Dodici fontane: nel resort esclusivo, vivere l'Etna con una cucina contemporanea

La famiglia Neri, radicata nella tradizione agricola dell’Etna, ha trasformato il suo amore per la terra in un'eccellenza nell'ospitalità di lusso della Sicilia. Da oltre un secolo, i Neri coltivano i fertili terreni di Linguaglossa (Ct), un legame iniziato quando Vincenzo Neri tornò dall'America, promettendo di non abbandonare mai più la sua terra natia. Oggi, questa dedizione si riflette nelle recenti iniziative dei fratelli Salvo e Fabio Neri, che hanno ampliato l'offerta familiare, nata con una cantina e un agriturismo, con un hotel di lusso e ristorazione d'alta classe.

Villa Neri Resort & Spa

Villa Neri: un rifugio di lusso eco-sostenibile

Nel 2012, i fratelli Neri avevano inaugurato l'Hotel Villa Neri, un cinque stelle che rispetta i canoni della bioarchitettura, offrendo un soggiorno di lusso attento all'ecologia. Con 24 camere eleganti e una Spa attrezzata, Villa Neri è diventato un punto di riferimento per chi cerca relax e benessere immersi nella natura dell’Etna.

Master Suite

Scenario mozzafiato per l’esclusiva suite dal gusto siciliano. Tre ambienti: dal luminoso soggiorno si accede alle due camere indipendenti dotate di bagno autonomo uno con vasca e doccia, l’altro con ampio vano doccia, entrambi con vista camera e caratterizzati da marmi e ceramiche decorate a mano. Il terrazzo attrezzato di 60 mq con vasca idromassaggio Jacuzzi a sei posti con veduta dall’Etna ai monti Nebrodi, fino al mare.

Junior Suite

Confortevoli camere arredate con cura fra tradizione siciliana e comfort moderni. Elegante bagno con marmi pregiati, ampio lavabo personalizzato in ceramica decorata, grande vasca ed una generosa doccia con vista camera. Ampie aperture offrono la vista della campagna circostante con all’orizzonte Taormina ed il mare. Le Junior Suite si caratterizzano per cantina con una pregiata selezione di vini sia rossi che bianchi e macchina del caffè.

Suite

Un ritrovato silenzio per viverein armonia e relax. Le suite si sviluppano su due livelli comunicanti: al livello inferiore, la zona soggiorno con divano letto, bagno rifinito con pregiati marmi e ceramiche personalizzate e doccia con vista camera. Al livello superiore, la zona notte con vasca idromassaggio e bagno. Ampie vedute offrono la vista della campagna circostante con all’orizzonte Taormina ed il mare. Le Suite si caratterizzano per cantina con una pregiata selezione di vini sia bianchi che rossi e macchina del caffè.

Classic, Superior, Deluxe rooms

Spaziose camere dotate di eleganti arredi, come il raffinato accostamento della testata del letto in color grigio/avorio a rievocazione degli antichi letti in ferro battuto tipici della tradizione siciliana che, unita al colore dominante delle pareti e dei mobili, dona uno stile unico ed inconfondibile. Nelle Deluxe è disponibile una cabina doccia per due persone con cromoterapia. Le camere dispongono di una terrazza privata o patio.

Le eco-Lodge di Linguaglossa: un nuovo capitolo

La famiglia Neri non si ferma qui. Recentemente, ha ampliato la propria offerta con la creazione di tre eco-lodge di lusso a Linguaglossa. Queste nuove strutture rappresentano un ulteriore passo verso un'ospitalità sostenibile, offrendo agli ospiti un'esperienza immersiva nella natura circostante, senza rinunciare al comfort e all'eleganza.

Lodge Natura

Il Lodge Natura, immerso in uno splendido e rigoglioso vigneto, regala un’unica ed incondizionata vista sul vulcano Etna. Al suo interno è caratterizzato da un design moderno con lavabo a vista nella zona notte. Pensato per garantire la massima privacy della coppia, al suo interno dispone di una spa privata con sauna e bagno turco con ampie vetrate da cui è possibile godere della vista panoramica del vulcano. Immerso tra silenzio e natura incontaminata, il Lodge dispone di giardinetto indipendente e riservato.

