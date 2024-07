Scegliere un drink è come investire in borsa: come funziona il Dow Jones Bar

Nel cuore pulsante di Barcellona, dove tradizione e innovazione si fondono in un vortice di energia, sorge un locale che sfida le consuetudini e invita a un'esperienza sensoriale senza eguali: il Dow Jones Bar. Varcando la soglia di questo bar dal design moderno e accattivante, ci si immerge in un'atmosfera vibrante, dove il brusio delle conversazioni si mescola al ritmo incalzante della musica e al ticchettio incessante dei prezzi che scorrono sugli schermi. Sì, perché la peculiarità del Dow Jones Bar risiede proprio nella sua natura dinamica e imprevedibile: i prezzi delle bevande fluttuano in tempo reale, proprio come azioni in borsa, seguendo le leggi della domanda e dell'offerta.

Dow Jones Bar: un bar a Barcellona dove i prezzi fluttuano come in borsa

Come funziona il Dow Jones Bar?

Un algoritmo ingegnoso, studiato nei minimi dettagli, regola l'andamento dei prezzi, tenendo conto di molteplici fattori. La popolarità del drink in quel momento, la scorta residua, l'avvicinarsi dell'ora di chiusura: ogni elemento contribuisce a determinare il valore di ogni sorso, rendendo ogni ordinazione un'avventura emozionante. All'interno del bar, diversi schermi mostrano i prezzi in continua fluttuazione di cocktail, birre e altre bevande.

All‘interno del Dow Jones Bar diversi schermi mostrano i prezzi in continua fluttuazione di cocktail, birre e altre bevande

Cosa si beve e si mangia al Dow Jones Bar

Il menu del Dow Jones Bar è una vera e propria ode alla mixologia, un caleidoscopio di sapori e accostamenti che stuzzica la curiosità e invita all'assaggio. Dai cocktail classici rivisitati in chiave moderna, alle creazioni originali ideate da barman estrosi, ogni bevanda racchiude un viaggio sensoriale unico e irripetibile. Ma il Dow Jones Bar non è solo un paradiso per gli amanti dei cocktail. Per chi desidera accompagnare il proprio drink con un pasto sfizioso, la cucina propone una selezione di pizze gourmet e stuzzichini appetitosi, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità.

Il Dow Jones Bar ha due sedi a Barcellona

E per gli appassionati di sport, il Dow Jones Bar si trasforma in una vera e propria arena, dove le partite di calcio più importanti vengono trasmesse su maxischermi, creando un'atmosfera elettrizzante e coinvolgente. Con due sedi nel cuore di Barcellona, in C/ del Bruc, 97 e Av. Diagonal, 430, il Dow Jones Bar è facilmente raggiungibile e pronto ad accogliere chiunque sia alla ricerca di un'esperienza fuori dal comune.

Dow Jones Bar

Avinguda Diagonal, 430, 08037 - Barcellona

Carrer del Bruc, 97, 08008 - Barcellona