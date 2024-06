Da Modius i sapori della tradizione romana con vista sulla Città Eterna

Roma è bella sempre, ma dall'alto un po' di più. E con i piatti della tradizione davanti o con un buon cocktail può assumere un fascino ineguagliabile. C'è un luogo in cui tutti questi ingredienti si incontrano. Stiamo parlando di Modius, il nuovo hub gourmet del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, inaugurato di recente in via delle Botteghe Oscure. Al ristorante al piano terra dell’hotel si aggiunge Modius - Terrazza, il cocktail bar da dove ammirare tutta la Città Eterna. Il nuovo albergo, parte di Radisson Hotel Group, è infatti sito a pochi passi dalle principali attrazioni turistiche di Roma, come l’Altare della Patria, il Pantheon e la Chiesa del Gesù.

Cocktail con vista al Mobius di Roma

La proposta di Modius al Radisson Roma Antica

A caratterizzare la proposta gastronomica di Modius - curata dal giovane chef Simone Frezzotti, classe 1990 - sono i profumi e i sapori degli ingredienti tipici della cucina regionale, che si esprimono in ricette essenziali e concrete, in grado di soddisfare tutti i palati. Il ristorante è aperto tutti i giorni con diverse alternative di menu. Ogni mattina è possibile iniziare la giornata con una ricca colazione, scegliendo tra il buffet e i piatti della cucina, come i “Pancake con mascarpone, sciroppo d’acero e frutti di bosco” e la “Granola di quinoa fatta in casa con yogurt greco, arancia e frutti di bosco”. Tra le portate presenti nella carta del pranzo e della cena, spiccano invece la “Tartare di manzo con capperi, alici, scalogno, senape in grani e sale Maldon” e gli “Gnocchi ripieni di pollo, con ristretto alla cacciatora e intingolo aromatizzato”. Grande attenzione anche per i dolci, tra cui figurano il “Semifreddo alle nocciole, glassa al cioccolato e cremoso al caramello” e la tradizionale “Crostatina con visciola e ricotta”. In tutti gli spazi dell’albergo è infine disponibile l’offerta “All day”, con una selezione di piatti che si possono ordinare a tutte le ore del giorno.

Gnocchi ripieni di pollo, con ristretto alla cacciatora e intingolo aromatizzato al Modius
Gli interni del Modius di Roma
Colazione al Modius di Roma
Tartare di manzo con capperi, alici, scalogno, senape in grani e sale Maldon del Modius

All’offerta del ristorante si affianca quella di Modius - Terrazza, il cocktail bar sito all’ultimo piano dell’hotel che, con la sua vista panoramica su tutta la città, promette di diventare il nuovo “place-to-be” per coloro che sono alla ricerca di uno spazio riservato e cosmopolita dove passare una serata tra amici e vivere momenti speciali. Con l'arrivo della bella stagione, la terrazza di Radisson Collection Hotel, Roma Antica si animerà inoltre con diverse iniziative: dalle lezioni di Yoga seguite da una ricca e sana colazione alle serate cinema dedicate ai film cult girati a Roma negli ultimi vent’anni, passando per gli esclusivi Bottomless Brunch.

Da Modius - Terrazza, oltre ai drink più celebri, è possibile ordinare alcuni signature cocktail di “Roma Antica”, come il “Pollice Versum”, con Pisco Barsol, Maraschino Luxardo, Chartreuse e succo di lime, e il “Coppa di Bacco”, con Red Vermouth, soda al miele e alloro.

Modius

Via delle Botteghe Oscure 46 - 00186 Roma

Tel 0690259800