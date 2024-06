Vacanze da re: soggiorna nelle ville, castelli e nelle dimore del Veneto

Un contesto armoniosamente incantevole come il Parco Frassanelle, a Rovolon (Pd) nel cuore dei Colli Euganei, è stato il luogo ideale per la presentazione di “Vacanze di charme in Ville, Castelli e Dimore del Veneto”, progetto che offre soggiorni esclusivi in 35 residenze tra le più eleganti del Veneto, una regione che vanta un patrimonio naturalistico (e non solo) che comprende mare, laghi, colline e montagne!

In Veneto soggiorni autentici nella storia in ville, dimore e castelli

Vacanze in Veneto tra ville, castelli e dimore

La conferenza stampa, che si è tenuta il 20 giugno 2024 e che ha visto in prima linea la partecipazione dei capofila del progetto Giulio Vallortigara Valmarana, comproprietario di Villa Valmarana ai Nani a Vicenza, e Ulisse Baldisseri proprietario di Villa San Liberale a Feltre (Bl) si è aperta con la dichiarazione dell'assessore regionale al turismo, Federico Caner affermando tra l’altro che «la Regione crede profondamente in questo tipo di iniziative che, attraverso la creazione di reti, contribuiscono a creare un circolo virtuoso a livello turistico con ricadute positive ad ogni livello sui territori interessati. Ricordo che stiamo parlando di una rete d’impresa finanziata con fondi Fesr del turismo. Ci troviamo di fronte ad uno dei primi esempi virtuosi di aggregazioni di ville e dimore storiche in Veneto, capaci di offrire un prodotto turistico strutturato».

«Per Ville Castelli Dimore, al secondo anno di attività, l’obiettivo continua ad essere quello di rafforzare e far crescere un’aggregazione con forte identità di brand e di prodotto - ha dichiarato Giulio Vallortigara Valmarana - consapevoli che questo progetto rappresenta un prodotto completo in grado di attrarre visitatori e turisti italiani e internazionali. Si tratta di dimore che incarnano l'essenza dell'identità culturale veneta, diffusa in tutto il territorio regionale, che non sono unicamente musei ma veri e propri luoghi in cui soggiornare o vivere attraverso esperienze autentiche e di qualità». «Ville, Castelli e Dimore del Veneto sono un asset turistico della nostra regione – ha aggiunto Ulisse Baldisseri – al pari di Venezia, delle Dolomiti, del Garda e delle altre importanti destinazioni interne. Ospitiamo chi ci fa visita consapevoli di essere ambasciatori del nostro territorio e custodi di un grande patrimonio. La rete si è ampliata quest’anno con 4 nuove dimore ed è rappresentativa di una tipologia di vacanza che soddisfa molti interessi di viaggio: dalla cultura alla gastronomia, dal benessere alla vacanza attiva, passando per il relax e l’accoglienza autentica».

Cosa è il network Ville Castelli Dimore

Le storiche ville, i maestosi castelli e le affascinanti dimore che fanno parte del network Ville Castelli Dimore offrono un'opportunità turistica straordinaria per turisti italiani e stranieri che desiderano una vacanza esclusiva e autentica: ciascuna residenza, con la propria storia e il suo fascino unico, promette un'esperienza di soggiorno irripetibile, immersa nella bellezza e nella serenità del paesaggio veneto.

Itinerari veneti: arte, natura e cultura tra ville storiche e paesaggi incantevoli

Dislocate in ogni angolo del Veneto, le residenze di Ville Castelli Dimore offrono un'opportunità per esplorare la regione in tutta la sua diversità. Partendo dal cuore di Padova, una città ricca di arte e cultura e recentemente riconosciuta dall'Unesco per il ciclo pittorico di Giotto, si prosegue verso i Colli Euganei per un soggiorno immerso nel verde della natura.

Castello di San Salvatore a Susegana 1/7 Castello di Roncade 2/7 Villa San Liberale a Feltre 3/7 Villa Guarnieri a Feltre sulle Dolomiti Bellunesi 4/7 Villa Rechsteiner a Piavon 5/7 Villa Cariola a Caprino Veronese 6/7 Villa Stecchini di Romano d'Ezzelino 7/7 Previous Next

Dal Veneziano, lungo le rive del fiume Brenta dove magnifiche ville fungevano da residenze estive per i nobili della Serenissima, al Vicentino, culla dell’architetto Andrea Palladio, l’itinerario prosegue verso Verona, lungo le strade del vino della Valpolicella fino a raggiungere le sponde del lago di Garda, ideale per un turismo lento tra sentieri circondati da vigneti e uliveti. Si continua ancora nella campagna veneta nei dintorni di Treviso per raggiungere le note colline del Prosecco patrimonio Unesco, per avventurarsi verso le Dolomiti bellunesi, tra cime spettacolari e borghi montani da riscoprire. Infine, si scende verso la signorile Rovigo fino al caratteristico territorio d’acqua del delta del Po.

