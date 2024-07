Passeggiate insolite nelle città d'arte italiane: è il grand tour dei Duetorrihotels

Per questa estate 2024 cerchi un'avventura tra arte, storia e cultura nelle città di Bologna, Verona, Firenze e Genova? Le strutture del Gruppo Duetorrihotels invitano i loro ospiti a vivere un'esperienza di viaggio unica e indimenticabile con i Duetorrihotels Secret Grand Tour, itinerari esclusivi alla scoperta dei segreti di Bologna, Verona, Firenze e Genova. Guidati dalla sapiente mano della giornalista e storica dell'arte Beba Marsano, autrice dei "Libri della Buonanotte" dedicati alle città d'arte italiane, i partecipanti a questi tour avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera magica e ricca di mistero, scoprendo luoghi spesso celati ai percorsi turistici tradizionali.

A Bologna tra portici e leggende metropolitane

Il viaggio inizia a Bologna, città d'arte e cultura, famosa per i suoi portici, Patrimonio Unesco, che fanno di questa città la più porticata al mondo. I Duetorrihotels Secret Grand Tour di Bologna vi condurranno in un'affascinante passeggiata tra queste suggestive architetture, svelandovi le leggende metropolitane che si intrecciano alla sua storia millenaria.

Alla scoperta di Bologna con i Duetorrihotels Secret Grand Tour

Un tuffo nella storia e nell'arte al Grand Hotel Majestic "già Baglioni"

Il tour inizia all'interno del Grand Hotel Majestic "già Baglioni", un vero e proprio gioiello architettonico che custodisce opere d'arte di inestimabile valore. Ammirerete il Camerino d'Europa, prima opera nota dei Carracci, e gli affreschi della scuola carraccesca che decorano il soffitto del ristorante. Al piano interrato si conserva un tratto di Flaminia Militare, antica strada imperiale romana, negli spazi in cui Filippo Tommaso Marinetti, frequentatore del caffè art déco che oggi porta il suo nome, organizzò nel 1914 una celebre mostra-blitz, esponendo i quadri giovanili di Giorgio Morandi e dei primi futuristi bolognesi.

Camerino d‘Europa, prima opera nota dei Carracci, e gli affreschi della scuola carraccesca sul soffitto del ristorante del Grand Hotel Majestic già Baglioni 1/4 La hall del Grand Hotel Majestic già Baglioni Foto aromi group 2/4 Caffè Marinetti del Grand Hotel Majestic già Baglioni Foto aromi group 3/4 La facciata del Grand Hotel Majestic già Baglioni 4/4 Previous Next

Oltre alle bellezze artistiche dell'hotel, i Duetorrihotels Secret Grand Tour di Bologna vi porteranno alla scoperta di angoli suggestivi e poco noti della città. Passeggerete tra i portici, immergendovi nella sua atmosfera unica, e scoprirete i segreti custoditi nei palazzi storici e nelle chiese antiche.

Grand Hotel Majestic "già Baglioni" | Via dell'Indipendenza 8 - 40121 Bologna | Tel 051 225445

Verona: viaggio tra arte, cultura e leggende nella città di Romeo e Giulietta

Il secondo capitolo dei Duetorrihotels Secret Grand Tour vi porterà a Verona, città dell'amore e della poesia, famosa per la sua Arena e la storia di Romeo e Giulietta.

Passeggiando per Verona con Duetorrihotels Secret Grand Tour

Storia e arte nascoste nel Due Torri Hotel

Il tour inizia all'interno del Due Torri Hotel, un palazzo storico del 1300 che custodisce preziose testimonianze d'arte e di storia. Ammirerete l'Arena Casarini, un capolavoro del Novecento italiano, e gli arredi Biedermeier, i marmi e le porcellane pregiati che adornano le sale dell'hotel.

Arena Casarini, un capolavoro del Novecento italiano al Due Torri

Oltre alle bellezze artistiche dell'hotel, i Duetorrihotels Secret Grand Tour di Verona vi porteranno alla scoperta di angoli suggestivi e poco noti della città. Visiterete Palazzo Maffei, che ospita la collezione d'arte di Luigi Carlon, uno dei più grandi collezionisti italiani che spazia dalla classicità all'arte moderna e contemporanea. Quasi duemila anni di meraviglia e stupore: tondi medievali, crocifissioni e oggetti in cristallo di rocca Fabergé affiancano quadri di Magritte, Lucio Fontana, De Chirico, Kandinsky, con accostamenti basati su affinità elettive e tematiche.

