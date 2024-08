Vecchia Dogana, un viaggio enogastronomico intorno al mondo a Bologna

Se sei a Bologna ma, oltre ai piatti della tradizione, desideri assaggiare cibo cosmopolita e degustare vini e delizie dal mondo, l'indirizzo da segnare in agenda è “Vecchia Dogana”, un luogo in cui si incontrano storie e persone. Ottimo per aperitivi e apericena è un bistrot bolognese dall'atmosfera calda ed accogliente, in cui vengono selezionate ogni giorno eccellenze enogastronomiche da tutto il mondo: vini che attraversano oceani e spiriti creati da remote distillerie artigianali, un viaggio che inizia, ma che non si sa ancora dove porterà alla fine dell'esperienza gustativa.

Gli interni della Vecchia Dogana a Bologna

Situato in centro, in via San Felice 43/A, la “Vecchia Dogana” propone menu vari e appetitosi in abbinamento a bollicine, bianchi, rossi e cocktail, studiati con maestria per trasportare con la fantasia - attraverso sapori insoliti e stuzzicanti - gli avventori in giro per i vari continenti. Irlanda, Scozia, Francia, Estonia, Nuova Zelanda, Giappone, India, Grecia, sono solo alcuni dei Paesi da cui arrivano i prodotti di eccellenza che è possibile degustare alla “Vecchia Dogana”. Presentati nella loro forma più autentica o rielaborati con verdure fresche locali e spezie ricercate, sono conditi con olio extravergine di oliva italiano di alta qualità.

Le specialità internazionali da non perdere al Vecchia Dogana di Bologna

Tra le specialità da non perdere: Tagliere dal mondo (prosciutto Mangalica, chorizo di bellota, cashel blue, manouri, walchese austriaco, kimchi piccante o a scelta cavolo viola fermentato allo zenzero, frutta secca e fresca), Piatto di prosciutto razza Mangalica, Piatto degustazione di formaggi francesi (Epoisses, Coulumnier, Blue d'Auvergne, Comte 8 mesi, frutta secca e fresca), Pinchos misti della casa (tartine preparate con ingredienti freschi e di stagione), Scaccia fame che comprende sandwich dal mondo: Smorrebrod (Danimarca), Panino con pastrami (Usa), Pretzel farcito (Germania), Tramezzino Casse Croute (Maroco); Piatto portoghese (sardine, sardine al limone o baccalà di alta qualità, pane caldo e burro).

La “Vecchia Dogana” propone menu vari e appetitosi in abbinamento a bollicine, bianchi, rossi e cocktail

Vecchia Dogana a Bolgona, vini e cocktail da tutto il mondo

E se le bollicine arrivano dalla Francia (champagne o chardonnay), i bianchi sono del Sud Africa, degli Usa (California), della Grecia (Creta), del Giappone o slovacchi; i rossi invece provengono dalla Grecia, dall'Australia (Barossa) e dalla Spagna (Rioja). L'intento della proprietà infatti è quello di promuovere e condividere la biodiversità mondiale dei vitigni e valorizzare ogni singolo terroir. Anche le birre sono selezionate con cura e davvero invitanti: stile Keller Helles, Session Ipa o Affumicata. E poi ci sono i Vermut (vini addizionati di erbe e spezie), tra cui Dok' 61 Zibibbo (arancia amara, pimiento, chinotto), Corsieri del Palo Asti (cannella, genziana, vaniglia, mirra), Marcus (cacao amaro, caffè, amarena); e gli amari (di Angostura, Camatti, Settemezzo, un aromatico con sentori di acqua di mare, carciofo violino di San Luca e chinotto).

Alla Vecchia Dogana di Bolgona vini e cocktail da tutto il mondo

Interessanti e originali i signature cocktail come Reverse Manhattan (Whiskey, Marcus Vermouth, Angostura), Dirty Oil Martini (Menegicks gin, Vermouth Drai, olio e salamoia), Sushi rice Negroni, Karkadè Clover (Gunpowder gin, Karkadè, limone, lamponi), Bloody Mari (Vodka, pomodoro, gochujang, aceto di riso speziato, sale e pepe). Irresistibili i Signature Spritz come Hugo con Moscato ai fiori di sambuco, soda e Cava; e i Mocktails, creativi e colorati, tra cui Bitter & Soda Low Abv Cocktail e Blue Fake & Tonic Virgin Cocktail. Il servizio cortese e la calda atmosfera fanno di questo localino bolognese una meta da “vivere” e consigliare in ogni stagione.

Vecchia Dogana

Via S. Felice 43A - 40122 Bologna

Tel 051 0393109