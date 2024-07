Cap Vermell Grand Hotel: un'oasi di lusso a Maiorca

Si respira un’atmosfera di sospensione, di quiete elegante, di pace e relax varcando il cancello del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca, 5 stelle. Immerso nella splendida cornice naturale di Canyamel, sulla costa nord-orientale dell’isola, qui tutto è esclusivo: dalle camere e suite, dotate di ogni comfort, all’esperienza culinaria nei tre ristoranti, di cui uno - il Voro - è l’unico ristorante con due stelle Michelin di tutta Maiorca.

Il Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca

Com’è il Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca

Il Cap Vermell Grand Hotel è un'eccellenza nel panorama alberghiero e combina lusso, comfort, design, gastronomia e la bellezza mozzafiato dell'isola di Maiorca (al riparo dal caos però!).

Il complesso è progettato nello stile di un tipico villaggio maiorchino, con edifici bassi disposti intorno a una piazza centrale, circondati da generose aree esterne, rilassanti anche solo alla vista. 142 camere meticolosamente progettate e perfettamente inserite nell’ambiente naturale della macchia mediterranea, che includono 7 Grand Deluxe, 119 spaziose Junior Suite, 14 lussuose Grand Suite e 2 esclusive Suite Presidenziali, ognuna con terrazza o balcone privato.

Il Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca è stato costuito come un villagio maiorchino 1/5 Una delle 4 piscine del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 2/5 Una delle camere del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 3/5 Il bagno di una delle camere del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 4/5 Particolare dei una delle camere del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 5/5 Previous Next

Ancora, le Cap Vermell Luxury Villas sono situate in una posizione privilegiata a solo 800 metri dal Cap Vermell Grand Hotel, per un rifugio idilliaco ed esclusivo. I dettagli delle camere e la qualità dei prodotti è uno dei punti di forza del resort: i bagni sono rivestiti in marmo di Carrara e dispongono di articoli Bottega Veneta, grandi vasche e specchi con televisore integrato; gli ospiti possono consumare in camera del caffè Nespresso e rilassarsi grazie ai sistemi audio Bose.

Gli spazi comuni sono di un’eleganza sobria e raffinata, nel colore della terra e circondati da piante di menta, salvia e rosmarino. Quattro le piscine del Grand Hotel, di cui una per bambini e una invece per soli adulti. Per gli amanti del relax, la Spa Cap Vermell propone un'ampia gamma di trattamenti e rituali benessere; mentre gli sportivi possono mantenersi in forma nella palestra e accedere ai campi da tennis e padel, oltre a un campo da golf nelle vicinanze. Insomma, davvero nulla è lasciato al caso e ogni angolo è riappacificante, per anima e corpo.

Cap Vermell Grand Hotel e la "Chiave Michelin"

Un’esperienza immersiva e rigenerante apprezzata tanto da aver ricevuto la "Chiave Michelin", il riconoscimento conferito dalla guida francese. Questo premio si aggiunge al Premio internazionale di architettura e design dell'Unesco (Prix Versailles) ricevuto a fine 2023 e al "1st Grand Hotel Champion - 2024 Certificate" ottenuto da Serandipians by Traveller Made all'inizio del 2024, e sottolinea l'eccellenza e l'esclusività del Grand Hotel. Un distintivo, quello della "Chiave Michelin", conferito a livello mondiale alle strutture che si distinguono per il loro carattere e la loro personalità unici, oltre che per i servizi impeccabili, e che riconoscono Cap Vermell Grand Hotel come uno dei più straordinari del mondo.

Mangiare al Cap Vermell Grand Hotel

Voro, l’unico ristorante di Maiorca con due stelle Michelin

Oltre alle sue esclusive strutture e servizi, il Cap Vermell Grand Hotel si distingue per la sua offerta gastronomica di livello. Voro è l’unico ristorante stellato Michelin guidato dal rinomato chef Álvaro Salazar e rappresenta la punta di diamante del resort. Situato proprio all'interno del Cap Vermell Grand Hotel ma ovviamente aperto anche a chi non pernotta nel resort, il Voro Restaurant è un'esperienza culinaria da non perdere per gli amanti della gastronomia d'autore.

