Il Grottino: osteria gourmet nel cuore dell'Umbria

Siamo in Umbria, alle pendici dei monti Martani. Il piccolo borgo è Gualdo Cattaneo (Pg). Imponente la rocca quattrocentesca, la Rocca dei Borgia. Più volte si è detto che l'Umbria, per geografia politica regione senza mare, della mediterraneità è addirittura l'emblema se pensiamo alla vistosa quanto dolcissima caratteristica dell'ulivo che si abbraccia alla vite. E qui è proprio così: vigneti di Sagrantino e uliveti di Frantoio, Leccino, Moraiolo. E a Gualdo Cattaneo c'è Il Grottino, i cui titolari sono Giorgiana Guidi e Raffaele Tomaino.

La sala de Il Grottino

Come è Il Grottino

Otto belle e comode camere per il riposo notturno, alcune sono frutto della ristrutturazione dell’ex canonica della Chiesa del borgo, con vista sulla piccola piazza e sul campanile. Al piano stradale, il ristorante, con sale interne e pregevole dehors esterno. E allora, dopo esserci riposati, ci prepariamo per la cena e scendiamo giù per le antiche scale.

Particolare de Il Grottino

Cosa si mangia da Il Grottino

Ci godiamo prima l'aperitivo e poi si cena. Aperitivo con bruschetta con l'olio nuovo! Cena atta a svelarci i gioielli riposti in quello scrigno dei sapori che è l'Umbria. Persone giovani effettuano con competenza e garbo il servizio. In cucina lo chef Giuliano Viaggi, spezzino, poco più che quarantenne, esperienze importanti in importanti ristoranti, stellati e no, nel mondo. Semplice ma di ardimentosa attuazione il suo credo: cucina fatta di territorio e amore per le migliori materie prime sul mercato. Insomma, per lo chef Giuliano Viaggi, la cucina deve essere sana, buona, bella e soprattutto deve saper far emozionare. Alla memoria ricorrendo, ancor prima che agli appunti, il racconto di una cena indimenticabile in una “non” calda sera di giugno.

Tagliata di Canova con cicoria ripassata, maionese espressa ed intingoli vegetali de Il Grottino 1/4 L'agnello de Il Grottino 2/4 Tartare de Il Grottino 3/4 Il tiramisù de Il Grottino 4/4 Previous Next

L’entrée di benvenuto consiste in Crostino di pane al burro accompagnato da un cremoso al formaggio aromatizzato al limone e timo. Arriva l’antipasto: Evoluzione di una parmigiana, ovvero una ben riuscita reinterpretazione dello chef, con una monoporzione di uno dei piatti più iconici della tradizione italiana. Il servizio di sala e i vini sono a cura del bravissimo maître e sommelier Marco Mecenero. In abbinamento, servizio perfetto del sommelier l’Ammonites Rosé Franciacorta Spumante Metodo Classico ottenuto da sole uve Pinot Nero, fatto dall’Azienda Camilucci in Franciacorta.

A seguire, un primo piatto di esemplare esecuzione: Tagliatella tirata a mano con battuta di agnello umbro e pane al finocchio. Davvero, va detto, il trionfo della tradizione reinterpretata con tecnica moderna. In felice abbinamento il Veronese Igt Palazzo della Torre 2021 ottenuto da uve corvina 70%, rondinella 25%, sangiovese 55%, fatto da Allegrini in Valpolicella.

Sontuoso il secondo: Tagliata di Canova con cicoria ripassata, maionese espressa ed intingoli vegetali, cotta alla brace sull’osso. Qui in abbinamento non poteva non starci il re dei rossi umbri: Sagrantino di Montefalco 2017 ottenuto da sole uve Sagrantino fatto da Tenuta di Saragano a Gualdo Cattaneo. L’affinamento in bottiglia avviene in grotte poste ad otto metri sottoterra. L’abbinamento è perfetto, a voler semplificare senza prendere alla lettera (!), si direbbe: un boccone e un sorso, un boccone e un sorso… e così via!

Sì, sontuosa cena giunge a compimento con il Tiramisù, qui realizzato in monoporzione. In abbinamento il Sagrantino Passito 2019, ottenuto da sole ive Sagrantino, fatto da Cantina Valdangius. Ricco ed avvolgente il bouquet.

Shop a La Dispensa del Grottino

Indulgente e memorabile. Senza fretta alcuna, dopo l'ultimo sorso di Sagrantino Passito lasciamo la graziosa sala e ci concediamo, prima di andare a dormire, una bella passeggiata nella piazza. Risveglio piacevole. Ottima la prima colazione. Si indugia in questa casa allargata che è il borgo di Gualdo Cattaneo. E qui, proprio nel cuore del borgo troviamo occasione di smart buy: La Dispensa del Grottino, anch'essa di Giorgiana e Raffaele: una dispensa a vista dove si possono acquistare i prodotti adoperati nella cucina del ristorante.

L'entrata de Il Grottino

Provvediamo golosamente a mirati acquisti. Nei fine settimana intrattenimento musicale, con spettacoli di musica jazz live. Anche ciò è ospitalità. Hospites sacri sunt, ne siamo persuasi, è milestone di Giorgiana e Raffaele.

Il Grottino

Piazza Beato Ugolino 5 - 06035 Gualdo Cattaneo (Pg)

Tel 0742 760228