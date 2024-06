Estate 2024 tra trekking e bici: ecco le salite epiche di Arabba sulle Dolomiti

Mountain bike, e-bike e bici da strada. Ma anche scarponcini e bastoni. Gli appassionati sapranno già che stiamo parlando di Arabba, comune a 1.600 metri nella valle di Fodom, nel cuore delle Dolomiti Unesco, frazione del comune di Livinallongo del Col di Lana (Bl) e ambitissima meta turistica per tutti gli amanti delle uscite in bici o a piedi in montagna.

Arabba, porta d‘accesso ai passi delle Dolomiti

Arabba è la porta d’accesso agli ormai leggendari passi delle Dolomiti, dove salite che hanno scritto la storia dello sport su due ruote si mescolano a paesaggi alpini che abbagliano per la loro semplicità e bellezza. I percorsi che attraggono ciclisti, ansiosi di mettersi alla prova su terreni iconici, da tutto il mondo sono noti: Passo Pordoi, Passo Campolongo, Passo Falzarego, Valparola, Giau, Fedaia e Sella. Sono diversi gli appuntamenti dell’estate ciclistica di Arabba, tutti di grande richiamo internazionale.

Tutti gli eventi ciclistici di Arabba

Dolomites Bike Day

Sabato 22 giugno è il giorno del Dolomites Bike Day: un anello di 52 km nella natura e un dislivello complessivo di 1.370 m (consigliato il percorso antiorario) che unisce tre dei più famosi valichi, Campolongo, Falzarego e Valparola, due province e tre valli ladine che per l’occasione diventano bike-only. Un percorso non competitivo, gratuito e aperto a tutti: c’è la possibilità, per i meno esperti, di noleggiare una bici a pedalata assistita.

Maratona dles Dolomites

Gara amatoriale che attraversa 7 passi dolomitici e transita da Arabba, considerata la regina delle granfondo europee. Il giorno da cerchiare in rosso per gli 8mila concorrenti è domenica 7 luglio, con la maratona ciclistica che si snoderà lungo 3 percorsi, tutti chiusi al traffico: percorso Maratona di 138 km con 4.230 m di dislivello; percorso Medio di 106 km con 3.130 m di dislivello; percorso Sellaronda di 55 km con 1.780 di dislivello. Sebbene di natura amatoriale qui il livello di adrenalina sale notevolmente, seppur si rimanga sempre nel terreno ben circoscritto di una giornata di festa che comprende tutto il territorio dolomitico.

Giri panoramici ad Arabba

C’è tanta vita anche oltre agli eventi ufficiali che riscuotono enorme successo: Arabba è sempre pronta ad offrire agli appassionati di bici esperienze uniche, come il noto circuito del Sellaronda MTB Tour: percorribile sia in senso orario che antiorario da metà giugno a fine settembre. Il consiglio è quello di portare con sé una una guida esperta per apprezzare al meglio questo giro panoramico, che consente di arrivare in quota senza fatica portando le bici sugli impianti di risalita permettendo quindi anche di godere di pause gastronomiche nei rifugi e nei ristoranti incontrati sul percorso per poi gettarsi infine su discese mozzafiato.

Percorso in bici anche a valle vicino ad Arabba

Meritevole di menzione anche il Panoramic Tour Arabba, un percorso che sale di livello e quindi adatto ai più esperti di 16,7 km e della durata di 2 ore e mezza, che permette di coniugare adrenalina e cultura (c’è anche una possibilità di visita all’Ossario, imponente costruzione ottagonale che ricorda quanto questi paesaggi siano stati luoghi di scontri durante la Guerra) con magnifici saliscendi in funivia/telecabina e mountain bike.

Uno dei percorsi in bici immersi nel verde ad Arabba

A fine estate appuntamento da non perdere: il 14 settembre c’è la cronoscalata Arabba-Passo Pordoi, evento ciclistico non competitivo che dai 1.602 mt del paese porta fino ai 2.239 mt del celebre Passo. Una sfida contro il tempo tra le più iconiche che vede gli amanti della bicicletta affrontare 9,2 km, 33 tornanti e 637 mt di dislivello al cospetto delle maestose cime dolomitiche.

