti stellati in Spagna, Inghilterra e Italia, hanno deciso di fondare Ego a Roma. La loro è una storia di viaggi e avventure culinarie che li hanno portati a formare un'idea di cucina precisa e personale. Un'idea che, con Ego, hanno finalmente reso realtà. La filosofia del ristorante si riflette persino nel nome. Ego, come spiega Beatrice, “è l'io, la coscienza di sapere ciò che sei”. Il nome rappresenta la loro identità, fatta di esperienze, sogni e passioni maturate negli anni. Ego è un progetto intimo e personale, e chiunque varchi la soglia di questo ristorante viene subito coinvolto in questa dimensione unica e coinvolgente.

Ego, ambiente intimo e raffinato

L'esperienza in Ego inizia dall'ambiente: un locale intimo e minimalista, composto da soli otto tavoli per un massimo di 18 coperti. Lo spazio è curato in ogni dettaglio, con materiali come il ferro e la sabbia che richiamano una rusticità raffinata, in contrasto con il soffitto nero smaltato e forme morbide e avvolgenti. Questo arredamento non è solo estetico, ma guida il cliente in una dimensione quasi sospesa, creando un'atmosfera riservata e accogliente. Ogni dettaglio della sala è studiato per facilitare l'esperienza del cliente, dalla mise en place essenziale alla disposizione dei tavoli, tutto è pensato per dare risalto a ogni singola portata, creando un vero e proprio viaggio sensoriale.

Da Ego viaggio tra culture e sapori

La cucina di Ego è una finestra aperta sul mondo. «La mia cucina è contaminata al 100%», racconta Lorenzo, lo chef di Ego. E con contaminata, intende proprio che ogni piatto trae ispirazione da culture e cucine lontane: dal Messico al Giappone, dalla Cina fino a Singapore. Non è la classica cucina italiana né una fusion pura e semplice, ma piuttosto una reinterpretazione creativa e raffinata che combina ingredienti e tecniche di vari paesi.

Xiao Long Bao di funghi, croccante di funghi e mayo allo shisodi Ego 1/6 Funghi, tuorlo, puntilla e dragoncello di Ego 2/6 Animella, yuba di latte, miele di patata di Ego 3/6 Fusilloro chicken tikka masala e nasturzio rosso di Ego 4/6 Fusilloro chicken tikka masala e nasturzio rosso di Ego 5/6 Cernia gialla, emulsione di lemon drop bruciati, uova di salmone e yogurt di Ego 6/6

In ogni piatto di Lorenzo si sente il richiamo della tradizione, ma con un twist unico che porta il cliente in una dimensione nuova e sorprendente. «Italiana o spagnola? Dipende da quello che sto creando», spiega lo chef. Questa combinazione di culture si riflette nei suoi piatti, dove ingredienti italiani vengono lavorati e abbinati a sapori e tecniche di tutto il mondo, mantenendo però una pulizia estetica e una precisione nel gusto che sono alla base di ogni creazione.

I percorsi degustazione: Allegretto, Adagio e Vivace

Per gli ospiti, Ego offre tre diversi percorsi degustazione:

Allegretto: sei portate che invitano a esplorare il mondo culinario di Lorenzo e Beatrice, un percorso perfetto per chi ama scoprire sapori nuovi senza esagerare. Adagio: nove portate che conducono il cliente in un'esperienza più completa e coinvolgente, ideale per chi vuole esplorare ogni sfumatura della cucina di Ego. Vivace: un'opzione ridotta di tre portate, selezionate dallo chef per chi preferisce un assaggio più veloce ma comunque sorprendente.

Ogni percorso è un viaggio sensoriale che si spinge oltre i confini della cucina tradizionale. Dal primo all'ultimo piatto, Lorenzo e Beatrice guidano i loro ospiti in un'esperienza unica, fatta di sapori decisi e contaminazioni inaspettate. Tra i piatti da non perdere: Dongpo, cinque spezie, erba san pietro, Fusilloro, anatra, acetosa e sommacco, Agnello e molluschi e Tarta de queso.

A completare il viaggio gastronomico, Beatrice ha curato una selezione di etichette internazionali per accompagnare ogni piatto in maniera armoniosa e avvolgente. La carta dei vini è pensata per esaltare ogni sapore e contrasto, in un abbinamento che unisce cultura e avanguardia. Beatrice, con la sua esperienza e passione per l'enologia, porta la cena a un livello superiore, creando un'armonia perfetta tra piatti e vini.

I protagonisti di Ego

Le esperienze di Lorenzo e Beatrice, sia personali che professionali, sono alla base della filosofia di Ego. Beatrice, ventiseienne originaria del lodigiano, ha un percorso segnato dalla passione per il vino, trasmessale dal padre. Dopo il corso Alma di Sala, bar e sommellerie, ha vissuto importanti esperienze presso la Madonnina del Pescatore a Senigallia e in altri locali stellati, fino a ritrovarsi in Spagna, da DiverXO, dove ha conosciuto Lorenzo.

Lorenzo De Lio (chef) di Ego

Lorenzo, ventottenne romano, dopo il corso Alma e un'esperienza al Bistrot 64, ha affinato la sua tecnica in locali prestigiosi come il Mugaritz e DiverXO in Spagna. Quando i due si incontrano, si rendono conto di condividere non solo la vita, ma anche una visione comune della cucina. Dopo un periodo all'estero, tornano in Italia e, scorgendo il locale di via Etruria, capiscono di aver trovato il luogo ideale per dare vita al loro progetto.

Beatrice Venturini di Ego

Ego: tra cucina ed esperienza

Ego non è solo un ristorante, è un viaggio tra sapori e culture che stimola ogni senso. Dall'accoglienza alla cura del dettaglio, dalla selezione dei vini alle combinazioni creative dei piatti, ogni elemento è pensato per offrire un'esperienza memorabile. Ogni cena in Ego è un crocevia di emozioni e sapori, un'immersione in una cucina d'avanguardia che rende ogni piatto quasi un'opera d'arte.

Ego

Via Etruria 35 - Roma

Tel 342 5470 485