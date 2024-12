Da NuAN a Roma: il ristorante di pesce che rivisita la cucina casalinga

Se sei un amante del pesce fresco e della cucina laziale, preparati ad essere conquistato da NuAN, il ristorante nel quartiere Appio Latino di Roma. NuAN non è il solito ristorante di pesce: si fonda, infatti, su un concetto che potrebbe sembrare quasi controtendenza: "Alta cucina casalinga". E già, perché qui la tradizione incontra l'innovazione, ma senza mai perdere di vista la semplicità e l’autenticità della cucina nostrana.

Gli Elvio Ferrelli e Luana Lesce e la sommelier Enrica Cocciarelli di NuAN

Un’alta cucina casalinga di NuAN

Come dice uno dei motti più del ristorante, "Al mare non si fa la spesa… e all’orto manco". In altre parole, tutto ciò che finisce nei piatti da NuAN è frutto di una selezione meticolosa di ingredienti freschi, stagionali e, soprattutto, locali. Il menu cambia ogni giorno e propone piatti unici, preparati esclusivamente con pescato fresco e prodotti diqualità provenienti dalle coste laziali, da porti come Civitavecchia, Anzio, Terracina e Formia. L'impronta regionale è forte, con un 90% degli ingredienti provenienti proprio dalla Lazio.

La cucina di NuAN: poco fronzolo, tanta sostanza

Cosa si mangia da NuAN? La risposta è "comfort food da alta cucina", come lo definiscono gli stessi chef. Lo chef Elvio Ferrelli e la sua compagna Luana Lesce sono due cuochi giovani, creativi e ambiziosi che hanno fatto delle cucine di Acquolina e AcquaRoof Terrazza Molinari il loro trampolino di lancio. Entrambi con una passione per il pesce che li ha portati a voler creare un ristorante dove il protagonista è lui, il pesce. Non lo mascherano, non lo stravolgono. Anzi, lo celebrano, lo rispettano, lo trattano con quella delicatezza e attenzione che solo chi ama davvero la cucina sa mettere in pratica.

Seppia alla panzanella di NuAN 1/9 Zuppa di pesce di NuAN 2/9 Tonno, melanzana e aceto di mele di NuAN 3/9 Alici marinate e ricotta di bufala di NuAN 4/9 Merluzzo e zucchine di NuAn 5/9 Tartare di cernia, puntarelle e clementine di NuAN 6/9 Carpaccio di palamita, cacao, misticanza di NuAN 7/9 Canocchie e pane tostato di NuAN 8/9 Ricotta di bufala, clementine, riso di NuAN 9/9 Previous Next

Il menu di NuAN è, come detto, in continua evoluzione, proprio come il pescato che arriva fresco ogni giorno. Tra le proposte più ricorrenti ci sono i tartare (come quella con finocchio e clementine), la frittura del giorno accompagnata da salsa tartara e il pescato arrosto con contorni di stagione. Ma, attenzione, c'è anche spazio per piatti di grande impatto come gli spaghetti aglio e olio con pescato del giorno (un classico della cucina laziale rivisitato con un tocco gourmet) e il Vassoio del Pescato, un piatto che non è per tutti, ma che merita attenzione: un pesce che arriva completo, dalla testa al filetto, passando per le interiora. E se ti senti un po’ più avventuroso, non perdere le polpette di tonno e cipolla.

E poi, naturalmente, i dolci. Da NuAN troverai dessert fatti in casa come la pera marinata con pane e yogurt di bufala o la ricotta di bufala con clementine e caffè.

Video Cliccabile

I vini di NuAN

Il pesce merita il giusto compagno, e per questo da NuAN non si scherza nemmeno sulla carta dei vini. Con 50 referenze italiane, la selezione è studiata per abbinarsi perfettamente ai piatti del menu. NuAN ha scelto di concentrarsi su piccole realtà vinicole, soprattutto della Ciociaria, dell'Agro Pontino e di altre zone del Centro Italia, scovando le perle più interessanti del panorama enologico nazionale. La giovane sommelier Enrica Cocciarelli ha lavorato a stretto contatto con i proprietari per creare un menu che offre anche vini naturali e referenze più convenzionali, per soddisfare davvero tutti i gusti.

La carta dei vini di NuAN conta su piccole realtà vinicole, soprattutto della Ciociaria, dell‘Agro Pontino

La location di NuAN

Il locale di NuAN è una di quelle location che ti fa sentire subito a casa, senza rinunciare a un tocco di eleganza. Con circa 100 m² totali, la sala è piccola ma ben curata, un mix perfetto tra una trattoria chic e un ristorante più moderno.

La cucina è completamente a vista, con vetrate che separano i clienti dal cuore pulsante del locale, dove gli chef sono pronti a mettere le mani in pasta e a far sfrigolare il pesce freschissimo. I coperti sono pochi, solo 20 per garantire un servizio intimo e personalizzato.