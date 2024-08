The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% a Milano per il Gran Premio d'Italia

Per celebrare il Grand Premio d’Italia, il premium brand Italiano di birra, Peroni Nastro Azzurro 0.0%, appartenente ad Asahi Europe & International, lancia The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% nel cuore di Milano.

Dopo il primo appuntamento avvenuto lo scorso maggio a Bologna il brand replica il format a Milano, allestendo la sua casa per celebrare la partnership con Scuderia Ferrari HP e la tipica passione dei Tifosi.

La partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0.0% e Scuderia Ferrari HP unisce due iconici brand che sono sinonimo di passione e stile Italiano. The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% è uno spazio immersivo ed emozionante che offre il brivido della pista a tutti i fan che non hanno modo di essere presenti alla gara. Dal 29 Agosto al 1 Settembre in Piazza XXIV Maggio a Milano, The House of Peroni Nasto Azzurro 0.0% apre le sue porte al pubblico: più di 200 metri quadrati di pura passione su due piani, per ben 4 giorni di attività.

Con una riproduzione della showcar Scuderia Ferrari HP, un simulatore di guida per provare la vera sensazione di essere in pista, esibizioni di DJ, apparizioni di ospiti speciali e il gusto rinfrescante di Peroni Nastro Azzurro 0,0%, i Tifosi hanno l'opportunità di vivere ogni momento in stile italiano.

«Peroni Nastro Azzurro crede fortemente nei valori sportivi in quanto espressione di un modo di vivere positivo. - dichiara Viviana Manera, Marketing Director Birra Peroni - La partnership con Scuderia Ferrari ci inorgoglisce molto e siamo felici di celebrarla insieme ai Tifosi che rendono questo sport così speciale, in occasione di un appuntamento esclusivo come il Gran Premio di Monza. Dopo l’apertura di The House of Peroni Nastro Azzurro a Bologna lo scorso maggio per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, replicare l’apertura anche a Milano in una piazza così importante è per noi motivo di orgoglio. Vogliamo essere al fianco dei nostri consumatori per festeggiare momenti unici ed emozionanti e dare vita alla filosofia di Peroni Nastro Azzurro ‘Vivi Ogni Momento».

Una completa consumer journey accompagnerà il pubblico e partecipare agli eventi sarà semplicissimo: grazie alla web app del brand, infatti, sarà possibile iscriversi gratuitamente e accedere ai servizi previsti a palinsesto, una volta ricevuto il QR Code di ingresso.

The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0% - sarà aperta giovedì dalle 16:00 alle 00:00, venerdì dalle 14:00 a 00:00, sabato dalle 14:00 alle 01:00; e domenica dalle 13:00 a 00:00 - offrendo l'opportunità unica di trascorrere un momento magnifico, immersi nelle emozioni dello sport e del puro divertimento. Chiunque potrà vivere insieme a Peroni Nastro Azzurro e Ferrari il vero spirito di essere Tifoso!