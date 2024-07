Prossima fermata: Stazione Lago! Tappa a Piana degli Albanesi tra pizza e carne

A pochi chilometri a sud della città di Palermo, in riva al pittoresco lago di Piana degli Albanesi, il ristorante Stazione Lago rappresenta una delle iniziative imprenditoriali di Saverio Borgia, proprietario del Gruppo Borgia insieme al fratello Vittorio.

Il ristorante Stazione lago si affaccia sul Lago di Piana degli Albanesi

È doveroso fare una premessa, Piana degli Albanesi è il centro più importante della comunità Arbëreshë in Sicilia, qui si conserva ancora l’usanza di parlare l'albanese, il dialetto tosk, oltre che l’italiano. La scelta della location non è casuale: la famiglia Borgia è di origine Arbëreshë, e il ristorante si trova in un edificio degli anni Venti che sarebbe dovuto diventare la stazione ferroviaria Kumeta, ma che non è mai entrato pienamente in funzione dal momento che la linea ferroviaria Palermo Lolli - Camporeale rimase incompiuta, e dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato smantellato e abbandonato.

Stazione Lago: un luogo di storia e rinascita

Notevole è il recupero di questi spazi voluto dalla famiglia Borgia che oggi ha creato un ristorante che offre una vista panoramica suggestiva sulle acque tranquille del lago nell’abbraccio delle colline circostanti. Con una capienza di 150 coperti, il ristorante è perfetto per ogni occasione, dalle cene intime ai grandi eventi.

La combinazione di ampie vetrate, illuminazione ben posizionata e arredi in tonalità calde creano un'atmosfera invitante e piacevole. La presenza di ampie finestre e pareti in vetro non solo inonda l'interno di luce naturale, ma permette di godere del panorama anche dall’interno, creando una sensazione di continuità con l’ambiente esterno.

Il lago di Piana degli Albanesi

Gli ampi spazi interni sono arredati con eleganza, utilizzando materiali locali e colori che richiamano la natura circostante. Il senso di tranquillità e la temperatura fresca durante le sere d’estate rendono il ristorante la scelta ideale per una cena romantica o un luogo per una serata conviviale con gli amici o la famiglia

Stazione Lago: la pizza firmata dal maestro pizzaiolo Giuseppe Sgroi

La proposta del ristorante è principalmente la pizza, ma offre anche un’interessante proposta anche come steakhouse, e il forno è affidato alle esperte mani di Giuseppe Sgroi, un palermitano di 46 anni con un ricco bagaglio di esperienze, anche internazionali. Sgroi ha creato un menu che è un perfetto equilibrio tra tradizione per l'utilizzo di prodotti siciliani, innovazione nelle farine e nelle tecniche di lavorazione ed eccellenza delle materie prime. La selezione degli ingredienti è accurata e segue il ciclo delle stagioni, garantendo freschezza e qualità.

Giuseppe Sgroi

L'impasto del pane e delle pizze nasce da un mix di farine biologiche macinate a pietra, tra cui farina di tipo "0", tipo "1" e grano tenero integrale. Questo impasto è arricchito da un pre-fermento di biga, una tecnica che garantisce una migliore digeribilità e un prodotto di assoluta qualità. Ogni boccone racconta la dedizione e la passione per l'arte della panificazione di Giuseppe Sgroi.

Stazione Lago: menu che celebra la Sicilia

Il menu del ristorante Stazione Lago offre una buona scelta che spazia dagli antipasti tradizionali siciliani alle pizze innovative e ricercate fino alla selezione di carni. La cura nella selezione degli ingredienti e l'attenzione alla qualità emergono chiaramente, rendendo questo locale una destinazione ideale per chi cerca autenticità e creatività in un contesto particolare. Mangiare qui significa immergersi nella cultura e nella bellezza della Sicilia, in un ambiente che è al contempo affascinante e accogliente.

Antipasti

Per iniziare si può scegliere tra una serie di antipasti tra cui Panelle, frittelle di farina di ceci, servite con maionese al limone; Provola delle Madonie croccante, formaggio provola croccante con agricoltura piccante; Frittatina di pasta alla napoletana, una classica frittata di pasta in stile napoletano, le Arancinette, piccoli arancini ripieni di burro e carne; le Crocche di patate e le Patate tagliate a spicchi, condite con cheddar e paprika dolce.

Pizze Classiche e Pizze Stazioni

Le pizze sono realizzate con un mix di farine bio macinate a pietra e la scelta si divide tra le Classiche e le Pizze Stazioni che prendono il nome delle stazioni della tratta che avrebbe dovuto includere anche la stazione di Kumeta.

Tra le Pizze Stazioni da non perdere: la Monreale, con mozzarella fior di latte, pere cotte al forno, gorgonzola, noci e miele; la Uditore con crema di datterino giallo, funghi, burrata, prosciutto crudo di Parma e basilico e la Kumeta con mozzarella fior di latte, gorgonzola, pomodorini confit, speck, noci e miele.

La Masseria Kaggio con pelato San Marzano Dop, crema di basilico, mozzarella di bufala, pomodorini secchi sott'olio e crema di pistacchio; la Altofonte con mozzarella fior di latte, crema di 'nduja, gorgonzola, capocollo e basilico e la San Cipirello con mozzarella fior di latte, crema di porcini, tuma persa, salsiccia di suino nero e broccoli.

Non solo pizza: la proposta di carne

La proposta del menu continua con la selezione di carni. Si può scegliere tra bistecca alla fiorentina, costata e controfiletto tra le razze Black Angus (di provenienza Usa, Irlanda o spagna), Chianina italiana, Manzetta Prussiana e Fassona Piemontese. Il filetto di Black Angus è invece servito con funghi di stagione e patate saltate.

Il Gruppo Borgia

Con un bilancio che sfiora i 12 milioni di euro e 215 dipendenti, il Gruppo Borgia gestisce 12 locali fra “diretti”, in partnership e in apertura tra Milano e Palermo. A Milano, sono attivi Bioesserì, Casa Bi a City Life, e la catena di pasticceria Baunilla con quattro punti vendita e un quinto in arrivo. A Palermo, i locali includono Bioesserì, Molo Sant’Erasmo e Stazione Lago.

Saverio e Vittorio Borgia

Tra i nuovi progetti ci sono un caffè con Morettino e una steak house nella zona della movida a Palermo. A Milano, recentemente ha aperto Uovo di Seppia con lo chef due Stelle Michelin Pino Cuttaia e aprirà Saporé con il Pizzaricercatore Renato Bosco. Inoltre, il gruppo vanta collaborazioni attive con Andrea Graziano per Fud Milano e Fud Bocs a Palermo.

Stazione Lago

Contrada Adrigna Casalotto - 90037 Piana degli Albanesi (Pa)

Tel 333 7918199