Un orto in Costa Smeralda: una delle novità dell'Hotel Balocco

L'Hotel Balocco, a Liscia di Vacca (Ss) nel cuore della Costa Smeralda, festeggia un traguardo importante: 50 anni di storia, passione e dedizione all'insegna dell'accoglienza e dell'ospitalità di eccellenza. Un anniversario che segna un nuovo capitolo per questo iconico hotel, pronto ad accogliere i suoi ospiti con un fascino rinnovato e un'attenzione ancora maggiore per il benessere e la sostenibilità. Per festeggiare l'hotel si è, infatti, regalato il suo orto a terrazze, un piccolo lusso a disposizione della brigata di cucina dell’Anna’s Bistrot e dei barman dell’HB Lounge (tra le novità 2024, una cocktaileria aperta anche agli esterni, con più di 50 gin tra i quali scegliere per il proprio drink da sorseggiare a bordo piscina) che con ciò che coltivano realizzeranno piatti e cocktail a km zero da gustare sulla meravigliosa terrazza con vista mozzafiato su tutta la baia: Cappuccini, Isola di Caprera, Cala Granu e Porto Cervo Marina.

Il nuovo orto dell'Hotel Balocco

Hotel Balocco un capolavoro di Busiri Vici

Fin dalla sua nascita nel 1974, l'Hotel Balocco si è distinto per la sua architettura raffinata, frutto del genio creativo di Michele e Giancarlo Busiri Vici. Un connubio perfetto tra natura ed edifici, dove il bianco domina incontrastato, creando un'atmosfera di armonia e relax.

L'hotel si integra perfettamente nel paesaggio circostante, con la sua struttura a terrazze che segue dolcemente il profilo della collina. Un omaggio alla Sardegna autentica e ai suoi tesori naturali.

Hotel Balocco, un rifugio di pace e relax

L'Hotel Balocco offre ai suoi ospiti un'oasi di pace e relax, dove ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un soggiorno indimenticabile. Le 40 camere (di cui 3 suite, 6 junior suite) eleganti e luminose, e le parti comuni sono bianche, comode, calde, arredate senza artifici con materiali naturali, tessuti materici, vimini e ceramiche locali, come nello stile di Busiri Vici in una sintesi senza tempo che lega natura e architettura. La piscina è una macchia azzurra circondata da una vegetazione rustica e ruvida come la Gallura.

L'Hotel Balocco offre ai suoi ospiti una vasta gamma di servizi per garantirgli un soggiorno all'insegna del benessere a 360 gradi. Una palestra Technogym all'aperto, situata su una terrazza panoramica, permette di allenarsi con vista sul mare. Per gli amanti del mare, l'hotel propone la possibilità di usufruire di un ombrellone sulla spiaggia del Piccolo Pevero o di noleggiare un motoscafo per scoprire le calette più belle della Costa Smeralda. E per un'esperienza davvero indimenticabile, l'hotel organizza esclusivi aperitivi in barca al tramonto.

Hotel Balocco, ingredienti a km0 per piatti e cocktail

L'Hotel Balocco vanta una cucina raffinata che celebra i sapori tipici della Sardegna. L'Anna's Bistrot, ristorante contemporaneo aperto fino al tramonto, propone un menu stagionale a base di prodotti freschi e di alta qualità, provenienti dal territorio circostante. L'HB Lounge, invece, è la location ideale per un aperitivo o un cocktail con vista mozzafiato sulla baia.

Anna's Bistrot all'Hotel Balocco

L'Hotel Balocco è da sempre attento all'ambiente e alla sostenibilità. L'adozione di pratiche eco-compatibili e la scelta di prodotti locali sono solo alcuni dei passi concreti che l'hotel compie per ridurre il proprio impatto ambientale. Il nuovo orto a terrazze rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, fornendo all'hotel prodotti freschi a km zero.