Due Torri Hotel | Piazza Sant'anastasia 4 - 37121 Verona | Tel 045 595044

Firenze: nell'Ottocento fiorentino tra arte, storia e intrighi politici

Il terzo capitolo dei Duetorrihotels Secret Grand Tour vi porterà a Firenze, città d'arte per eccellenza, famosa per il suo Rinascimento e i suoi capolavori artistici.

Alla scoperta di un'insolita Firenze con Duetorrihotels Secret Grand Tour

All'Hotel Bernini Palace la Firenze dell'Ottocento

Il tour inizia all'interno dell'Hotel Bernini Palace, un elegante albergo che custodisce tracce della Firenze ottocentesca. L'Hotel Bernini Palace era, infatti, una locanda nel Trecento e poi elegante albergo negli anni in cui Firenze era capitale del Regno d’Italia. L’hotel era al centro di intrighi e vicende politiche, in quanto buvette di deputati e senatori. Lo ricordano i tondi affrescati che decorano la Sala Parlamento, attuale sala colazioni, impreziosita dai ritratti di Garibaldi, Cavour, Gioberti e delle altre personalità del Risorgimento. All’ingresso alzando lo sguardo si ammira invece una serie di teste con eccentrici cappelli, probabile vetrina di un’antica boutique di copricapi. In un loggiato del XVI secolo è stato ricavato il ristorante La Chiostrina.

La hall dell'Hotel Bernini Palace 1/3 L'esterno dell'Hotel Bernini Palace 2/3 Sala del Parlamento dell‘Hotel Bernini Palace 3/3 Previous Next

Uscendo dall'hotel, il tour ripercorrerà la storia ottocentesca di Firenze seguendo le tracce di Paolina Bonaparte, la sorella favorita di Napoleone, donna bellissima ed audace scolpita nel marmo da Antonio Canova. La “Venere dell’impero” giunse in città con il marito Camillo II Borghese, stabilendosi nel vicino Palazzo Borghese, scrigno di bellezza, in particolare la “Sala degli Specchi“, con il suo grandioso lampadario, e la “Galleria Monumentale”, ricca di affreschi, stucchi, bassorilievi, statue.

Hotel Bernini Palace | Piazza San Firenze 29 - 50122 Firenze | Tel 055 288621

Genova: un viaggio tra Liberty, bellezze naturali e storia nel cuore della città

Il quarto capitolo dei Duetorrihotels Secret Grand Tour arriva a Genova, in un viaggio affascinante tra Liberty, bellezze naturali, mare e storia.

Alla scoperta del quartiere Nervi a Genova con Duetorrihotels Secret Grand Tour

All'Hotel Bristol Palace: Eleganza Liberty e un pizzico di mistero

L'Hotel Bristol Palace di Genova è un vero e proprio gioiello architettonico in stile Liberty. Inaugurato nel 1905 e progettato dall'architetto Dario Carboni, l'hotel accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera di raffinata eleganza, immersa in dettagli Art Nouveau e decorazioni floreali. All'interno, gli ospiti possono ammirare splendidi stucchi e marmi, che impreziosiscono gli ambienti comuni e le camere. Un elemento distintivo dell'hotel è l'audace scalone ellittico che dal piano terra sale fino all'ultimo piano. La sua forma sinuosa si dice abbia ispirato Alfred Hitchcock, ospite dell'albergo, per la celebre spirale del film "Vertigo - La donna che visse due volte".

Lo scalone ellittico dell‘Hotel Bristol Palace Foto Aromi Group 1/3 Particolare del scalone ellittico dell'Hotel Bristol Palace Foto Aromi Group 2/3 La suite La Superba dell'Hotel Bristol Palace Foto Guido Samuel Frieri 3/3 Previous Next

Lasciando l'hotel, il tour conduce nel quartiere di Nervi, un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e della bellezza. Qui, immersa in un paesaggio mozzafiato, si trova la Passeggiata Anita Garibaldi, considerata una delle più spettacolari d'Italia. Serpeggiando per quasi due chilometri tra la roccia viva, il mare e i parchi di antiche dimore di villeggiatura, oggi musei, la passeggiata offre una serie di scorci pittoreschi che lasciano senza fiato. Il percorso conduce infine a un suggestivo porticciolo, dove è possibile concedersi un aperitivo al tramonto, godendo di una vista panoramica impareggiabile.

Hotel Bristol | Via XX Settembre 35 - 16121 Genova | Tel 010592541