La sala del Voro del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 1/4 L'interno del Voro del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 2/4 Chef Álvaro Salazar del ristorante bistellato Voro del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 3/4 Particolare del Voro, ristorante 2 stelle Michelin del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 4/4 Previous Next

Riconosciuto con due stelle Michelin, il ristorante propone un menu creativo e innovativo, che reinterpreta la tradizione mediterranea con un tocco moderno e audace. Due i menu degustazione, Voro (15 portate) e Devoro (20 portate), che cambiano stagionalmente per valorizzare i migliori prodotti locali e freschissimi. I piatti combinano i sapori in modo inaspettato e sono vere e proprie opere d’arte dalla presentazione impeccabile, curata nei minimi dettagli per esaltare la bellezza e il gusto dei prodotti.

Un’eccellenza per tutti i sensi: il Voro Restaurant accoglie gli ospiti in un'atmosfera elegante e raffinata, con una sala interna e una terrazza riservata in esterno. È senza dubbio il posto perfetto per una serata speciale.

Roka, l’alta gastronomia giapponese

Per gli amanti della cucina giapponese, una cena al Roka (parte del gruppo Azumi con sedi a Londra, Dubai e che ha scelto il Cap Vermell Grand Hotel per aprire la sua stagione estiva a Maiorca) è un'occasione imperdibile per sperimentare l'eccellenza culinaria della griglia robatayaki in un ambiente elegante e sofisticato.

Chef al lavoro da Roka, ristorante giapponese del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca

Aperto tre mesi l’anno, da giugno a settembre, il Roka combina sapori asiatici, prodotti locali, tecniche di cottura tradizionali e presentazioni meticolose. Da sashimi e sushi freschi a piatti grigliati con il distintivo sapore del carbone binchotan, ogni boccone al Roka è un capolavoro gastronomico. Ma anche in questo caso il palato e il gusto sono accompagnati dalla vista e olfatto: in una splendida terrazza allestita e arredata in ogni minimo dettaglio, i commensali vedono lo chef preparare le pietanze dal vivo alla griglia tradizionale. Il tutto accompagnato da musica live, ottimi cocktail e un personale squisitamente gentile e disponibile.

Il Roka, ristorante giapponese del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca

Le opzioni per il pranzo

Completano l’esperienza enogastronomica il bar che durante il giorno propone cocktail, spuntini e piatti veloci da consumare bordo piscina e il ristorante Ses Oliveres, situato sulla terrazza principale dell'hotel e con vista sulla vallata di Canyamel, che offre una prestigiosa fusione tra ricette locali e internazionali, con prodotti genuini e di qualità.

La sala del Ses Oliveres del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 1/3 Il ristorante Ses Oliveres del Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 2/3 Colazione al Cap Vermell Grand Hotel di Maiorca 3/3 Previous Next

Tutti i ristoranti del resort offrono menu kids, che sono coccolati con album colorati e pastelli per ingannare la fame e l’attesa.

I servizi e i dintorni del Cap Vermell Grand Hotel

Anche se una volta entrati a fatica si ha voglia di uscire, ci sono diverse escursioni a poca distanza dal Cap Vermell Grand Hotel. A 15 minuti a piedi o 5 in automobile si può raggiungere la spiaggia di Canyamel, molto meno caotica rispetto alle più conosciute calette dell’isola, non troppo costruita e più spaziosa. Poco più a nord si possono raggiungere la città fortificata di Capdepera e la cittadina medievale di Artà, oltre alle spiagge di Son Moll, Cala Retijada e Cala Agulla. Oltre alle attività di golf, snorkeling, immersioni, il resort è a disposizione per organizzare tour personalizzati in bici, a piedi, in barca alla scoperta delle bellezze di Maiorca. La cittadina più grande nelle vicinanze è quella di Manacor; l'aeroporto di Palma de Mallorca è a circa 70 km di distanza.

A Maiorca si arriva dall’Italia comodamente con voli diretti, anche low cost. Per chi preferisce viaggiare con auto propria al seguito può imbarcarsi con Trasmed (che collega la costa con tutte le Baleari e le isole tra loro) da Barcellona a Valencia.

Cap Vermell Grand Hotel

Urb. Atalaya de Canyamel - Vial A 12 - 07589 Canyamel, Maiorca

Tel +34 871 811 222