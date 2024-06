Camminare a piedi nudi in Italia: ecco 8 hotel per riconnettersi con la natura

Barefooting, o camminare semplicemente a piedi scalzi. Per alcuni è uno stile di vita, per altri una piacevole scoperta. È una pratica che nell'ultimo periodo sta riacquistando importanza e attenzione, con diverse strutture in tutta Italia che forniscono percorsi e servizi dedicati a chi vuole cimentarsi in questa esperienza a piedi nudi.

Barefooting all'Hotel Lanerhof

Il gimnopodismo, questo il termine italiano, prende vita in Nuova Zelanda negli anni '60 e si espande prima negli Stati Uniti ed infine in Europa. Viene visto come un modo per riconnettersi con la natura, prestando attenzione ad ogni passo e dando quindi importanza al sentiero calpestato, analizzando e facendo proprio quello che ci circonda. Ecco quindi otto proposte dislocate in tutta Italia dedicate a questo affascinante mondo, sia per esperti e sia per chi vuole affacciarsi per la prima volta a questa pratica che dapprima può far sorgere dubbi e preoccupazioni, ma che alla fine si rivela un'esperienza unica nel suo genere.

Barefooting all'Hotel Lanerhof in Alto Adige

Barefooting nel percorso dedicato nell'Hotel Lanerhof

L'hotel Lanerhof a San Lorenzo di Sebato (Bz), poco distante da Brunico, ha un nuovo percorso dedicato al barefooting: parliamo il percorso Kneipp realizzato nel giardino della struttura. Qui si calpestano a piedi nudi sassi di diverse forme e grandezze per un massaggio plantare unico, per poi immergersi infine in un laghetto di acqua di montagna a temperatura ambiente. L'esperienza sensoriale è totale: dai piedi, attivati dal percorso Kneipp, al resto del corpo, che si concentra sulla respirazione durante l'immersione fino alle spalle. Per chi invece non se la sentisse di entrare nel laghetto e completare così il percorso c'è la possibilità di versare semplicemente dell'acqua fredda su parti del corpo a scelta.

Hotel Lanerhof - Active Spa Balance | Mantana 42 - 39030 San Lorenzo di Sebato (Bz) | Tel 0474 403133

Barefooting a Livigno nella spa alpina dell'hotel Lac Salin

Percorso barefoot nell'Hotel Lac Salin

La proposta dell'hotel Lac Salin a Livigno (So) è unica: nel paese più alto d'Europa c'è una spa naturale a 1.816 metri di altitudine nel cuore delle alpi. Dalla neve dell'inverno si passa al prato, l'erba ed il fieno dell'estate. Il percorso di barefooting comincia proprio in un prato, ricco di fiori alpini, con suolo morbido e caldo, con le erbe spontanee che regalano un massaggio ad ogni passo.

Barefooting e vista sulle ali nell'Hotel Lac Salin

Farlo circondato dalle alpi apre mente e percezioni sensoriali, con i piedi che guidano il rinfrancante percorso; il tutto si chiude in una sauna alle erbe alpine, dove si completa, grazie ai profumi intensi di timo, salvia, menta, achillea, pino silvestre e camomilla, questo percorso di immersione completa con la montagna e la sua natura.

Hotel Lac Salin | Via Saroch 496/D - 23041 Livigno (So) | Tel 0342 990166

Scalzi sulla spiaggia alpina: il barefoot a San Vigilio di Marebbe

Barefooting nella Spiaggetta Ciamaor a San Vigilio

Una spiaggia… in montagna! Siamo a San Vigilio di Marebbe (Bz) nella spiaggetta Ciamaor, bagnata dal torrente San Vigilio. Qui è possibile camminare a piedi nudi nel torrente fresco, per poi uscire e riscaldarsi con una passeggiata sulla sabbia scaldata dal sole. Il tutto immersi nel magnifico panorama delle Dolomiti.

Spiaggetta Ciamaor | Strada Val dai Tamersc - 39030 Marebbe (Bz) | Tel 0474 501037

Respirazione e barefooting all'hotel Silena in Alto Adige

Il percorso a piedi scalzi nella brughiera d'altura nei pressi dell'Hotel Silena

Torniamo nuovamente in Alto Adige, questa volta all'hotel Silena a Valles (Bz), proprio sull'altopiano a 1.350 metri di quota. Yoga sul prato, camminate meditative nel Giardino dell'Essere ma soprattutto le passeggiate del respiro a piedi nudi nella brughiera d'altura accanto alla struttura.

