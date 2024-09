Ristrutturazione da urlo all'Hotel Vioz: per famiglie che amano rilassarsi

L'Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments si è trasformato in una struttura moderna e accogliente grazie a un'importante ristrutturazione che ha preservato il suo fascino tradizionale. Il progetto ha messo al centro il benessere delle famiglie, creando spazi dedicati al relax, allo sport e al divertimento, che si integrano perfettamente con il paesaggio naturale circostante. Gli appartamenti, con un design raffinato che riflette l'identità del luogo, insieme alla nuova area wellness panoramica, costituiscono i punti di forza di questa metamorfosi. Gli ospiti possono quindi aspettarsi un'esperienza unica e rigenerante, in un ambiente pensato per soddisfare le esigenze di tutti i membri della famiglia. In questo contesto incantevole, è possibile dedicarsi a sport invernali come lo sci, il trekking e le passeggiate, o semplicemente rilassarsi e godere della bellezza che circoscrive l'hotel. La combinazione di comfort, storia e natura rende l'Hotel Vioz una scelta perfetta per una vacanza rigenerante nel cuore delle Alpi.

Hotel Vioz (foto Pinci)

«Siamo entusiasti di presentare il nuovo volto dell'Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments», ha dichiarato Elisabetta Fava, al timone della struttura insieme alla sorella Michela e alla nipote Martina. «Questa ristrutturazione curata dallo studio di architettura Perathoner Architects di Selva Valgardena ci permette di offrire ai nostri ospiti un'esperienza ancora più completa e appagante, all'insegna del relax, del divertimento ma soprattutto della (ri-)scoperta della natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio».

Hotel Vioz - Elisabetta, Michela e Martina Fava (foto Pinci)

Hotel Vioz, per tutta la famiglia

Situato in un edificio storico risalente al 1914, inizialmente concepito come caserma militare, questo l'Hotel Vioz ha subito una trasformazione nel corso degli anni, diventando una rinomata struttura alberghiera di proprietà della famiglia Fava dal 1925. Nel corso delle generazioni, la famiglia ha mantenuto vive le tradizioni di ospitalità, passione per l'accoglienza e particolare attenzione al benessere delle famiglie. Oggi, Elisabetta, Michela e Martina Fava rappresentano la terza generazione della famiglia, dedicandosi con impegno e cura a soddisfare le esigenze degli ospiti e a proseguire un interessante progetto di rinnovamento e restyling della struttura, senza dimenticare le radici storiche che la caratterizzano.

Hotel Vioz - Vacanze per la famiglia (foto Pinci)

L'hotel è stato concepito pensando in particolare alle famiglie e ai bambini, e offre un'ampia gamma di servizi a loro dedicati. Dispone di un parco giochi privato, gite organizzate e attività a tema, oltre a tre diversi club per i bambini: il Baby Club per i più piccini, dai 2 ai 3 anni e mezzo; il Mini Club, rivolto a bimbi fino a 8 anni, attivo dalla domenica al venerdì in vari orari; e lo Junior Club per ragazzi fino a 12 anni, che propone tornei, laboratori e giochi di società. L'hotel è membro di My Family Hotel, una rete di Family Hotel che promuove l'accoglienza e i servizi per le famiglie nel Trentino, rendendolo una scelta ideale per una vacanza con i bambini.

Hotel Vioz - Area giochi per bambini (Foto Pinci)

Le nuove Apart-Suite e le camere dell'Hotel Vioz

L'Hotel Vioz è una struttura ideale per famiglie e gruppi, con un totale di 35 camere e 10 nuovissime Family Apartsuite. Queste ultime, arredate con design moderno in legno, possono ospitare da 2 a 6 persone e sono dotate di cucina spaziosa e ben attrezzata. Gli ospiti possono scegliere tra due formule: la prima è la formula hotel con mezza pensione, che include tutti i servizi dell'hotel, mentre la seconda è la formula residence, senza pasti inclusi, perfetta per chi cerca libertà e autonomia durante la propria vacanza. Inoltre, tutte le camere e gli appartamenti offrono una vista spettacolare sulle montagne del gruppo Ortles-Cevedale, rendendo ogni soggiorno un'esperienza indimenticabile.

Hotel Vioz - Apartsuite (Foto Pinci)

Apartsuite Bilocale da 4

Ideale per gli amanti dello stile e della comodità del sentirsi come a casa. Per 2- 4 persone. Camera da letto matrimoniale con letto King Size (2m x 2m) + letto a castello. Cucina con piano cottura, frigo, forno microonde, lavastoviglie e delizioso giro panca con tavolo. Confortevole bagno con doccia XL. Balcone panoramico. 2 TV, telefono, cassaforte.

Hotel Vioz - Bagno Apartsuite (Foto Pinci)

Apartsuite trilocale da 5

Ideale per gli amanti dello stile, dello spazio e della comodità del sentirsi come a casa. Per 3- 5 persone, circa 50 mq. 1 Camera da letto matrimoniale con letto King Size (2m x 2m). Seconda camera con letto a castello e divano-letto oppure matrimoniale con letto King size/ 2 singoli + divano-letto. Cucina con piano cottura, frigo, forno microonde, lavastoviglie e delizioso giro panca con tavolo. Confortevole bagno con doccia XL. Balcone panoramico. 3 TV, telefono, cassaforte.

