Bistrot e pizzeria gourmet: com'è Moderna, la novità di Chiari

Sentivamo il bisogno di un altro locale che propone, tra le altre cose, anche una nuova pizza gourmet? La risposta è semplice: se gli impasti son fatti come si deve, se la materia prima usata per i topping è di qualità, se il servizio è curato per davvero e se il locale è originale e piacevole, perché no? Se poi la pizzeria è anche affiancata da un bistrot di qualità, meglio ancora. Da Moderna, la nuova creatura aperta da Tatijana Marasevic, Claudio Calabria e Nicola Nugnes nel dicembre 2023 a Chiari, in provincia di Brescia, si ritrova tutto quello che serve per poter definire la sua proposta “all'altezza della situazione”.

Particolare della sala di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri

Moderna, un valido bistrot all'italiana

Il bistrot divide l'offerta per chi sceglie il pranzo e chi sceglie la cena. A mezzogiorno la proposta è pensata per qualcosa di veloce, ma comunque di qualità: carbonara e cacio e pepe che richiamano alla cucina capitolina, ma anche insalatone (pure in versione veg), roast beef e pulled pork. La sera la carta è invece più strutturata con linguine alle vongole e bottarga, calamarata ai gamberoni, filetto al pepe verde, polpo grigliato, tagliata di manzo con verdure di stagione, salmone delle Isole Faroe. Per dolce diverse varietà di cheesecake il tortino al cioccolato, la torta di mele e il tortino della Costiera Amalfitana con crema pasticcera al limone.

Cruditè di mare di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri 1/3 L‘hamburger di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri 2/3 Polpo di Moderna Pizza e Bistrot 3/3 Previous Next

Classici ma anche originali: i cocktail di Tatijana da Moderna

Altra chicca di questa nuova insegna bresciana sono senza dubbio i cocktail preparati dalle mani di Tatijana Marasevic, tutti originali e pensati appositamente per ogni occasione: dai classicissimi Manhattan, Moscow Mule, Cuba Libre, Caipirinha, Black Russian e Blood Mary si passa a preparazioni più articolate e moderne pensate dalla bravissima barman che ha a disposizione anche una scelta di quasi quaranta gin diversi.

Tatijana Marasevic, la barlady di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri

La pizza, il vero cuore della proposta di Moderna

Ma è la pizza di Claudio Calabria la vera e propria protagonista di Moderna, con il menu diviso in due proposte. C'è innanzitutto la classica tonda, con cornicione leggermente pronunciato (letteralmente vuoto all'interno e croccante fuori), con topping che vanno dai classici (margherita, marinara, diavola, capricciosa) agli originali (la salsicciata con crema di peperoni, salsiccia, ricotta sala e noci; la beata con datterini gialli, stracciatella di burrata, rucola e crudo San Daniele; la articiok con fior di latte, carciofi alla romana con gambo, stracciatella di burrata, scaglie di Grana e crema di pecorino e menta).

La classica Margerita di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri

E poi c'è la pizza gourmet, quella che tanti locali oggi propongono più per moda che per altro. Da Moderna anche questa proposta colpisce per come è realizzata, in modo tecnicamente perfetto: il risultato è un lievitato morbido e croccante allo stesso tempo, reso tale dalla prima cottura in padella e dalla rifinitura compiuta nel forno prima del servizio.

Pizza iberica (pala alla romana): Crema di datterini gialli e in uscita: stracciatella di bufala, jamon iberico de Bellota di Moderna Pizza e Bistrot Foto: Nicolas Alessandri

La proposta lascia - pure in questo caso - solo l'imbarazzo della scelta: l'iberica con datterini gialli, stracciatella e jamon iberico de bellota; la tenta(mi) con crema di topinambur aromatizzata allo zafferano, stracciatella di bufala, tentacoli di polpo alla piastra, chips di patate viola e germogli di piselli; la Langhe con fior di latte tagliato a mano, tartare di Fassona, olio al tartufo, maionese alle nocciole, crema di robiola e scaglie di tartufo. E poi ancora la mortazza con fior di latte, pesto di pistacchi, mortadella, ricotta aromatizzata al mandarino e granella di pistacchi; la carbonara con fior di latte, guanciale, carbocrema, pecorino e cioccolato; la Ariccia con crema di zucca, fior di latte tagliato a mano, porchetta di Ariccia, pomodorini confit, scaglie di grana, miele e granella di mandorle.

Moderna: servizio attento, carta dei vini superlativa

A funzionare, oltre alla proposta studiata davvero bene e realizzata come dio comanda, c'è pure il servizio curato da Nicola Nugnes, che è attento, rapido e mai invadente. Pizze, cocktail e piatti vengono spiegati in modo esaustivo e mai stucchevole (cosa tutt'altro che scontata al giorno d'oggi), mentre la carta dei vini è un - ulteriore - punto esclamativo di questo progetto: si trovano etichette della zona (del resto, siamo in Franciacorta) ma anche vini più ricercati. Resterà felice anche chi ama gli Champagne.

Moderna Pizza e Bistrot

Piazza Martiri della Libertà 34 - 25032 Chiari (Bs)

Tel 351 607 6856