Barefooting e respirazione controllata nei percorsi dell'Hotel Silena

Accompagnati dall'esperta Ida, istruttrice di respirazione, si cammina scalzi sul prato concentrandosi sul proprio respiro mentre si è nel silenzio del bosco e ad occhi chiusi: una vera e propria lezione per respirare in modo corretto e stabilendo così, anche grazie al contatto sensoriale dei piedi nudi, una connessione forte ed intensa alla terra. Ne uscirete pieni di energia.

Silena, your soulful hotel | Via Birchwald 10 - 39037 Valles (Bz) | Tel 0472 547194

Barefooting nel Giardino segreto dell'Hotel Mignon Park & Spa

Il parco esclusivo dell'Hotel Mignon

Siamo a Merano (Bz), nel giardino segreto dell'hotel Mignon Park & Spa. Oasi di silenzio e benessere con un parco esclusivo da 10.000 mq, qui si cammina scalzi tra fiori, cinguettio degli uccellini e piante secolari, come cedri dell'Himalaya, magnolie sempreverde, aceri giapponesi, palme e abeti nobili, per stabilire una connessione pura e sincera con la natura. Un'esperienza che regala pace alla mente, con un'alternativa: la ghiaia della pebble beach a bordo piscina.

Hotel Mignon Park & Spa | Karl, Via Karl-Von-Grabmayr, 5 - 39012 Merano BZ | Tel 0473 230353

Il Giardino Grande: barefoot sotto gli ulivi del Salento

Siamo nel Salento, precisamente a Parabita (Le): a Il Giardino Grande la camminata a piedi nudi la si fa all'ombra degli alberi simboli della Puglia, gli ulivi. L'ombra degli alberi invoglia anche a praticare yoga e la meditazione per iniziare la giornata con il giusto equilibrio tra corpo e mente. A pochi chilometri dalla struttura è possibile raggiungere alcune delle spiagge più belle del territorio salentino, per camminate rigeneranti anche in riva al mare ed i conseguenti benefici dell'acqua salina.

Il Giardino Grande - Barefoot sotto gli ulivi del Salento

Il Giardino Grande - Dimora in Salento | Str. Vicinale Tammali - 73052 Parabita (Le) | Tel 0833 190 1128

Barefoot nel “giardino dell'Elefante” dell'Hotel Elephant

Laghetto balneabile dell'Hotel Mirabell

Torniamo in Alto Adige, nell'hotel Elephant di Bressanone (Bz). Struttura di lusso che si fonde con eleganze nel bellissimo centro storico della città. A pochi passi dalla struttura principale, immersa nei 2 ettari di parco, fa capolino Villa Marzari: annessa all'hotel nel 1872, oggi è un'esclusiva dependance con 12 stanze eleganti e confortevoli, ognuna dotata di un balcone che si affaccia sul rigoglioso “giardino dell'Elefante”, simbolo dell'hotel. Qui la passeggiata a piedi nudi la si fa sul prato che circonda la piscina, o sotto il roseto che porta poi ad un piccolo bar. Sentire l'erba o la ghiaietta sotto i piedi che massaggia e stimola i punti riflessi regala una sensazione di intenso benessere e relax.

Pebble beache all'Hotel Mignon

Hotel & Restaurant Elephant | Via Rio Bianco 4 - 39042 Bressanone (Bz) | Tel 0472 832750

Barefoot nel laghetto dell'Hotel Chalet Mirabell

Laghetto balneabile dell'Hotel Mirabell

Ancora in Trentino, l'ultimo consiglio ci porta all'hotel Chalet Mirabell di Avelengo (Bz). Parole d'ordine: silenzio e benessere grazie al laghetto balneabile dell'hotel, il più lungo dell'Alto Adige (25 metri), con acqua proveniente dalla sorgente, è circondato da cespugli di lavanda, pietre, piante acquatiche e libellule. L'esperienza a piedi nudi arriva immergendosi nell'acqua fresca del laghetto, arrivando poi a toccare i piccoli sassi presenti sul fondo: un mix che allontana lo stress e distende muscoli e nervi.

Hotel Chalet Mirabell | Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz) | Tel 0473 279300