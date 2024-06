Il giusto mix tra lavoro e relax. Dove? A Palazzo BelVedere

Sempre più persone scelgono di mixare lavoro e vacanza. Una tendenza che è stata fotografata anche dall'Istat: nel 2022, il 9,7% dei vacanzieri occupati hanno lavorato dal luogo di vacanza in una qualsiasi modalità di lavoro da remoto. Non è un caso, quindi, che il mondo dell'accoglienza si stia facendo trovare sempre più pronto a questo tipo di richiesta. Un esempio? Palazzo BelVedere a Montecatini Terme.

Palazzo BelVedere a Montecatini

La proposta di Palazzo BelVedere per la workation

La struttura alberghiera ha presentato una nuova proposta di soggiorno dedicata alla workation e offrendo a professionisti, nomadi digitali e remote worker l'opportunità di combinare impegno e vacanza in un contesto all'insegna della tranquillità, della natura e dell'art de vivre, per una soluzione che consenta di migliorare l'equilibrio lavoro-vita privata. A due passi dallo stabilimento delle Terme Tettuccio, l'hotel 5 stelle - con il suo Giardino Circolare, le camere eleganti dove dominano i colori neutri, la scenografica piscina esterna - è un susseguirsi di ambienti di lavoro ispiratori (tra cui sale destinate al co-working) e spazi che riempiono gli occhi di bellezza (come la sala-ristorante in stile liberty).

A disposizione degli ospiti che prenotano il pacchetto “Workation” una delle Studio Suite, camere ampie che possono trasformarsi anche in un'oasi di silenzio in cui ritirarsi per lavorare: uno spazio pensato per rigenerare mente, corpo e spirito, raggiungendo al contempo i propri obiettivi professionali. Si inizia con le lezioni di yoga mattutine, che non solo rigenerano il corpo, ma stimolano anche la mente, preparando a una giornata di lavoro focalizzata e creativa.

E quando si spegne il computer, accesso libero a una vasta gamma di servizi dedicati al benessere e al relax: gli ospiti possono dedicarsi al proprio corpo con massaggi rigeneranti, sessioni di pilates nel magnifico Porticato Bianco, passeggiate guidate nel vicino Parco Termale, o ancora rilassarsi nell'Area Umida della Home SPA. Inoltre, il noleggio di e-bike permette di esplorare la campagna toscana. A completare il soggiorno, le proposte gastronomiche del bistrot NO | MORE: per gli ospiti un'esperienza culinaria esclusiva con un menu dedicato che esalta i prodotti locali e di stagione. E per iniziare le giornate con energia e concentrazione la giornata, la ricca prima colazione porta in tavola prodotti biologici a km zero. Il plus? Long time breakfast fino alle 11.

Viale Fedele Fedeli 10 - 51016 Montecatini Terme (Pt)

Tel 057270251