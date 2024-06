Lago d'Idro, un glamping boutique nella natura della Lombardia

Una Lombardia un po' diversa. Sicuramente a contatto con la natura, il lago e la montagna. È quella che regala il Lago Idro Glamping Boutique ad Anfo nel comprensorio del piccolo e suggestivo specchio d'acqua in provincia di Brescia. Un angolo di paradiso per il relax dove trascorrere qualche giorno di vacanza a stretto contatto con la natura che circonda le montagne bresciane, a pochi chilometri da Bagolino, patria del formaggio Bagòss.

Panoramica del Lago Idro Glamping Boutique

Come è nato il Lago Idro Glamping Boutique

Un progetto nato nel 2020, in pieno periodo Covid, quando Il Gruppo Vacanze col Cuore ha premuto sull'acceleratore dello sviluppo delle proprie potenzialità e ha portato a compimento per il 2021 l'apertura di un camping sulle rive del lago di Idro destinato a diventare il nuovo Lago Idro Glamping Boutique con un restyling totale.

Come è il Lago Idro Glamping Boutique

Il glamping si estende sulle rive del lago di Idro, è circondato dalle montagne della Valle Sabbia, qui un tempo era attivo un camping di tipo tradizionale. “Vacanze col Cuore” ha creato un polo del glamping attrattivo per gli appassionati sportivi. La pesca, il sup, il kayak, il parapendio ma soprattutto la possibilità di fare bike tour (anche guidati) nei territori circostanti e con il circolo di windsurf adiacente, gli ospiti avranno a disposizione attrezzatura e natura per immergersi in un'esperienza di sport indimenticabile.

L'interno del lodge del Lago Idro Glamping Boutique 1/7 Terrazza del Lago Idro Glamping Boutique 2/7 La tenda safari del Lago Idro Glamping Boutique 3/7 L'interno della tenda safari del Lago Idro Glamping Boutique 4/7 Il bagno della tenda safari del Lago Idro Glamping Boutique 5/7 L'esterno di uno dei lodge del Lago Idro Glamping Boutique 6/7 La piscina del Lago Idro Glamping Boutique 7/7 Previous Next

Unita alla vacanza glamping, nel comfort di mobile home e tende lodge vista lago, con ristorante, bar, market, piscine, animazione e intrattenimento per i più piccoli. Sono anche ammessi animali di piccola taglia. Il tutto in un'atmosfera singolare, dove il contatto con la natura è l'elemento essenziale e preponderante. Basta affacciarsi da una delle strutture presenti al glamping per toccare con mano (nel vero senso della parola) il lago su cui si affacciano.

L'area glamping è proprio a ridosso della ciclo pedonale che lambisce le acque e che costeggia tutto il comune di Anfo fino alla spettacolare Rocca, uno dei monumenti più imponenti e spettacolari della provincia. Al Lago Idro Glamping Boutique puoi concederti una vacanza davvero speciale, un'esperienza adatta a famiglie, coppie, sportivi, e a tutti coloro che cercano serenità e armonia.

Vacanze con il cuore al Lago Idro Glamping Boutique

Il Lago Idro Glamping Resort è benchmark del Gruppo Vacanze col Cuore, fondato da Loek van de Loo nel 2018, dopo quarant'anni di esperienza nel settore open air. «Negli ultimi anni abbiamo assistito a un'impennata del bisogno di tranquillità, di natura e di vivere speciale, soprattutto tra le giovani generazioni con figli piccoli e grandi - spiega Alessandro Van de Loo – Ultimamente siamo cresciuti fino ad avere un totale di nove strutture ricettive in Italia, uniche nel loro genere. Otto in Italia e una nei Paesi Bassi. È prevista l'inaugurazione del resort numero nove tra poche settimane sul Lago Trasimeno in Umbria, un progetto di rivitalizzazione di un camping precedente. Come dice il nome della nostra azienda - Vacanze col Cuore - ci prendiamo cura dei nostri ospiti con amore. Vogliamo davvero che tutti si godano appieno il loro soggiorno nei nostri resort».

Mangiare al Lago Idro Glamping Boutique

La vista sul tranquillo lago vale la vacanza come pure le sistemazioni tutte confortevoli e uniche immerse in un contesto curato nei dettagli, dai vialetti alle aiuole, dagli spazi comuni alle piscine. Un luogo magico dove trascorrere nel pieno della natura qualche giorno di relax, immersi in un territorio che offre anche importanti opportunità per fare sport outdoor o semplici passeggiate tra i boschi della valle.

Il ristorante del Lago Idro Glamping Boutique

Nulla è lasciato al caso, come in cucina dove prevale l'internazionalità, ma non dimentica l'uso di prodotti del territorio come ci ha spiegato lo chef Morris Colla. «Il nostro ristorante - racconta dopo averci accompagnato in un viaggio alla scoperta dei sapori locali - va oltre la buona tavola. Nel ristorante della struttura, aperto anche per ospiti esterni, il cibo viene scoperto, assaggiato, compreso e vissuto. È nostra intenzione creare un legame tra cibo, cultura e territorio. Ogni anno puntiamo a migliorare alcune aspetti del ristorante, dalla decorazione di ogni piatto che esce dalla cucina alla continua ricerca di nuovi ingredienti. La passione per questo lavoro ci spinge a cercare nuove esperienze da offrire a chi viene a mangiare nel nostro ristorante».

