Un ristorante con cucina romana autentica a Monza? La Taverna di Rugantino

Nel cuore della Brianza, a Monza, c'è un angolo che sa di Roma. Infatti, in via Angelo Ramazzotti, La Taverna di Rugantino accoglie i suoi ospiti con una cucina che rispetta le tradizioni romane e un'atmosfera che richiama quella della capitale, facendo sentire chiunque come se fosse a due passi dal Colosseo, anche se in realtà ci si trova a centinaia di chilometri dalla Città Eterna.

Gli arredi semplici ma ricercati della Taverna di Rugantino

Varcare la soglia di questo ristorante significa essere accolti da un personale di sala disponibile e accogliente, che sa come mettere a proprio agio. L'ambiente è curato nei minimi dettagli per ricreare un'autentica atmosfera capitolina: le pareti, di fatto, sono tappezzate di romanità e romanismo, con immagini iconiche di Alberto Sordi, simbolo dell'umorismo e dello spirito della capitale, e foto della "Magica" Roma (i tifosi della Lazio, qui, non sono ben accolti... si scherza eh!). E gli arredi sono quelli tipici di una trattoria della Città Eterna: sedie e tavoli in legno e tovaglie a quadri bianchi e rossi.

Cosa si mangia nella Taverna di Rugantino a Monza?

Una romanità autentica, quella della Taverna di Rugantino, che si riflette, poi, anche nel menu. A partire dagli antipasti, che offrono un assaggio dei prodotti tipici della Capitale: dai formaggi locali alle coppiette di maiale, senza dimenticare i supplì, nelle loro varianti più classiche e originali, e le mozzarelle in carrozza. Poi si passa ai piatti forti ossia i primi, il cuore pulsante della cucina romana, con proposte classiche come i rigatoni alla carbonara (disponibile anche al pistacchio), i bucatini cacio e pepe e l'amatriciana.

I supplì della Taverna di Rugantino: cacio e pepe, classico e alla carbonara 1/5 Le mozzarelle in carrozza della Taverna di Rugantino 2/5 L'amatriciana della Taverna di Rugantino 3/5 La cacio e pepe della Taverna di Rugantino 4/5 La carbonara al pistacchio della Taverna di Rugantino 5/5 Previous Next

Ma la Taverna di Rugantino non si ferma qui. I secondi piatti, infatti, offrono una selezione delle preparazioni più amate a Roma: dal classico abbacchio alla scottadito, cotto in modo da mantenere intatto il sapore e la tenerezza della carne, alla coda alla vaccinara, cucinata secondo la tradizione più antica e arricchita da un sugo denso e saporito,. Anche i contorni, come i friggitelli e la cicoria ripassata, sono preparati nel rispetto delle ricette originali, offrendo un complemento perfetto alle portate principali.

Il maritozzo di Rugantino

Non si può concludere il pasto senza aver assaggiato i dolci della casa: dal maritozzo di Rugantino (gelato alla vaniglia con Nutella, crumble al cioccolato, granella di nocciole e panna) al classico tiramisù fino ai tozzetti serviti con un bicchiere di vino e l'ananas con gelato.

La "Sfida della cofana" alla Taverna di Rugantino a Monza?

Per i più coraggiosi, poi, di recente, la Taverna di Rugantino ha ideato una sfida che mette alla prova anche i più affamati: la "Sfida della cofana", una sorta di "man vs food". Questo evento settimanale, che cade di mercoledì, è un'occasione per dimostrare la propria abilità di mangiatore: un kg di pasta da consumare in mezz'ora, con la possibilità di scegliere tra la carbonara, la cacio e pepe e l'amatriciana. La sfida è aperta a tutti, ma solo pochissimi eletti riescono a conquistare la gloria eterna e un premio degno di nota: il pasto è offerto dalla casa e si riceve un coupon da 39 euro per tornare a degustare altri piatti, facendo dell'impresa un ricordo da raccontare. Altrimenti? Beh, il vostro portafogli piangerà (ma non troppo, tutto sommato). A voi la scelta!

La Taverna di Rugantino

Via Angelo Ramazzotti 24 - 20900 Monza

Tel 333 7840079