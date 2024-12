L'Epifania £$non$£ porta via... la montagna: dove andare in Trentino Alto-Adige

Si dice che l'Epifania porti via la magia delle feste, ma perché non vederla come l'inizio di una nuova esperienza? Un’opportunità per immergersi nel silenzio avvolgente delle montagne, dove la neve cade delicata e il tempo sembra rallentare. Respirare la calma di un’alba sulle vette, concedersi un momento di relax nelle piscine riscaldate e ritrovare la serenità nel ritmo lento della natura: un'occasione perfetta per rigenerarsi e iniziare l’anno con rinnovata energia.

Alto Adige e Trentino sono destinazioni ideali dove trascorrere un’Epifania tranquilla immersi in paesaggi innevati

Epifania in montagna, tra Trentino e Alto Adige

L’Epifania può trasformarsi in un’opportunità per vivere un’esperienza unica, un viaggio che aiuti a lasciare alle spalle lo stress e ad accogliere con tranquillità i nuovi propositi. Durante i giorni di vacanza, non c’è nulla che possa rubare la sensazione di leggerezza e spensieratezza che regala il tempo trascorso in montagna. Tra paesaggi mozzafiato e hotel immersi nella natura, è facile lasciarsi coccolare dai centri benessere, fare passeggiate nei boschi innevati, provare il brivido delle ciaspolate o delle gite in slitta. Ogni momento diventa un ricordo che si porta con sé, una traccia di serenità e bellezza da conservare nella memoria. Dall’Alto Adige al Trentino, queste sono alcune delle destinazioni ideali dove trascorrere un’Epifania tranquilla, immersi in paesaggi innevati e atmosfere rilassanti, lontano dalla frenesia quotidiana.

Epifania in Trentino: Peio Fonti

La Val di Peio, situata nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e circondata dalle maestose vette dell'Ortles-Cevedale, è una destinazione ideale per gli amanti della montagna. Tra le cime più alte che dominano la valle ci sono il Cevedale, il Vioz, il Palon de la Mare e il San Matteo. La Skiarea Pejo3000, che si estende fino a 3.000 metri di altitudine, offre discese spettacolari con un panorama mozzafiato. La funivia Pejo 3000, inaugurata nel 2011, porta gli sciatori fino a quota 3.000 metri, da dove si può scendere per circa 8 km fino a Peio Fonti. Dal 2019, questa skiarea è diventata la prima in Europa a essere plastic free, un segno concreto dell’impegno per la sostenibilità ambientale. Oltre allo sci, la Val di Peio è un luogo perfetto per chi ama il trekking e l’escursionismo. I percorsi variano da facili camminate, come il giro dei laghi del Cevedale, a sfide più impegnative, come la salita al Rifugio Vioz. La zona è anche un paradiso per i ciclisti, con numerosi sentieri adatti alla mountain bike, tra cui il suggestivo tour della Grande Guerra, che unisce sport e storia.

Oltre allo sci, la Val di Peio è un luogo perfetto per chi ama passeggiate ed escursionismo

La Val di Peio è anche un luogo di benessere, grazie alle Terme di Peio, che sfruttano le acque curative delle fonti locali. Le terme sono un punto di riferimento per il trattamento di malattie respiratorie, circolatorie e reumatiche, ma offrono anche trattamenti estetici. Non mancano poi luoghi di interesse storico e culturale. Casa Grazioli, a Strombiano, è un affascinante esempio di abitazione contadina tradizionale, e ospita l’Ecomuseo della Val di Peio, che racconta la vita rurale della valle. Il Museo della Guerra Bianca, dedicato alla Prima Guerra Mondiale, conserva cimeli e testimonianze delle battaglie combattute sulle montagne. Imperdibile anche il Caseificio Turnario di Peio, l’ultimo in Trentino, dove si producono ancora formaggi tradizionali come il casolét, utilizzando latte di mucche e capre locali. Un angolo di Trentino che coniuga natura, storia e tradizioni, rendendo la Val di Peio una meta perfetta per una vacanza attiva e culturale.

Epifania a Peio Fonti, dove dormire: Hotel Vioz

Immerso nel Parco Nazionale dello Stelvio, in Val di Sole, e a pochi passi dagli impianti della Skiarea Pejo 3000, l'Hotel Vioz a Peio Fonti (Tn) è un punto di riferimento per l’ospitalità familiare dal 1925. Dopo una ristrutturazione che ha modernizzato gran parte della struttura, l’hotel si presenta con uno stile contemporaneo, mantenendo però il fascino e la tradizione che lo caratterizzano. Storicamente attento alle esigenze delle famiglie, l’Hotel Vioz offre numerosi servizi dedicati ai bambini, come un ampio parco giochi privato, gite organizzate e attività a tema, oltre al Baby, Mini e Junior Club.

