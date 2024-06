Le Marne Relais & Radici Ristorante in Vigna: pace e gusto tra Langhe e Monferrato

Tra Langhe e Monferrato, nel cuore di un territorio riconosciuto patrimonio Unesco e all’interno della terra delle cantine Mura Mura, Le Marne Relais a Costigliole d'Asti (At) offre un’esperienza di soggiorno unica, esclusiva, rigenerante, abbinata alla raffinata e giovane cucina di Radici Ristorante in Vigna.

L’azienda agricola Mura Mura si trova a Costigliole d'Asti, in Piemonte, tra Langhe e Monferrato, e nei suoi terreni ospita Le Marne Relais e Radici Ristorante in Vigna. Questo complesso di charme dalle tre anime è circondato da vigneti e colline che creano un paesaggio mozzafiato, perfetto per chi cerca relax e contatto con la natura.

Ed è proprio la natura ad essere valorizzata in ogni scelta stilistica, dagli arredi al menu, che Guido Martinetti - uno dei soci, proprietari e gestori - ha messo in atto nel restauro e nella riqualificazione di queste cascine di inizio Ottocento. «Un luogo immerso e connesso con il territorio e con la bellezza. Un luogo che genera emozione»: era questo l’intento; riuscitissimo.

Come è Le Marne Relais

Arte, natura e sport sono i pilastri su cui si fonda Le Marne Relais: due cascine completamente restaurate con materiali locali e italiani, con affaccio sulla vigna e su un frutteto sperimentale, dove veniva raccolta la frutta dei sorbetti di Grom. Incorniciate e completamente immerse nella collina, le antiche cascine sono diventate la Casa dei Poeti, che si compone di 5 camere, ognuna delle quali dedicata a un poeta piemontese e intitolata a una sua poesia; e la Casa degli Artisti, che invece propone 8 stanze, ognuna delle quali è affidata e dedicata ad un artista pop italiano.

L’interno delle camere e suite è curato in ogni minimo dettaglio e tutto riporta alla cornice in cui ci si trova. Le bellissime finestre sono dei quadri naturali, che cambiano sfumatura insieme alle stagioni. Un progetto che intende andare oltre e crescere ancora, sempre in un connubio intenso e intrinseco tra arte e terra, tra radici e visione, fino a diventare un vero e proprio borgo d’arte, con ampliamenti che andranno a toccare la musica, la danza, la scultura.

I servizi di Le Marne Relais

Le Marne Relais non è solo un luogo dove pernottare, ma un'esperienza completa e immersiva. Il relais offre una piscina coperta e panoramica di 22 metri (aperta anche agli esterni con limite di accessi giornalieri), e un'area wellness con vasche idromassaggio e sauna.

Passeggiare all’interno del frutteto sperimentale è un modo per riconnettersi con i frutti della terra, con un pizzico di curiosità; e il soggiorno non può prescindere dalla visita alle cantine Mura Mura con le produzioni principalmente di Barolo e Barbaresco. Per un weekend esclusivo, in mezzo alle vigne, a metà tra il ristorante e la cantina, in un angolo riservato e solitario, c’è una bellissima casa sospesa sugli alberi: una doppia con terrazzo sulle vigne per un relax assoluto. Ai bambini è dedicato un parco giochi in mezzo al verde, tutto in legno.

Le Marne Relais, il Radici Ristorante in Vigna

All’interno della tenuta, Radici Ristorante in Vigna ha aperto nel 2022, come seconda attività dopo l’azienda agricola (2008). In un ambiente raffinatissimo ed elegante, lo chef Marco Massaia, formato dalle sue esperienze in Australia, a Milano, Shangai, Torino, propone piatti della tradizione piemontese rivisitati con un tocco moderno, utilizzando ingredienti locali e di stagione. Nell’ intimità di una sala da nove tavoli dentro l’antica cantina, il menu racconta il territorio dove ci si trova, come intende il nome: una cucina che affonda le radici in una terra da cui prende spunto, vita e ispirazione. «I due anni di cantiere per il restauro del relais sono stati utili per conoscere questo territorio di confine, e per tessere relazioni che ci hanno permesso di selezionale scrupolosamente i fornitori e produttori locali, determinati nell’offrire prodotti di alta qualità».

Da questi prodotti della terra nascono e rinascono ricette tradizionali calate nel contemporaneo, alleggerite e fresche, dove le erbe aromatiche trovano un buono spazio, accanto alle carni e alle verdure locali. Il menu gastronomico della cena si amplia con un menu bistrot per il pranzo, ovviamente a disposizione anche di chi non pernotta al relais.

Tra le specialità della casa, lo chef propone: Carne cruda di Giovenca, midollo arrostito, capperi, acciughe e scalogno; Rognoncino di coniglio alla brace, composta agrodolce di amarene, ciliegie in insalata, cipolle sotto cenere; Tajarin ai trenta tuorli al ragù di chiocciole; Riso Carnaroli riserva San Massimo con camomilla, Prescinsêua di capra, filoni; Controfiletto d’asino alla brace. La carta dei vini è ricca di etichette del territorio, a partire da quelle delle case, per accompagnare al meglio ogni portata.

Le Marne Relais

Str. Pasquana 5 - 14055 Costigliole d'Asti (At)

Tel 0141 185 2115