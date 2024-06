Estate a Roma? C'è Sponda il nuovo ristorante sulle rive del fiume Aniene

C'è un nuovo locale pronto ad animare le notti romane di Montesacro: si chiama Sponda ed è la nuova creazione di Giulio Dallari e Claudia Lesti. Con i suoi spaziosi posti a sedere all'aperto sulle rive del fiume Aniene, un menu curato dallo chef consulente Matteo Militello e una lista di drink accuratamente selezionata, Sponda ha tutti gli ingredienti per una stagione estiva di successo.

Sponda, l'estate romana in riva al fiume

Com'è nato il ristorante Sponda

Dallari, che vanta una lunga esperienza nel settore degli eventi, si è avvicinato al mondo della ristorazione per la prima volta nel 2018 con l'apertura di MINI, un tapas bar e cocktail bar a Montesacro. Dopo tre anni, si è unito al cognato Marco Lesti nella gestione del locale di Via Valsolda, da anni punto di riferimento del quartiere. Ora, con Sponda, Dallari si avvia verso un nuovo capitolo, dando vita alla sua creatività e passione per l'ospitalità.

Come è il ristorante Sponda

Sponda è aperto tutte le sere dall'aperitivo in poi e offre un'atmosfera rilassata e invitante, perfetta per stare in compagnia degli amici e godersi l'aria estiva. L'arredamento è fresco e colorato, con materiali naturali, sedute vivaci e un'abbondanza di piante mediterranee.

Atmosfera accogliente da Sponda

«L'idea del nome nasce dalle caratteristiche naturali dello spazio: un lungo dehors sulla riva del fiume Aniene. Ci piace pensare al nostro locale come un punto di ritrovo per il quartiere, un posto informale ed accogliente che possa accendere le serate estive, con un'offerta fresca e contemporanea, affiancando aperitivi e cene a un cartellone di eventi in grado di proporre sempre qualcosa di nuovo» raccontano gli ideatori.

Cosa si mangia da Sponda

Il menu, ideato dallo chef consulente Matteo Militello, è semplice, gustoso e cosmopolita. Propone una selezione selezione di gyoza con maiale, verdure e gamberi, per continuare tra smash burger classici, in cui spicca quello con cetriolini sott’aceto, salsa burger, cheddar, bacon, e diverse opzioni plant based.

Smash burger di Sponda
La pizza di Sponda
Anelli di cipolla di Sponda
Nachos di Sponda

In carta anche pizzette, dalla marinara alla margherita, al crostino con i funghi, tacos con carpaccio di manzo, e una grande varietà di fritti, tra anelli di cipolla, sfilacci di pollo con mayo all’erba cipollina, cheddar corn nuggets con jalapeno, nachos e patatine fritte.

Cosa si beve da Sponda

Il locale si contraddistingue per una linea beverage semplice ma di livello, una carta dei vini composta da piccole realtà emergenti che fanno un ottimo lavoro sia in vigna che in vinificazione, e una cocktail list che punta sui grandi classici della miscelazione, preparati con spirits di fascia alta e con diverse opzioni di scelta per i più appassionati; e ancora birre alla spina, craft beer, e una interessante varietà di distillati.

Sponda è più di un semplice bar o ristorante: è un luogo per incontrarsi, festeggiare e creare ricordi indimenticabili. Con la sua cornice unica, l'atmosfera accogliente e il cibo e le bevande deliziosi, Sponda è sicuro di diventare una meta popolare sia per la gente del posto che per i visitatori.

Sponda

Via Valsolda 10 - 00141 Roma

Tel 337 1037151