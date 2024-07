Un rifugio tra le vigne dell'Etna: Tenuta di Fessina apre la sua Villa

Sulle pendici del vulcano Etna, a Castiglione di Sicilia (Ct), sorge Tenuta di Fessina, un'azienda vinicola nata nel 2007 che unisce la passione per il vino all'amore per la propria terra. Immersa in un paesaggio mozzafiato, tra vigneti rigogliosi e colate laviche, Tenuta di Fessina non è solo un luogo dove produrre vini eccellenti, ma anche un'oasi di pace e bellezza dove poter vivere un'esperienza enoturistica unica.

La piscina della Villa di Tenuta di Fessina
La terrazza panoramica della Villa di Tenuta di Fessina
Particolare della Villa di Tenuta di Fessina

Un'accoglienza esclusiva tra i vigneti di Tenuta di Fessina

Oltre a visite guidate e degustazioni dei suoi vini iconici, come l'Etna Bianco A' Puddara e l'Etna Rosso Riserva Musmeci, Tenuta di Fessina apre le sue porte all'ospitalità con una proposta esclusiva: una villa con piscina in affitto per famiglie o gruppi di amici.

Una delle stanze della Villa di Tenuta di Fessina
Pizzi siciliani nelle stanze della Villa di Tenuta di Fessina
Particolare di una delle camere della Villa di Tenuta di Fessina
Particolare della Villa di Tenuta di Fessina
Uno dei bagni della Villa di Tenuta di Fessina
Bagno della Villa di Tenuta di Fessina
Arredamento tipico della Villa di Tenuta di Fessina

La villa, composta da 6 vani, offre un connubio perfetto tra tradizione e modernità. I tre vani esterni, Viddirami, Litturina e Istenna, dispongono di ingresso indipendente e si affacciano sul suggestivo panorama dell'Etna. I tre vani interni, Tina, Canedda e Carateddu, sono invece ricavati direttamente sopra l'antico Palmento del XVII secolo, creando un'atmosfera unica e suggestiva.

La villa di Tenuta di Fessina, design che esalta la natura e la tradizione

L'arredamento della villa è curato nei minimi dettagli, con un gusto che esalta la bellezza della natura circostante. Pizzi siciliani, pietra lavica decorata, ferro brunito, oggetti d'arte e memorie siciliane si mescolano armoniosamente, creando un ambiente caldo e accogliente. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura e ritrovare il proprio equilibrio.

Nella Villa di Tenuta di Fessina un personal chef d'eccezione

Oltre all'alloggio, Tenuta di Fessina offre la possibilità di vivere un'esperienza enogastronomica indimenticabile. Gli ospiti possono infatti usufruire del servizio di un personal chef, Marco D'Agati, rinomato chef dell'Hotel Splendido Portofino e del Grand Hotel Timeo di Taormina. Il maestro D'Agati proporrà un menu a base di ricette tipiche della tradizione etnea, utilizzando ingredienti freschi e di stagione. Un modo per scoprire i sapori autentici della Sicilia e per immergersi completamente nella cultura locale.

Vini protagonisti nella Villa di Tenuta di Fessina

Tenuta di Fessina e la valorizzazione del territorio

«Uno degli obiettivi più importanti per Tenuta di Fessina - spiega Jacopo Maniaci, titolare dell'azienda - è quello di valorizzare il territorio etneo e di far conoscere la sua eccezionale vocazione vitivinicola. Attraverso l'enoturismo, vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza unica che permetta loro di scoprire la bellezza del nostro territorio e di apprezzare la qualità dei nostri vini».

Tenuta di Fessina

Contrada Rovittello - Via Nazionale SS 120 - 22 Castiglione di Sicilia (Ct)

Tel 0942 395300