Ville Castelli Dimore: dove storia, bellezza e ospitalità si incontrano

Autenticità, qualità e ospitalità rappresentano i valori fondamentali di Ville Castelli Dimore, un progetto che giunge al suo secondo anno di attività. Ogni residenza è unica e sincera, alcune delle quali sono autentiche case di famiglia ancora abitate dai proprietari che tramandano la loro memoria e tradizione. Simboli di qualità, eccellenza ed eleganza senza tempo, queste dimore offrono interni spaziosi con sale affrescate e arredi pregiati, mentre gli esterni accolgono curati giardini all'italiana, luoghi ideali per momenti di quiete immersi nella natura. L'ospitalità rappresenta il valore aggiunto della rete Ville Castelli Dimore. Queste esclusive residenze, da sempre parte integrante e arricchimento del territorio, si trasformano oggi in destinazioni da vivere in prima persona, luoghi speciali dove trascorrere vacanze indimenticabili e regalarsi momenti di autentico relax. Qui, il sogno diventa realtà e la bellezza è alla portata di ogni vacanza.

Soggiorni da favola nelle ville e nei castelli del Vento

L'esperienza nel Veneto presso le dimore di Ville Castelli Dimore consente di approfondire le proprie passioni attraverso itinerari tematici e geografici, offrendo opportunità uniche ad ogni soggiorno. Ecco qualche esempio.

Soggiorni per gli amanti dell’arte

Gli amanti dell’arte, ad esempio, possono seguire le tracce dei grandi architetti che nelle ville hanno impresso il loro stile, ma anche prediligere quelle residenze che custodiscono al loro interno opere di valore, tra quadri, affreschi e sculture, arredi e dettagli di pregio.

La foresteria di Villa Valmarna ai Nani a Vicenza

Basti pensare alle ville palladiane di Vicenza, alla ricchezza artistica di Padova, alle dimore dei nobili della Serenissima che si trovano anche in piccoli borghi ameni immersi nelle colline.

Soggiorni wellness & relax

Per chi desidera prendersi del tempo per rigenerare corpo e spirito, Ville Castelli Dimore offre residenze dotate di favolose spa e circondate da panorami spettacolati, nelle quali soggiornare con ogni comfort. Si va da romantici castelli, a raffinate dimore con vista Dolomiti bellunesi, fino alle splendide colline dell’entroterra veronese.

Rambaldi Apartments a Bardolino

Ci si può lasciar trasportare dal wellbeing, alla ricerca del benessere, del relax e della quiete, che in certe dimore si respira in particolar modo attraverso il contatto con la natura, i grandi parchi e i curatissimi giardini. Uno stile di vacanza che permette di riappropriarsi del tempo, di riposare profondamente e allo stesso tempo di fare il pieno di energia positiva. Magari tra le montagne venete, ma anche nel verde dei Colli Euganei oppure sulle rive del lago di Garda nel Veronese.

Soggiorni per gli amanti del vino

Sono numerose le residenze di Ville Castelli Dimore che vantano una lunga tradizione vitivinicola, con cantine di pregio ancora oggi produttrici di vini d’eccellenza e vigneti che si estendono tutt’intorno. Oggi in queste dimore è possibile trascorrere delle vacanze in cui scoprire gli ottimi vini e prodotti tipici nati proprio all’interno delle storiche tenute agricole, i segreti della loro produzione e l’accoglienza di qualità di famiglie che da secoli sono custodi di un grande patrimonio culturale e naturale.

Tante le ville, i castelli e le dimore in Veneto in cui godere di ottima cucina e vini eccellenti

Gli amanti del food&wine potranno trovare soggiorni dedicati nelle più famose aree vitivinicole del Veneto, tra cui le Colline Unesco del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, la Valpolicella e la rinomata zona di produzione dei Vini Rossi del Piave.

I numeri del primo anno di Ville Castelli Dimore