Nel 2024 è stata inaugurata una nuova e magnifica area wellness, che si estende su 700 mq e offre una vista impareggiabile sulle montagne della Val di Sole. Questa nuova area benessere include due piscine interne riscaldate per bambini e una piscina di 100 mq, riscaldata e con accesso sia interno che esterno, pensata per il relax degli adulti. L’hotel dispone di 35 camere e 10 nuove Family Apartsuite, ideali per famiglie, con arredi in legno di design, cucina attrezzata e spazi ampi che possono ospitare da 2 a 6 persone. Per un’esperienza di benessere completa, gli ospiti dell’Hotel Vioz possono approfittare delle Terme di Pejo, una delle terme di montagna più rinomate, celebri per le proprietà curative delle acque termali. Questo incantevole angolo della Val di Sole è perfetto per una vacanza che unisce relax, natura e sport.

Hotel Vioz Via dei Cavai, 10 38024 Peio Fonti (Tn) Tel +39 0463 753146

Epifania In Alto Adige: Chiusa

Chiusa (Bz), in Alto Adige, durante l'inverno si trasforma in un'oasi di tranquillità, immersa in un paesaggio incantato che invita a rallentare e a dedicare tempo a sé stessi. Questa destinazione offre un'esperienza unica a chi cerca una fuga invernale autentica, lontano dalla frenesia delle mete più turistiche. Il territorio di Chiusa comprende i pittoreschi paesi di Barbiano, Velturno e Villandro, che distano pochi chilometri l’uno dall’altro, e si trova nel cuore del Sudtirolo, in una posizione strategica che consente di raggiungere facilmente le famose piste da sci delle Dolomiti. Ma questi villaggi offrono anche molte alternative per chi preferisce un tipo di divertimento diverso dallo sci. Lontano dal turismo di massa, Chiusa è il punto di partenza ideale per escursioni nel cuore della natura. Tra le meraviglie della zona, spicca l’Alpe di Villandro, uno degli alpeggi più grandi e suggestivi delle Alpi, facilmente raggiungibile da Villandro. Qui è possibile fare ciaspolate tra i boschi innevati o intraprendere passeggiate mozzafiato, lontano dal trambusto.

Chiusa è il punto di partenza ideale per escursioni nel cuore della natura (foto Rene Gruber)

Per gli appassionati di sci di fondo, sono disponibili due tracciati, adatti sia ai principianti che agli esperti, che si snodano tra tratti pianeggianti e leggere salite. Le malghe lungo il percorso, come la Malga Gasserhütte e la Malga Rinderplatzhütte, offrono l'opportunità di fare una pausa e gustare le deliziose specialità locali. Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più immersiva, è possibile prenotare una vacanza al “Biwak Camp Alto Adige” sull'Alpe di Villandro e Lazfons, dal 4 all'11 gennaio 2025. Qui, si potrà partecipare a escursioni e ciaspolate nel silenzio della neve fresca, accompagnati da esperte guide escursionistiche. I pasti sono serviti nel vicino rifugio “Stöfflhütte”, che offre anche un piacevole ristoro durante la giornata. Un’esperienza perfetta per chi cerca pace, natura e la bellezza di un inverno autentico.

Epifania a Chiusa, dove dormire: Hotel Gnollhof

A Gudon (Bz), a 1.160 metri di altitudine in Valle Isarco, l’Hotel Gnollhof si trova immerso nella quiete di un paesaggio montano, a pochi passi dal bosco innevato e da alcuni dei sentieri più suggestivi che attraversano i masi di montagna. Con una piscina a sfioro che offre una vista mozzafiato sulla valle e le montagne circostanti, l’hotel rappresenta un rifugio ideale per chi cerca una pausa di tranquillità e benessere. A soli quindici minuti di auto da Chiusa, l’Hotel Gnollhof è una meta perfetta per chi desidera sfuggire alle rotte turistiche più frequentate, scegliendo invece camminate rilassanti e ciaspolate silenziose all’Alpe di Villandro, a Velturno, all’Alpe di Barbiano-Corno del Renon o in Val di Funes, sotto le maestose Odle. Per chi preferisce qualcosa di più dinamico, si può anche fare qualche discesa con lo slittino. Inoltre, l’hotel offre un comodo servizio navetta per raggiungere le famose località sciistiche della Val Gardena e dell'Alpe di Siusi.