Arabba, non solo bici: focus anche sul trekking

Tante opportunità e alternative anche per chi preferisce le escursioni a piedi ad alta quota: la valle di Arabba offre un’ampia scelta di sentieri che si articolano attraverso passi alpini, pascoli verdi e valli nascoste. Percorsi, scontato dirlo, adatti a tutti e per tutti i livelli di esperienza e difficoltà. Per vivere esperienze uniche, immersi in un paradiso naturale tra panorami indimenticabili e possibilità di ammirare flora e fauna locale abbiamo due suggerimenti.

Salita al Piz Boè

Percorso che parte dal Passo Pordoi, con la possibilità di scegliere se salire fino alla forcella Pordoi e continuare verso la cima (3.152 mt), o utilizzare la funivia del Sass Pordoi per raggiungere la vetta in meno di due ore. La vista vi ricompenserà della fatica e del tempo impiegato in ogni caso.

Vista mozzafiato sulle Dolomiti ad Arabba 1/3 Arabba ed il tekking sulle Dolomiti 2/3 Trekking immersi nella natura ad Arabba 3/3 Previous Next

Percorso verso Altopiano del Cherz

Una passeggiata panoramica decisamente suggestiva: si parte da Arabba e si prosegue verso il Passo Campolongo e all’altopiano del Cherz, che offre una vista totale e a 360° sulle Dolomiti. Un cammino che chiama relax, anche grazie ai numerosi prati presenti sull’itinerario. Infine si torna alla base attraversando la frazione di Varda che offre uno scorcio suggestivo sul paese di Arabba e il Sass Ciapel.

Un rifugio dove mangiare ad Arabba sulle Dolomiti bellunesi

Tra le Dolomiti c’è tempo non solo per emozionanti percorsi in bici e rilassanti immersioni nella natura, ma anche per mangiare e riposarsi. Per questo vi possiamo consigliare, per completare al meglio il vostro viaggio, una baita per ricaricare le energie e godersi dei piatti tipici. Sul Passo Campolongo, a 1.875 metri di altezza, circondato dalle maestose cime dolomitiche e dal Massiccio del Sella, il Rifugio Ütia La Tambra è la scelta giusta: è qui che si ritrovano ciclisti e scalatori, ma anche chi ha semplicemente voglia di fare quattro passi nei verdi prati di montagna, per gustare i piatti della tradizione locale, semplici e genuini, ma soprattutto le prelibatezze che arrivano direttamente dal barbecue in giardino.

Il grill di Utia La Tambra ad Arabba

Salsicce, pastìn, würstel, costine di maiale con polenta grigliata e crauti, entrecôte di manzo alpino con spinaci e patate “Rösti” al rosmarino, galletto alla diavola con salsa alabama e patate grigliate… un bbq esclusivo, da consumare sui tavoli in legno in terrazza o su un comodo plaid nei pratoni davanti al rifugio.

Ütia La Tambra | Passo Campolongo 30 - 32020 Arabba (Bl) | Tel 0471 188 9650

Dove dormire ad Arabba

Ad Arabba - d’inverno punto di riferimento sulle Dolomiti per sciatori - Funivie Arabba, la società che gestisce impianti e rifugi, offre anche un’hospitality “estiva” per soggiorni wild davvero memorabili: il Camping Marmolada Malga Ciapela a Rocca Pietore (Bl), situato in posizione strategica ai piedi della Marmolada tra le maestose vette delle Pale di San Martino e del gruppo del Sella, è il luogo perfetto per gli amanti della montagna che vogliono vivere l’outdoor più autentico tra sport e avventura.

Camping Marmolada Malga Ciapela

Con tantissimo spazio per caravan, camper, roulotte e tende, e tanti comodi servizi come attrezzate aree bbq, docce e wc moderni, lavanderia, pane fresco su ordinazione, il camping propone anche nuove soluzioni “glamping” per esperienze immersive originali: si può scegliere di dormire in una delle Tree Tents (tende sospese tra gli alberi), nella StarBOX (piccola costruzione di legno che ricorda una tenda, ispirata ai rifugi temporanei dei pastori, con tetto apribile per dormire sotto le stelle) o nelle originali Barrels (casette-botti di legno con tanto di vasca idromassaggio riscaldata esterna).

Camping Marmolada Malga Ciapela | Località Malga Ciapela 116 - 32020 Rocca Pietore (Bl) | Tel 0437 866814