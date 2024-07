Ristorante Nosh: la cucina che non ti aspetti a pochi chilometri da Milano

Quando si varca la soglia del ristorante Nosh (dall'inglese spuntino, ndr), la sensazione è quella di stare in uno di quei locali urban delle metropoli cosmopolite come New York o Londra. Invece siamo in vicolo Montalto, una vietta nel centro storico di Treviglio (Bg), ma in una posizione geografica che dista pochi chilometri da Bergamo, Crema, Lodi, Milano e forse qualcuno in più da Brescia, offrendo un'inaspettata alternativa all'alta cucina, con piatti semplici ed equilibrati ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e lontani dal caos cittadino.

Il ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni

Nosh: la visione dei fratelli Rivoltella

L'evoluzione di Nosh si lega alla storia dei fratelli Stefano e Luca Rivoltella, che hanno rilevato il ristorante nel 2021 e la cui esperienza e passione per la ristorazione hanno dato vita a un progetto culinario innovativo.

Stefano dopo una laurea in giurisprudenza vola in Canada, a Toronto, per un master in management, ha lavorato in ristoranti di alto profilo come Noce e Aria, e questo gli ha permesso di imparare le competenze necessarie per gestire con successo un ristorante.

Luca e Stefano Rivoltella (foto: Isabella Radaelli)

Luca, invece ha un percorso formativo legato alla cucina, è diplomato in alta cucina internazionale presso Alma e ha poi affinato le sue abilità lavorando in ristoranti stellati come il San Domenico di Imola (Bo) e l'Era Ora di Copenaghen.

Nosh: arredamento in stile urban moderno

Nato dalla riconversione di un'ex-autorimessa, il locale offre un ambiente raffinato e un design in stile modern urban, con pareti scure, tavolini ben distanziati, luci soffuse e dettagli di colore dati da fiori freschi e quadri moderni. Il pavimento in cemento liscio e le pareti in cemento grezzo enfatizzano l'aspetto industriale mantenendo un senso di autenticità.

La mise en place del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni
La sala del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni
Il bancone laterale del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni
Gli elementi naturali decorativi del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni
Il bancone in centro alla sala del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni
L'ingresso del ristorante Nosh di Treviglio (Bg) Foto: Francesca Pisoni

Il design del locale mostra uno stile moderno e minimalista, le luci sono calde e creanoun ambiente rilassante e confortevole e l'illuminazione mirata evidenzia gli elementi decorativi e le tovaglie bianche che creano un piacevole contrasto migliorando l'atmosfera del ristorante. Sulle pareti le opere d'arte contemporanea aggiungono un tocco di eleganza e raffinatezza.

Nosh: la cucina tradizionale italiana diventa creativa

La cucina di Nosh è un incontro di menti e talenti, dove ogni piatto è il risultato di una collaborazione creativa. La filosofia culinaria dei fratelli Rivoltella si basa sull'equilibrio dei sapori, la varietà delle consistenze e l'uso di tecniche moderne. Il menu spazia da piatti di carne a quelli di pesce ridotti a poche selezionate opzioni.

Nonostante la semplicità apparente dei piatti, le tecniche di preparazione sono spesso sofisticate e frutto di uno studio approfondito In un momento di crisi della cucina fine dining, Nosh trova l'equilibrio anche nell ‘esperienza di alta cucina, i piatti sono dei classici italiani ma proposti con delle varianti studiate per equilibrare, se non innalzare, il sapore tradizionale.

Nosh: un menu essenziale ma completo

Per aprire la cena si viene serviti con una Focaccia homemade con pomodorini ed erbe aromatiche, grissini tirati a mano e burro artigianale montato e salato. In abbinamento una bollcina di benvenuto come il Francoacorta Nobilium Brut di Bonfadini.

Tra gli antipasti una delle recenti novità è la Battuta di manzo su pan brioche, condimento classico e maionese all'acciuga del Cantabrico. La maionese aggiunge una nota umami, conferendo al piatto un equilibrio perfetto tra sapori robusti e delicati senza sovrastare la delicatezza della carne. Altra novità, la Tartare di tonno "Yellow Fin", melone, menta e cialda di riso nero: il tonno è tagliato in cubetti e accompagnato da pezzetti di melone e menta che aggiungono una dolcezza rinfrescante. La cialda di riso nero aggiunge un elemento croccante e un contrasto visivo che rende il piatto bello, oltre che buono.

Focaccia homemade con pomodorini ed erbe aromatiche del ristorante Nosh
Grissini tirati a mano e burro artigianale montato e salato del ristorante Nosh
Battuta di manzo su pan brioche, condimento classico e maionese all'acciuga del Cantabrico del ristorante Nosh
Tartare di tonno "Yellow Fin", melone, menta e cialda di riso nero del ristorante Nosh
Francoacorta Nobilium Brut di Bonfadini.

Tra i primi piatti, la Calamarata al peperone giallo, pomodoro vesuviano, gamberi rossi e polvere di aglio nero è il piatto signature di Nosh e celebra i sapori mediterranei con una sofisticata armonia di ingredienti. I gamberi rossi sono il fulcro marino di questa composizione. Altro primo da non perdere è il Risotto zafferano, caprino e liquirizia, una sinfonia di sapori sofisticati e la liquirizia, con la sua dolcezza speziata, è il tocco finale che sorprende subito l'olfatto e poi il palato.

La chicca da non perdere però è la Costoletta di vitello alla Milanese come da tradizione, una cotoletta a orecchio d'elefante in doppia panatura e fritta nel burro chiarificato, accompagnata semplicemente da patate e verdure spadellate. Il consiglio (della casa) è quello di prenderla come portata unica, o per i più affamati, con un antipasto, per essere sicuri di riuscire a finirla. Il menu si accompagna benissimo con un vino bianco come il Vivo Grillo di Sicilia Doc della cantina Horus.

Calamarata al peperone giallo, pomodoro vesuviano, gamberi rossi e polvere di aglio nero del ristorante Nosh (Foto: Francesca Pisoni)
Risotto zafferano, caprino e liquirizia del ristorante Nosh
Costoletta di vitello alla Milanese come da tradizione del ristorante Nosh (Foto: Francesca Pisoni)
Sorbettini alla frutta in versione stick del ristorante Nosh
Tarte Tatin di mele e cannella con gelato alla vaniglia del ristorante Nosh
Vivo Grillo di Sicilia Doc della cantina Horus

Per pulire la bocca prima del dessert vengono serviti rinfrescanti sorbettini alla frutta in versione stick e si conclude con i dolci, tutti realizzati in casa, come il Tiramisù versione Nosh e la Tarte Tatin di mele e cannella con gelato alla vaniglia.

Nosh: un pranzo d'affari perfetto

Non è finita qui, Nosh propone a mezzogiorno, dal martedì al venerdì, un business lunch a che cambia ogni due giorni, composto da primo, secondo, dolce, acqua e caffè. Questa offerta è ideale per chi desidera un pranzo di qualità in un ambiente elegante.

Nosh: un'ampia scelta nella carta dei vini

Stefano Rivoltella, che ama definirsi perfezionista e preciso, cura ogni dettaglio dei 30/35 coperti della sala, dalla mise en place ai fiori e piante che abbelliscono il ristorante, niente è lasciato al caso.

Stefano Rivoltella (Foto: Francesca Pisoni)

La carta dei vini, selezionata con cura, conta circa 400 referenze, di cui 50 champagne, e privilegia piccole chicche enologiche che offrono grandi soddisfazioni alla beva a un prezzo giusto.

Nosh

Vicolo Montalto 2 - 24047 Treviglio (Bg)

Tel 0363 304403