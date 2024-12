Cappelletti, brodi e tradizione: i menu dei ristorati nelle Marche per le feste

La magia delle feste nelle Marche

In genere i ristoratori marchigiani amano passare il Natale e le feste in famiglia e fra le mura domestiche. Ci sono tante eccezioni però che non si limitano solo al Capodanno dove, in pratica, tutti sono aperti e si cimentano in cenoni e veglioni danzanti con menu della tradizione. Sono attivi nei giorni feriali e cappelletti, tortelli e tortellini in brodo la fanno da padroni. Anche al mare.

Feste al Ristorante Marcello

Il ristorante Marcello direttamente sulla spiaggia

Ed è proprio il mare, in particolare Portonovo (An), ad aver attirato subito la nostra attenzione. Giovanni Nicolini, figlio dello straordinario Marcello del Ristorante Marcello, ci spiega, dietro un suggestivo Presepe sulla spiaggia, che saranno aperti il 24 a pranzo e a cena e il 26 solo a pranzo, il 31 a pranzo e il primo pranzo e cena e gli altri giorni a cavallo delle festività sempre aperti. Il menu? Quello dell’estate passata con qualche variazione dovuta alla stagione invernale e cappelletti in brodo per tutti.

Ristorante Marcello Via Poggio, 9 60129 Portonovo (AN) Tel +39 071 801183

Feste al Il Molo

Il Molo Ristorante

Accanto, non è da meno Il Molo della famiglia Giacchetti, che si scatena il 31 sera con un cenone ricco di cose buone come astice in tre consistenze, risotto con spigola gratinata, gocce di aglio nero e tartufo di stagione, pre-dessert cappelletti in brodo. Musica e giochi speciali.

Il Molo Baia di Portonovo 60121 Portonovo (An) Tel +39 071 801040

Feste all'Attico sul mare

Attico sul mare

Rimaniamo al mare ma ci spostiamo a Grottammare (Ap) all’Attico sul mare di Simone e Sara Marconi che, a grande richiesta, escluso il giorno di Natale saranno aperti a pranzo e a cena. Il 31 con una serata spettacolo fra cooking show, menu della tradizione, musica e tortellini di scorfano in brodo di gamberi rosa.

Attico sul mare Piazza Kursaal, 6 63066 Grottammare (AP) Tel +39 0735 736394

Feste alla Trattoria Trentasette

Trattoria Trentasette

Risalendo sulla costa adriatica ci fermiamo a Porto Sant’Elpidio (Fm) alla Trattoria Trentasette. Qui vice il detto “Natale con i tuoi”. Quindi il patron Stefano Alessandrini festeggerà a casa con la moglie cuoca Roberta Mancini e le figlie. Il 31, però, grande veglione di fine anno con lenticchie e mazzancolle e tortello al profumo dell’Adriatico.

Trattoria Trentasette Via Faleria, 37 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) Tel +39 335 663 8609

Feste al Ristorante Amarantos

Qualche chilometro più a Nord incontriamo il Ristorante Amarantos a Porto Recanati (Mc) il cui claim è “fatto in casa per davvero”. Aperti tutti i giorni propongono il loro variegato menu alla carta. Quindi i loro ospiti potranno scegliere liberamente e assaggiare il pan del Gargano, un panettone pugliese che viene sfornato tutto l’anno. Mara Palanca, pastry chef e moglie dello chef Antonio Di Guglielmo, lo serve appena scaldato con panna fresca e frutti di bosco. In onore al marito che è pugliese Doc.

Ristorante Amarantos Corso Giacomo Matteotti, 21/23 62017 Porto Recanati (MC) Tel +39 071 759 0324

Feste al Ristorante Il Cresciolo

Ristorante Cresciolo

Nell’interno, sempre in provincia di Ancona, al Ristorante Il Cresciolo ad Offagna ce n’è per tutti i gusti. Il 24 menu all’asporto con il tradizionale stoccafisso all’anconitana. A Natale, che è già sold out, cappelletti in brodo di cappone e vincisgrassi. A Capodanno intrattenimento musicale e il Filetto alla Wellington con crema di patate e spinaci. Uno dei cavalli di battaglia dello Chef Patron Edoardo Staffolani.

Ristorante Il Cresciolo Via Boccolino di Guzzone, 15 60020 Offagna (AN) Tel +39 342 677 3377

Feste Alla Lanterna

Alla Lanterna

A Fano (Pu) la famiglia Cerioni, Alla Lanterna, accoglie gli ospiti la sera della Vigilia di Natale con gli immancabili passatelli in brodo di pesce e la spigola all’amo con i tre carciofi. Il locale poi rimarrà chiuso per ferie fino al 12 gennaio.

Alla Lanterna Str. Nazionale Adriatica Sud, 78 61032 Fano (PU) Tel +39 0721 884748

Feste a El Mascaron

Nell’interno a Fermignano (Pu) ci ha colpito il Ristorante El Mascaron, che si chiama così in onore del Mascaron che decora la fontana nel centro città. Qui la pizza è veramente una gran pizza. Abbiamo assaggiato “Cavoli tuoi” con crema di cavolo nero, filante fior di latte, patate arrosto, pancetta croccante e un tocco finale di mandorle tostate. Aperti durante tutte le feste propongono un Cenone di Capodanno con piatti tradizionali. Immancabili le lenticchie con lo zampone e i quadrotti di polenta e funghi porcini.

El Mascaron Via Mazzini, 44 61033 Fermignano (PU) Tel +39 0722 331683

Feste a Il Tiglio

Il Tiglio

Concludiamo con la stella Michelin Enrico Mazzaroni che terrà chiuso Il Tiglio a Montemonaco (Ap) il giorno di Natale per riaprire l’ultimo dell’anno con un menu “segreto” di cui possiamo svelare solo due dei piatti nuovi che saranno serviti quella sera: Cotto e cotto di cervo, Insalata invernale dei Sibillini.

Tutti i ristoranti che abbiamo segnalato serviranno vini e spumanti locali. Buone prossime feste dalle eccellenti Marche enogastronomiche.