 Dall'Italia all'Austria: ecco otto hotel per “dormire nella storia”

Otto mete europee per una vacanza fuori dai soliti canoni. Relax che va a braccetto con la storia, per un soggiorno particolare ed unico. Da masi antichi alle terme fino ad hotel storici e “da nobili”, le otto proposte qui in elenco vi catapulteranno nel passato.

Ostì Vedl

Elephant Hotel, viaggio nel tempo a Bressanone

Nel caratteristico centro storico di Bressanone (Bz), tra i caratteristici edifici con facciate affrescate, troviamo l'Elephant Hotel 4 stelle, dove tutto parla di tradizione, eleganza ed ospitalità. Menzionato già nel 1442, originariamente nato come semplice locanda, l'Elephant Hotel è una vera e propria icona della storia turistica tirolese.

Lounge Hotel Elephant

Il soggiorno qui è davvero come un tuffo nel passato “nobiliare”: le camere con eleganti boiserie ed enormi tendaggi, antichi comò, poltroncine d'epoca e preziosi chandelier vi trascinerà nell'epoca dei re e delle regine. A creare il giusto mood e l'atmosfera adatta aiutano anche i due ristoranti a disposizione degli ospiti: il Ristorante Elephant, più tradizionale, è un omaggio alla storia tirolese con un ambiente accogliente, tutto legno, intarsi, vetrate e luci soffuse, mentre l'Apostelstube (1 stella Michelin, primo ristorante stellato in Alto Adige negli Anni ‘60) è un luogo intimo con solo 4 tavoli, ispirato all'architettura Art Déco degli Anni '20 con divanetti in velluto, inserti in ottone e geometrie design.

Hotel & Restaurant Elephant | Via Rio Bianco, 4 - 39042 Bressanone (Bz) | Tel 0472 832750

Hotel Adria di Merano, immersi nella Belle Époque

Nel verde del parco secolare di Merano sorge l'Hotel Adria, reso unico dal suo stile Liberty che riprende alla perfezione i crismi della Belle Époque francese di fino ‘800 con tutto il suo lusso ed il suo fascino architettonico, che si riflette splendidamente nell'atmosfera e nei dettagli.

Adria - Bancone bar

Dettagli come il bellissimo parquet di rovere, i pavimenti terrazzo, le appliques originali, gli eleganti lampadari, il bellissimo e raro ascensore del 1914, gli arredi dei salottini e del ristorante con divanetti di velluto, specchi dalle cornici dorate, appliques, stucchi, e persino la piscina riscaldata indoor è di memoria storica con la vasca di marmo originale degli anni '60. Il fascino del passato rivive anche nelle eleganti stanze: doppia porta di legno come un tempo, dettagli storici preservati con cura, abat-jour… una su tutte, la Sissi Suite, una stanza speciale arredata interamente nello stile della celebre Imperatrice Elisabetta d'Austria che a Merano trascorse i momenti più felici e lieti della sua vita.

Adria - Foyer

Hotel Adria Merano | Via Hermann Gilm, 2 - 39012 Merano (Bz) |Tel 0473 236610

Hotel Bemelmans Post sul Renon, garantisce Freud

Nel 1911 un certo Sigmund Freud scriveva all'amico Carl Gustav Jung: «Qui sul Renon è divinamente bello e accogliente», durante la sua vacanza sull'Altipiano. Qui il padre della psicanalisi soggiornò proprio all'Hotel Bemelmans Post di Collalbo sul Renon (Bz) ed è qui che festeggiò le sue nozze d'argento nella veranda che oggi porta, come dedica e ricorso, il suo nome.

Sala Hotel Bemelmans

Ogni stanza invita ad un viaggio nel tempo: la magnifica sala da pranzo in stile Art Nouveau con il bellissimo chandelier, la cantina del Settecento, la sala Biedermeier di 200 anni con arredi originali, la "piccola Stube" con la sua porta intagliata a mano del 1619. L'eleganza e l'allure degli spazi creano un'atmosfera davvero unica rendendo il soggiorno un'esperienza esclusiva che non vi lascerà indifferenti.

Hotel Bemelmans

Hotel Bemelmans - Post | via del Paese, 8 - 39054 Collalbo sul Renon (Bz) | Tel 0471 356127

Ostì Vedl, un antico maso tra le Dolomiti

A San Martino in Badia (Bz) troviamo una delle proposte più particolari e caratteristiche che abbiate mai visto. Un antico maso del ‘500 tra le bellezze del territorio dolomitico: Ostì Vedl, che vuol dire “il vecchio oste. È uno dei masi più antichi della zona e conserva intatto il fascino remoto della cultura contadina, che equivale alla cultura ladina di un tempo. È situato al margine del paese attuale ed è così distante dalla strada principale che non c'è inquinamento acustico. All'interno delle stube e delle camere, il legno crea l'atmosfera tipica di una casa antica, in cui il tempo scorre lieve rendendo la vita quotidiana un esercizio semplice, sobrio, leggero, quasi vicino al sogno.

