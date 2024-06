Estate a Monte-Carlo? Le sette terrazze più esclusive su cui mangiare

L’estate a Monte-Carlo, quartiere centrale e più rinomato del Principato di Monaco, è all’insegna del relax e della tranquillità, circondati da benessere e con vista mare. Tra le numerose boutique, hotel di lusso, casino e ristoranti uno dei luoghi più “in” e agognati sono le tante terrazze che adornano il paesaggio, per una cena, una colazione o un semplice aperitivo con vista mozzafiato. Vi lasciamo una lista di ben sette terrazze dei ristoranti e hotel del Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer da vivere quest’estate.

Terrazza del ristorante Blue Bay a Monte-Carlo

La terrazza del Café de Paris Monte-Carlo

La terrazza del Café de Paris Monte-Carlo è un angolo incantevole situato nel cuore pulsante del Principato di Monaco. Affacciata sulla famosa Place du Casino, la terrazza offre una vista mozzafiato che cattura l'eleganza senza tempo di Monte-Carlo. Questo luogo iconico, con il suo fascino Belle Époque, è un punto di ritrovo per turisti e residenti che desiderano immergersi nell'atmosfera glamour e raffinata della Riviera Francese.

Café de Paris | Pl. du Casino - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 76 23

La terrazza del ristorante stellato Blue Bay di Marcel Ravin

La terrazza vista mare del Blue Bay a Monte-Carlo

Nuova versione del ristorante stellato Blue Bay dello chef Marcel Ravin a Monte-Carlo basata sui 5 elementi, che si intrecciano e combinano con la cucina proposta. Esperienza emozionante e che fa leva sulle sensazioni grazie all’incontro intimo con lo chef e tutto il suo bagaglio gastronomico, sicuramente influenzato dalle sue origini caraibiche, dalla sua terra adottiva che si affaccia sul mar Mediterraneo e dai suoi viaggi per tutto il globo. La sala da pranzo all’interno evoca i cinque elementi, legno, aria, acqua, fuoco e metallo e si combina alla perfezione con la cucina a vista, mentre la terrazza esterna si affaccia sullo sconfinato blu del mar Mediterraneo, per un’esperienza ancora più coinvolgente e a contatto con la natura evocata dal percorso culinario.

Blue Bay Marcel Ravin | 40 Av. Princesse Grace - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 03 60

La terrazza tropicale di Amazónico a Monte-Carlo

La terrazza tropicale di Amazonico a Monte-Carlo

A Monte-Carlo ma allo stesso tempo in una foresta tropicale, la terrazza di Amazónico offre un ambiente mozzafiato e caratteristico, valido sia per la cena che per il post: lounge bar, ristorante e club privé in una terrazza di quasi 1000 metri quadri. Per i più esigenti e riservati c’è anche la possibilità di vivere l’esperienza in privato, per un massimo di 30 persone, con anche un terrazzo sigari. Il menù di Amazónico firmato da Sandro Silva è ovviamente influenzato dalla regioni latinoamericane e tropicali, che si mischiano ai sapori asiatici e mediterranei per una proposta che soddisfa davvero tutti i gusti.

Amazónico Monte-Carlo | Pl. du Casino - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 14 14

La nuova terrazza lounge di Coya Monte-Carlo

La terrazza lounge del Coya a Monte-Carlo

Con la stagione estiva riapre anche la terrazza lounge di Coya Monte-Carlo in un ambiente totalmente rinnovato e la solita vista ammaliante sulla Costa Azzurra. Gli interni sono stati ridisegnati con nuovi arredi e oggetti d’arte, con la maggior parte di provenienza peruviana. La grande novità è la terrazza sul mare, che garantisce una vista eccezionale sulla laguna vicina al Jimmi’z sul mar Mediterraneo. Rinnovato anche il menù, con la proposta della chef Victoria Vallenilla che si basa sullo street food peruviano, servito esclusivamente sulla nuova terrazza del Coya.

COYA Monte-Carlo | 26 Av. Princesse Grace - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 20 20

La terrazza del ristorante Elsa di Marcel Ravin

Terrazza del ristorante Elsa a Monte-Carlo

Il ristorante Elsa di Monte Carlo ha riaperto qualche settimana fa, nel mese di aprile, sotto la direzione di Marcel Ravin, chef due stelle Michelin del ristorante Le Blue Bay Marcel Ravin, poco distante. Piatto forte è il nuovo “Giardino marino”, concept dello chef di un vero e proprio balcone sul mare, con un omaggio totale al territorio e al mar Mediterraneo come si può vedere dalla proposta culinaria, totalmente incentrata sul mondo marino.

Elsa | Av. Princesse Grace - 98000 Roquebrune-Cap-Martin, Monaco | Tel +377 98 06 50 05

La terrazza del Pavyllon Monte-Carlo

La terrazza del ristorane Pavyllon a Monte-Carlo

All’interno dell’ Hôtel Hermitage Monte-Carlo c’è una vera e propria chiccha: il Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alleno. Gastronomia leggera e pensata per soddisfare tutta la sua clientela, esaltata dalla splendida e soleggiata location della terrazza esterna, ispirata da un giardino mediterraneo proprio sotto la Rocca del Principato.

Pavyllon Monte-Carlo, un restaurant de Yannick Alléno | 1 Sq. Beaumarchais - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 98 98

La terrazza de Le Bar Américain

Terrazza de Le Bar Americain a Monte-Carlo

All’interno dell’elegantissimo Hôtel de Paris Monte-Carlo troviamo il mitico bar Le Bar Américain, dallo stile unico e glamour: legno, velluto, poltrone in cuoio patinato ed un’illuminazione raffinata che vanno a creare un’atmosfera jazz unica nel suo genere, che può essere vissuta anche sulla sua splendida terrazza. A Le Bar Américain ogni sera c’è musica dal vivo: jazz, blues e swing per tutti gli amanti della musica.

Le Bar Américain | Pl. du Casino - 98000 Monaco | Tel +377 98 06 38 38