Cosa fare nei dintorni del Lago Idro Glamping Boutique

Il glamping è immerso in un territorio che offre opportunità turistiche di nicchia, sicuramente non di massa. Ed è questo il bello. Vale la pena una visita alla Rocca di Anfo, raggiungendola direttamente a piedi dalla struttura percorrendo la ciclopedonale che costeggia il lago. È la fortezza napoleonica più grande d'Italia, letteralmente aggrappata alla roccia, a picco sul lago. È un sistema di fortificazioni militari di grande interesse storico e paesaggistico che occupa una superficie di circa 50 ettari sulla sponda occidentale del lago, nei pressi dell'antico confine tra Lombardia e Tirolo tra Valle Sabbia e Valli Giudicarie. Il complesso militare, eretto nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia e notevolmente ampliato in epoca Napoleonica, rappresenta un elemento unico a carattere regionale e nazionale per dimensioni e importanza storica. Per la sua visita sono previsti due percorsi, con diversi livelli di difficoltà, dalle famiglie con bambini agli appassionati di trekking.

Lago Idro Glamping Boutique, tra lago e montagna

Non solo cultura, ma anche passeggiate all'aria aperta, tra i boschi del comprensorio Maniva Sky: in sole tre ore, tra andata e ritorno, dal passo Maniva è possibile raggiungere, su di un tracciato facile, le favolose cascate Dasdana. Un enorme e suggestivo getto d'acqua dove vale la pena scattare una foto ricordo. Ad accoglierti al rientro c'è il rifugio Fabus da Mandolì, sulla provinciale che porta dal passo Maniva a Bagolino. Qui si degusta la vera cucina bagossa dal 1977, una storica taverna di montagna caratterizzata da una cucina genuina, fatti di ingredienti semplici. Cardine del menù è il formaggio Bagòss. D'obbligo sono un piatto di Mereconde al Bagòss, un pilastro della cucina locale: sono prodotte a mano una ad una seguendo l'antica ricetta tramandata dalla famiglia Mandolì. Sono dei gnocchetti di pane insaporiti con speck, erba cipollina ed ovviamente Bagòss, conditi con burro artigianale di Bagolino e salvia.

Riprendendo la strada che riporta al Lago d'Idro ci si imbatte nel borgo di Bagolino. Incastonato tra le montagne in posizione dominante lungo la strada che collega il lago con il monte Maniva e la Piana del Gaver, Bagolino è una delle perle più preziose della Valle Sabbia. Borgo medievale risalente all'età romana e uno dei Borghi più Belli d'Italia, Bagolino custodisce il sapore autentico di quelle tradizioni locali che nei secoli hanno fatto del piccolo paese un punto di riferimento per l'economia e la cultura della zona (spettacolare il suo carnevale).

Al Lago d'Idro alla scoperta del Bagòss e di piatti tipici

Parlando di tradizioni bagosse un posto d'onore spetta al Bagòss, il formaggio stagionato a pasta dura con l'aggiunta di zafferano alla cagliata, vera specialità locale. Dal gusto inconfondibile, il Bagòss è prodotto secondo metodi artigianali dal latte delle vacche Brune Alpine allevate esclusivamente a Bagolino, per una produzione di circa 10mila forme l'anno.

Il celebre formaggio Bagòss

Il Bagòss è ottimo sia da assaporare come formaggio da tavola, sia per la preparazione di pietanze tipiche. A Bagolino è possibile incontrare i produttori, vivere le loro storie come quelle raccontate da Gianluca dell'Azienda agricola Buccio Mario, la cui origine è difficile da datare precisamente dato che, la passione della famiglia per l'allevamento e per la produzione di formaggio, si perde nel tempo. È possibile degustare il loro Bagòss, di varie stagionature, seduti sulle panche della Malga del Re, un'antica dimora nel cuore di Bagolino, dove al piano terra una cantina di stagionatura aspetta gli appassionati, luogo in cui si possono organizzare ottimi aperitivi circondati dalle forme di Bagòss. Altre tappe golose sono, sempre tra le viuzze di Bagolino, la Trattoria del Viandante, dove poter affrontare un'esperienza culinaria interessante e poter assaporare prodotti tipici del territorio bresciano tra i quali carne di daino, cervo e animali da cortile con un connubio di sapori interessanti. Ed il ristorante Mistica, ad Idro, ad una decina di minuti di auto dal Glamping, dove è possibile degustare un'interessante offerta culinaria di lago.

Una terra ricca di sorprese e gusti da scoprire, da vivere a fondo con la consapevolezza di visitare un comprensorio dove natura e relax sono predominanti. Il Lado Idro Glamping Resort è un ottimo punto di partenza per concedersi tutto questo.

Lado Idro Glamping Resort

Via Carlo Alberto dalla Chiesa 7 - 25070 Anfo (Bs)

Tel 0365 388019