Ostì Vedl San Vigilio

È come entrare in un mondo rurale che ancora oggi vive fra baite e masi, pascoli e malghe, stalle e fienili. Il profumo fresco del fieno appena tagliato, l'irresistibile aroma dello speck stagionato e poi un ritmo lento, in sintonia con la natura, accompagna le giornate. La spa all'aperto, con sauna, doccia e vasca idromassaggio propone un relax circondato da uno splendido scenario dolomitico.

Ostì Vedl | Str. S. Lizia, 162 - 39030 San Martino in Badia (Bz) | Tel 348 598 7775

Boutiquehotel Rattenberg, alla scoperta di un centro storico austriaco

Nel centro storico della più piccola città d'Austria, Rattenberg, troviamo il Boutiquehotel Rattenberg. Siamo nel Tirolo, tra i vicoli tortuosi e situati direttamente nei pressi della locanda, dove nove stravaganti appartamenti invitano gli ospiti a fare una pausa tra le antiche mura, circondati da oggetti da collezione unici della regione. Il clou della casa è l'attico di 130 m2 con atrio, due terrazze sul tetto con vista sul castello Schlossberg e sul fiume Inn e una sauna.

Boutique Hotel Rattenberg

Boutiquehotel Rattenberg | Südtirolerstraße 45 - 6240 Rattenberg, Austria | Tel +43 676 5555778

La storia dell'Hotel Platzhirsch si intreccia con quella di Kufstein, in Tirolo

Un albergo, una fabbrica di salsicce, un edificio per spettacoli cinematografici, una banca, un casinò, una discoteca ed infine un hotel. Parliamo del Platzhirsch, nella piazza principale di Kufstein, cittadina tirolese in Austria. La storia della struttura è variegata, e parte dal 14° secolo, periodo di fondazione della città. Ora è un elegante hotel di 15 camere e suite, con un concept store culinario che vuole differenziarsi dai classici hotel di città. L'hotel vanta una propria torrefazione (con tostature speciali e composizioni di caffè squisite) arredata in stile classico viennese

Hotel Platzhirsch

Hotel Platzhirsch Kufstein | Unterer Stadtpl. 19/1 - 6330 Kufstein, Austria | Tel +43 5372 21982

La storia dell'Hotel Mosser lambita dal fiume Drava

Nella suggestiva cittadina austriaca di Villach, abbracciato dal fiume Drava, troviamo l'Hotel Mosser, gestito da ben 280 anni dalla famiglia Mosser. La struttura aderisce all'Associazione Austria per l'Italia: qui sono raggruppati i migliori hotel austriaci in cui si parla anche italiano e che offre ai turisti i migliori itinerari per la scoperta del territorio.

Hotel Mosser sul fiume Drava

L'Hotel Mosser si trova in un punto strategico per vivere ogni giorno un'avventura estiva diversa: si può percorrere con la bicicletta la pista ciclabile che passa davanti all'hotel, si può visitare il centro della città oppure praticare trekking in montagna, fare lunghi bagni nei vicini laghi balneabili oppure rilassarsi alle terme Kärnten Therme Warmbad-Villach.

Hotel Mosser | Bahnhofstraße, 9 - 9500, Villach, Austria | Tel +43 4242 24115

La storia millenaria di Bormio all'Hotel Bagni Vecchi

La storia di Bormio parla da sé, così come l'offerta relax dell'Hotel Bagni Vecchi di Bormio (So) quattro stelle di QC Terme, che sorge proprio nel che conserva le testimonianze più antiche della sua storia. In epoca romana si trovava l'antico Hospitium balneorum e, più tardi, durante il Medioevo, un ospizio gratuito per viandanti.

Hotel Bagni Vecchi Bormio - Vista sulle montagne

I “Bagni di Castello” e l'antica “Fortezza della Serra” vennero trasformati in albergo nel 1826, all'indomani della apertura della strada dello Stelvio, il passo più alto d'Europa, divenendo sede di vacanza anche per la Corte Imperiale d'Austria. Arroccato sulla rupe di questo antico Castello, l'Hotel Bagni Vecchi domina dall'alto (1420 m. s.l.m.) tutto il territorio, con una vista che spazia dal Vallecetta ai ghiacciai perenni della Cima Piazzi, in un panorama di incomparabile bellezza. Un modo incantevole per rivivere la storia millenaria di Bormio e godere del benessere di uno dei suoi tre stabilimenti termali naturali.

QC Terme Hotel Bagni Vecchi di Bormio | SS38, 23038 Valdidentro (So) | Tel 02 8974 7201