Dopo una giornata all’aria aperta, l’area benessere dell’hotel accoglie gli ospiti per un momento di puro relax. Tra i trattamenti firmati Comfort Zone, si può scegliere di rilassarsi nella sauna panoramica finlandese, nel bagno turco classico o salino. Un’esperienza unica è quella di fluttuare nell’infinity pool riscaldata, immersi nel silenzio della natura e circondati dal bianco dei boschi e della valle. La cucina dell’Hotel Gnollhof è una vera delizia per il palato, con piatti raffinati da accompagnare con i pregiati vini bianchi della Valle Isarco, per un’esperienza gastronomica completa e indimenticabile.

Hotel Gnollhof Gudon, 81 39043 Chiusa (Bz) Tel +39 0472 847323

Epifania in Alto Adige: San Candido

Nel cuore delle Dolomiti, San Candido (Bz) è una meta ideale per chi cerca il fascino della neve e il divertimento invernale. L'area sciistica 3 Cime Dolomiti, con i suoi 115 km di piste, offre molteplici opportunità per tutti, dai principianti agli sciatori esperti. A pochi passi dal centro di San Candido, l'area sciistica del Monte Baranci è particolarmente adatta alle famiglie e a chi desidera un’esperienza più rilassata. Con 8,5 km di piste, il Monte Baranci è perfetto per i principianti e i bambini. I più piccoli possono iniziare i loro primi passi sulla neve grazie a uno skilift dedicato alla pista per principianti, mentre gli adulti possono prendere la seggiovia che porta alla stazione a monte del Gigante Baranci. Da lì, si può scendere scegliendo tra la pista nera "Mandoriese", la panoramica "Haunold" o una comoda pista per famiglie, con splendide viste sulla vallata circostante.

L'area sciistica 3 Cime Dolomiti offre molteplici opportunità per tutti

Per chi cerca un'alternativa allo sci, la pista per slittino del Baranci, lunga 3 km, è una delle attrazioni principali. Situata nell'area turistica 3 Cime Dolomiti, offre un'esperienza divertente e rilassante in mezzo alla neve. In particolare, la discesa notturna sulla pista per slittino illuminata è un'esperienza magica sotto il cielo stellato, che aggiunge un tocco di incanto alla giornata. Durante il periodo natalizio, San Candido si trasforma in un pittoresco villaggio invernale grazie al tradizionale Mercatino di Natale. Ogni anno, dal tardo novembre fino al 6 gennaio, il centro del paese si anima con bancarelle che vendono prodotti locali, specialità altoatesine e oggetti artigianali. Nelle fredde serate invernali, una tazza di vin brulé o brulè alla mela è il modo perfetto per riscaldarsi, mentre Babbo Natale e Gesù Bambino regalano doni ai bambini buoni.

Epifania a San Candido, dove dormire: Atto Suites & Cuisine

Atto Suites & Cuisine, situato nel cuore del centro storico di San Candido, in Alto Adige, offre un’esperienza che va oltre la semplice accoglienza. È il luogo ideale per chi desidera immergersi completamente nell’atmosfera delle Dolomiti, con un focus particolare sul benessere. Il concetto alla base di questa guest-house, progettata dallo studio d’architettura Pedevilla Architects, è quello di creare una “casa lontano da casa”, dove gli ospiti possano sentirsi a loro agio e rilassati. Ospitata in un ex panificio-pasticceria, la struttura è stata realizzata utilizzando principalmente materiali locali. La storica facciata in porfido rosso, tipica della Val Pusteria e della chiesa di Rio Sesto, conserva il legame con la tradizione, mentre l'interno, moderno e accogliente, riflette la cura per il dettaglio. Al piano terra si trova il ristorante, che segue il concetto “farm-to-table”: tutte le materie prime provengono dalle fattorie circostanti. La terrazza-giardino con vista collega il ristorante alla zona pedonale, offrendo uno spazio perfetto per godersi un momento di tranquillità.

Gli ospiti possono accedere anche all'area benessere del Naturhotel Leitlhof, con spa, fitness e un ampio programma di attività. Per una comodità aggiuntiva, la struttura offre un servizio di transfer da Bressanone, Verona, Treviso e Venezia, e permette la cancellazione gratuita delle prenotazioni fino a 48 ore prima dell’arrivo. Atto Suites & Cuisine è la scelta perfetta per un soggiorno che unisce comfort, benessere e la bellezza delle Dolomiti.