Lodge Spa

I Lodge Spa, immersi in uno splendido e rigoglioso vigneto, regalano un’unica ed incondizionata vista sul vulcano Etna. Al loro interno sono caratterizzati da un design moderno con lavabo a vista nella zona notte. Pensati per garantire la massima privacy della coppia, al loro interno dispongono di una spa privata con sauna e bagno turco con ampie vetrate da cui è possibile godere della vista panoramica del vulcano. Immersi tra silenzio e natura incontaminata, i Lodge dispongono di giardinetto indipendente con mini piscina esterna riservata con acqua riscaldata

Il ristorante "Dodici fontane": una celebrazione della Sicilia

Come un piccolo gioiello all’interno di uno scrigno, il ristorante “Dodici Fontane” non avrebbe potuto trovarsi in altro luogo diverso da Villa Neri. Incastonato alle pendici dell’Etna e immerso nel bellissimo paesaggio circostante, di quel territorio porta in tavola prodotti e ricette con un occhio alla ristorazione al di fuori dalla Sicilia. La vera gemma dell'hotel è il suo ristorante, aperto anche al pubblico, guidato dal talentuoso chef Elia Russo. Con un curriculum maturato nelle cucine di prestigiosi alberghi, Russo ha saputo creare un menu che celebra i sapori autentici della Sicilia, reinterpretandoli con tecniche moderne e abbinamenti innovativi.

Elia Russo - Ristorante 12 Fontane

Elia Russo è in particolare interprete di profumi e aromi dalla forte sicilianità grazie a tecniche di preparazione e cottura contemporanee, senza rinunciare ai sapori e agli aromi che ti aspetti sull’isola. I suoi piatti ripercorrono la storia della Sicilia attraverso abbinamenti attuali e, a tratti, sorprendenti, senza cadere però in spericolate sperimentazioni e anzi offrendo sempre la chiave per riconoscere le materie prime utilizzate.

Tutte le proposte di Elia Russo in 3 menu

Le sue proposte si articolano al momento in tre menu degustazione che giocano in maniera semplice su terra, mare e una sintesi delle sue esperienze.

Menù dei Ricordi (160 euro)

Benvenuto 12 fontane

Gambero rosso, cipolla, finocchio dolce e caffè di cicoria

Zuppetta di pomodoro costoluto catanese, pane e pecorino pepato siciliano

Risotto al limone “femminello” siracusano, scampetto e il suo jus, yogurt e succo di mela al basilico (assolutamente da provare)

Tagliatella di carruba, alicetta fresca e finocchietto

Pesce bianco in crosta di sale, caponata di verdure e beurre blanc

Mignon di vitellina steccato al lardo, pistacchio, carciofi e salsa al cioccolato modicano

Nocciola dell’Etna, mirtillo sottaceto e caramello

Piccola pasticceria

Menù di Terra (140 euro)

Benvenuto 12 fontane

Prosciutto di maialino da latte e mela dell’Etna (un must del territorio)

Assoluto di zucchina

Riso Carnaroli acquerello, Nerello Mascalese, yogurt e noci tostate (un piatto dalla freschezza inaspettata che in maniera efficace valorizza il vino di casa Neri e che piace molto ai clienti. Nel piatto si trova sia come liquido di cottura, che come guarnizione in forma di riduzione, quasi un caramello. A completamento del piatto salsa di yogurt che regala acidità e salsa di noci con le sue note astringenti)

Fusilloni di Gragnano, peperone arrosto, ricotta affumicata e limone (un primo che da solo merita il viaggio per assaggiare un incontro fra sapori semplicissimi che insieme diventano elegantissimi)

Coniglio porchettato, tartufo siciliano e salsa piccante ai capperi (il piatto forse più identitario dello chef che da solo rappresenta l’essenza dell’Etna per intensità e forza del gusto, al punto che è la portata più richiesta alla carta. C’è molta sperimentazione per ottenere una consistenza della carne che Elia Russo ritiene uno dei suoi maggiori risultati professionali. E come non dargli torto…).

Mandorla, cioccolato avorio e limone

Piccola pasticceria

Il Ristorante 12 Fontane

Menù di Mare (140 euro)

Benvenuto 12 fontane

Ostrica, melone al sommacco siciliano e caviale (un piatto dove l’originalità e l’accostamento fra dolce, sapido e acidità rende gradevole l’ostrica anche a chi non la ama)

Ceci, ricci e salsa balsamica

Raviolo, cipolla Giarratana, polline di zafferano e sgombro

Spaghettone, acqua di pomodoro, limone e alloro

Sauro imperiale, cipolla e aceto rosso (altro piatto di raro equilibrio)

Pesca tabacchiera, topinambur e cardamomo

Piccola pasticceria

Fuori da guesti menù altri piatti molto interessanti sono Gambero, barbabietola e burrata (assolutamente originale negli abbinamenti ben riusciti) e la Gallina faraona, tuorlo d’uovo e il suo brodo al ginepro (che è un’altra occasione per gustare il territorio più vero).

Perché Villa Neri merita una visita

La famiglia Neri continua a innovare, combinando tradizione e modernità in un'ospitalità di lusso che rispetta l'ambiente. Dal loro impegno agricolo secolare alla recente espansione con l'Hotel Villa Neri e le eco-lodge, i Neri dimostrano come l'amore per la propria terra possa trasformarsi in un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale.

Ristorante 12 Fontane

Villa Neri Resort & Spa

contrada Arrigo 95015 - Linguaglossa (Ct)

Tel 095 813 3002