Gelateria Artico, il gusto artigianale che ha conquistato Milano

Il Gruppo Artico ormai a Milano è un punto di riferimento per il gelato artigianale, che viene prodotto e servito in quattro zone strategiche. Dall'Isola, dove prospera dal 2012 la gelateria capostipite, al Duomo, da Città Studi a zona Solari, che a metà marzo ha visto il debutto in via Bergognone del più recente punto vendita.

La clientela affolla la vetrina del rinnovato Artico di via Pacini

Un mondo in divenire, perché sempre a metà marzo l'Artico di via Pacini, a due passi dalle facoltà di ingegneria e architettura, si è allargato. Ce n'era bisogno, vista la costante affluenza di studenti e famiglie. Inaugurato nel 2021, è un reale polo di attrazione per il quartiere.

Prospettiva di vaschette alla gelateria Artico di via Pacini

Artico, l'offerta passa da 24 a 32 gusti

«Siamo passati da 48 a 85 metri quadri - racconta il maestro gelatiere Maurizio Poloni, che guida anche il centro di formazione Artico Scuola - Ampliata anche l'offerta di gusti, da 24 a 32. La produzione media si attesta sui 150 chilogrammi di gelato al giorno».

Il maestro gelatiere Maurizio Poloni

L'offerta è però multipla e articolata. Pensiamo alle granite o alla formula con i Maritozzi della Pasticceria Martesana e panna o al Cremoso Yogurt, realizzato con un mantecatore espresso e personalizzabile con salse e crumble. È più leggero e servito a temperature superiori al normale (-7 °C).

Artico, Cremoso in barattolo per consumo domestico

Esiste anche una versione gelato Cremoso in barattolo in quattro gusti ricettati per un consumo domestico: Tiramisù, Croccante all'amarena, Mascarpone al pistacchio, Cheese cake ai frutti rossi. La particolarità è che appena fuori dal freezer è subito pronto da gustare.

Ultima novità. Da inizio luglio nel quattro locali Artico sarà in produzione il nuovo gusto Zafferano. Una gemma in più per questo marchio che nel 2024 ha confermato i 3 Coni nella guida Gelaterie d'Italia del Gambero Rosso.

Artico Gelateria

Via Pacini 17 - 20131 Milano

Tel 02 50308444