Apartsuite trilocale da 6

Per 3- 6 persone, circa 58 mq. 1 Camera da letto matrimoniale con letto King Size (2m x 2m). Seconda camera matrimoniale con letto King size/ 2 singoli + letto a castello. Cucina con piano cottura, frigo, forno microonde, lavastoviglie e delizioso giro panca con tavolo. Confortevole bagno con doccia XL. Balcone panoramico. 3 TV, telefono, cassaforte.

Hotel Vioz - Camera con vista (foto Pinci)

Camere Smart

Ideale per chi è attento al budget. Da 2- 5 persone, 17 - 39 mq. Arredate in legno, stile tradizionale. Non ristrutturate recentemente, con moquette. Al piano terra, affaccio sul giardino. Metratura come Classic da 2 senza balcone, Comfort da 3 con balcone oppure Family da 5 con balcone. Bagno con doccia o vasca, in alcune finestrato. TV, telefono, cassaforte.

Camere Classic

Ideale per chi cerca l'essenziale. Da 2- 4 persone, circa 17 mq. Stile essenziale, arredate in legno, con parquet. Senza balcone, ma con vista montagne circostanti. Bagno con doccia, in alcune finestrato. TV, telefono, cassaforte.

Camere Comfort

Ideale per gli amanti dello spazio e del comfort. Da 2- 4 persone, circa 23 mq. Stanza spaziosa, arredata in legno, con parquet. Con balcone panoramico, vista montagne. Bagno con doccia o vasca, in alcune finestrato. TV, telefono, cassaforte.

Hotel Vioz - Camera Comfort (foto Pinci)

Camere Family

Ideale per famiglie. Per 3- 5 persone, circa 31 mq. 2 ampie camere separate, arredate in legno, con parquet. Con balcone panoramico, vista montagne. 1 Bagno con doccia o vasca, in alcune finestrato. TV, telefono, cassaforte.

Hotel Vioz - Camera family (foto Pinci)

Casa Lisetta

Struttura separata dall'hotel che si adegua a tutti i tipi di vacanze. Riservata e molto tranquilla, al suo interno sono a disposizione sia alcuni appartamenti vacanza per chi preferisce un soggiorno più autonomo, sia alcune camere per chi preferisce soggiornare con tutte le comodità della formula hotel.

Hotel Vioz - Camera Comfort Lisetta (Foto Pinci)

Classic Matrimoniale/Tripla

Ideale per chi cerca l'essenziale. Da 2- 3 persone, circaa 20 mq. Stile essenziale, arredate in legno, con parquet. Senza balcone, ma con vista montagne circostanti. Bagno con doccia, in alcune finestrato. TV, telefono, cassaforte.

Comfort

Ideale per gli amanti dello spazio e del comfort. Da 2- 3 persone, circa 23 mq. Stanza spaziosa, arredata in legno, con parquet. Con balcone panoramico, vista montagne. Bagno con doccia. TV, telefono, cassaforte.

Family

Ideale per famiglie. Da 3- 4 persone, circaa 31 mq. 2 ampie camere separate, arredate in legno, con parquet. Con balcone panoramico, vista montagne. 1 Bagno con doccia. TV, telefono, cassaforte.

Il ristorante e la cucina dell'Hotel Vioz

Il ristorante dell'Hotel VIoz propone una cucina che spazia tra i piatti tipici della tradizione trentina e la classica dieta mediterranea. La colazione è disponibile con proposte bilanciate a buffet per soddisfare il gusto e dare la giusta carica per le giornate all'aria aperta. Il menù del ristorante invece propone un benvenuto a buffet con antipasti di insalate, verdure di stagione e lavorazioni sfiziose. La cena è con menu a scelta; proposte locali, vegetariane e creative. Per concludere. un dolce finale ogni giorno diverso dal pasticcere del ristorante. Disponibili ogni giorno pasti adatti ai bambini, comprese pappe e passati di verdure per i bimbi 0-2 anni (su richiesta). Due sere a settimana cene con festa a tema per bambini dai 3,5 anni senza i genitori.

Hotel Vioz - Bar (Foto Pinci)

Nel periodo estivo l'Hotel Vioz offre un'escursione che sarà indimenticabile per tutti gli amanti della natura e della buona cucina. Partendo da Pejo Fonti e salendo in telecabina fino al Rifugio Scoiattolo, i partecipanti possono già godere di una vista panoramica mozzafiato. La passeggiata fino a Malga Saline, immersi in un bosco di abeti e pini cembri, offre l'opportunità di avvistare animali selvatici come caprioli e scoiattoli, rendendo l'escursione un'esperienza unica e affascinante. Malga Saline, situata a un'altitudine di 2.089 metri, rappresenta una sosta rigenerante prima di cominciare la discesa verso la Baita dell'Hotel Vioz.

