Cinema, yoga e brunch con vista su Roma al Modius del Radisson Collection Hotel

L'estate è più bella sulle terrazze romane ed ora, su quella del cocktail bar Modius del Radisson Collection Hotel Roma Antica, appena inaugurato in via delle Botteghe Oscure, si gode del buon cinema, su comode poltrone, drink e pop corn a volontà, mente il benessere psicofisico è assicurato da corsi di Hatha Yoga per allungare i muscoli ed esercitare le articolazioni. Infine grande festa del gusto con il brunch della domenica.

Cinema, yoga e brunch al Modius del Radisson di Roma

Cinema, yoga e brunch della domenica al Radisson di Roma

Un palinsesto di serate è dedicato ai più celebri film ambientati nella Capitale. L'anteprima non poteva che essere dedicata a "La Grande bellezza", il film di Paolo Sorrentino vincitore di un Oscar. Tra le altre pellicole in programma, il 3 luglio, “To Rome with love”, di Woody Allen, con protagonisti Roberto Benigni, Penelope Cruz e Alec Baldwin, a seguire il 10 luglio “Il marchese del Grillo” dell'indimenticabile Alberto Sordi e il 17 luglio, invece, ci si catapulterà indietro nel tempo nell'antica Roma insieme a Russel Crowe, nei panni di Massimo Decimo Meridio, con “Il Gladiatore”.

Serate di cinema sulla terrazza del cocktail bar Modius del Radisson Collection Hotel Roma Antica

È la prima rassegna cinematografica sotto le stelle cui assistere immergendosi nella magica atmosfera ricreata dalla vista sui monumenti della Città Eterna, l'Altare della Patria, la Chiesa del Gesù, il Pantheon e la Cupola di San Pietro. Tanta bellezza ma anche gusto con i piatti dell'executive chef Simone Frezzotti, per concedersi - e poi assolversi - da peccati di gola. Si va dal “Risotto cozze e gin tonic” al Boccone di pollo e peperoni fino ai Calamari fritti con paprika, lime e jalapeno. E la focaccia con mortadella non manca mai. A chiudere, una selezione di dessert (35 per persona).

Con la sua vista panoramica a 360 gradi sulla città, Modius è il nuovo “place-to-be” per coloro che sono alla ricerca di uno spazio riservato e cosmopolita dove vivere momenti speciali. Ma in questa terrazza si possono vivere anche altre esperienze anche di benessere psicofisico come i corsi di yoga “Aeternal Flow” secondo lo Hatha Yoga, disciplina considerata capostipite degli stili moderni, che si basa sull'esecuzione di posizioni e tecniche di respirazione. Le lezioni, tenute dall'insegnante Priscilla Bertoncelli, sono seguite da una ricca e sana colazione, con piatti come yogurt greco con granola dello chef, gli smoothies e il pane tostato con avocado dip e salmone (35 per persona).

Modius è il nuovo “place-to-be” per coloro che sono alla ricerca di uno spazio riservato e cosmopolita

Inoltre ogni domenica, fino a fine luglio, da Modius-Terrazza è possibile scoprire la speciale proposta al buffet: il Bottomless Brunch, accompagnato dal Prosecco Superiore di Montelvini. Si possono gustare le ricette tradizionali che caratterizzano la “domenica italiana”, come la Pasta al forno, il Vitello tonnato, le Torte rustiche e il Tiramisù, oltre ai piatti tipici della colazione anglosassone come i pancake e, passando per una selezione di salumi e formaggi, sono numerose le portate del buffet. Tra le proposte spiccano inoltre i mini maritozzi salati, il “corner” delle insalate, il cous-cous di verdure, gli involtini di melanzane e le proposte a base di pesce come le ostriche e il cruditè (50 euro per persona).