Hotel Vioz - Colazione a buffet (foto Pinci)

La grigliata tradizionale trentina, servita nella baita, promette di essere un momento di convivialità e degustazione, con piatti tipici come polenta, carne locale e formaggi, tutti ingredienti che raccontano la cultura gastronomica della Valle di Sole. Infine, la discesa verso Pejo Paese e Pejo Fonti conclude un giorno di avventure all'aria aperta, permettendo di respirare l'aria fresca di montagna e di apprezzare il paesaggio circostante. È senza dubbio un'attività che combina sport, natura e gastronomia in uno dei luoghi più belli delle Alpi.

Hotel Vioz - Ristorante (foto Pinci)

La nuova area Wellness dell'Hotel Vioz

La nuova area wellness promette di essere un vero e proprio paradiso per il benessere, ideale per famiglie e adulti in cerca di relax e rigenerazione. Con ben 700 mq dedicati alla cura del corpo e della mente, gli ospiti possono godere di un'esperienza completa di relax dopo una giornata attiva nelle splendide montagne della Val di Sole. Le piscine, progettate con attenzione per soddisfare le esigenze di tutte le età, offrono uno spazio sicuro e divertente per i più piccoli, mentre gli adulti possono immergersi in un ambiente rigenerante con una vista mozzafiato. Le aree relax e la tea-room aggiungono un tocco di serenità, invitando a concedersi momenti di tranquillità e introspezione. La Family Sauna panoramica, pensata anche per i più piccoli, favorisce la convivialità e il tempo trascorso insieme in un ambiente accogliente e stimolante.

Hotel Vioz - Massaggio (Foto Pinci) 1/5 Hotel Vioz - Sauna (Foto Pinci) 2/5 Hotel Vioz - Spa, area adulti (Foto Pinci) 3/5 Hotel Vioz - Jacuzzi all'aperto (foto Pinci) 4/5 Hotel Vioz - Nuovo wellness con piscine, apertura a natale 2024 5/5 Previous Next

La spa Aphrodite, dedicata esclusivamente agli adulti, arricchisce l'offerta benessere con una gamma di trattamenti esclusivi e opportunità di rilassamento in un contesto intimo, contribuendo a un'esperienza di puro lusso. Gli ospiti possono approfittare di bagni aromatizzati e percorsi benessere, rifugio perfetto per ripristinare l'equilibrio interiore.

Tutte le attività invernali dell'Hotel Vioz

L'inverno al Vioz è un'esperienza unica, dove la passione per lo sci si combina con la bellezza della natura. Questo hotel, immerso nel panorama della Val di Sole, offre una posizione strategica grazie alla vicinanza agli impianti di risalita della Skiarea Pejo 3000, una delle stazioni sciistiche più antiche e affascinanti della zona. Grazie ai suoi 7 impianti e alle piste ben curate, Pejo 3000 si rivela perfetta sia per principianti che per sciatori esperti, rendendola una meta ideale per famiglie. I piccoli possono divertirsi lungo le ampie piste che si snodano dalle pendici del Monte Viòz, immerse nella magia del Parco Nazionale dello Stelvio, dove è possibile avvistare animali selvatici come camosci e cervi.

Hotel Vioz - Passeggiate in bici (Foto Pinci)

Per chi cerca divertimento extra, lo snowpark e la fun slope offrono opportunità entusiasmanti per snowboardisti e sciatori. Inoltre, diverse scuole di sci sono a disposizione per offrire lezioni personalizzate, mentre i rifugi in alta quota sono perfetti per una pausa pranzo o una merenda in un contesto incantevole. Le opportunità per espandere l'esperienza sciistica non finiscono qui: un servizio di skibus gratuito porta gli ospiti anche verso altre suggestive località dello Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, come Marilleva-Madonna di Campiglio e Passo del Tonale. Inoltre, gli ospiti del Vioz godono di sconti esclusivi per skipass e scuole di sci, e possono usufruire di un deposito per sci e bici direttamente in hotel.

Hotel Vioz - Camminata nella natura (foto Pinci)

Per coloro che desiderano esplorare il paesaggio senza sciare, ci sono fantastiche opportunità per escursioni con le ciaspole, con possibilità di partecipare a gite organizzate dalle Guide del Parco. Le ciaspolate proposte dall'hotel sono accessibili a tutti, permettendo a ogni ospite di godere della bellezza invernale della natura circostante. Gli appassionati di sci di fondo, scialpinismo, pattinaggio sul ghiaccio e slittino troveranno diverse opzioni nei paraggi. Un'eccellenza da evidenziare è la scelta di Pejo3000 di diventare la prima skiarea plastic free al mondo nel 2019, una decisione che sottolinea il forte impegno verso un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Il Vioz e la Skiarea Pejo 3000 rappresentano quindi non solo una meta per gli amanti della neve, ma anche un modello di responsabilità ecologica e di amore per la natura.

Hotel Vioz - Family Hotel & Apartments

Via dei Cavai, 10 - 38024 Peio Fonti (Tn)

Tel 0463 753146