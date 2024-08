La vacanza nella Sardegna del Sud vuol dire solo Forte Village

C'è una regola non scritta tra chi frequenta regolarmente come turista la Sardegna del Sud durante l'estate: il posto ideale per godersi il giusto mix tra relax e possibilità di esplorare tutto quello che ha da offrire questa magnifica terra è il Forte Village a Pula (Ca), a meno di un'ora di macchina da Cagliari, con i suoi 8 hotel, a 4 e 5 stelle, le 13 ville per chi presta particolare attenzione alla privacy oltre alle 40 suite esclusive.

Forte Village

C'è tanto da godersi e tanto da esplorare: Su Nuraxi, uno dei villaggi nuragici più grandi della Sardegna, Patrimonio Mondiale dell'Umanità; o ancora al Parco della Giara, soprannominato "Isola nell'Isola" per le sue caratteristiche uniche, che lo rendono un luogo magico. O forse salire in macchina e percorrere la litoranea della Costa del Sud, una delle strade più belle della regione, facendo tappa senza sapere quale scegliere tra le spiagge mozzafiato di Tuerredda, Cala Cipolla, PIxinnì, Portu Tramatzu e Is Arenas Biancas che nulla hanno da invidiare ai mari tropicali. E poi l'Isola di San Pietro con la famosissima Carloforte, fondata nel '700 da pescatori liguri che si erano stabiliti qualche secolo prima nell'isola tunisina di Tabarka. E cosa dire di Costa Rei, un susseguirsi di spiagge e lagune, oltre al suo sito archeologico di Cuili Piras, celebre per la sua somiglianza con Stonehenge.

Forte Village - Orto

Immerso in 50 ettari di splendidi giardini sulla costa meridionale della Sardegna, il nostro Forte Village offre esperienze enogastronomiche in ristoranti gourmet, spiaggia e natura incontaminata, numerose piscine e un'Acquaforte Thalasso & Spa unica al mondo per il massimo relax. Premiato miglior resort per famiglie in Sardegna, con strutture sportive eccezionali e tantissime attività per bambini e ragazzi.

Hotel, ville e suite del Forte Village

Il resort - 8 otto eleganti hotel, 4 e 5 stelle, completamente ristrutturati seguendo i più attuali standard di comfort e servizio (Villa del Parco, Le Dune, Il Castello, Waterfront Suite, Pineta, Bouganville, Le Palme, Il Borgo) e 13 ville per chi desidera la più assoluta privacy coccolati da mille piccole attenzioni - si lascia avvolgere da 50 ettari di giardini che alternano pini secolari, piante tropicali e macchia mediterranea sapientemente disegnata da una squadra di giardinieri rigorosamente sardi. Gli eleganti Hotel del Forte Village offrono un'ampia varietà di soluzioni esclusive e di grandissimo comfort per la tua vacanza in Sardegna. Ad attendere gli ospiti lussuose e spaziose terrazze, rigogliosi giardini tropicali, splendide piscine e l'accesso diretto al mare da ogni struttura.

Hotel Bouganville

Circondati da un'esplosione di Bouganville, ogni Bungalow possiede un patio privato circondato dai fiori e i profumi della Macchia Mediterranea. Una location perfetta per una vacanza di famiglia. È a pochi passi dalle due piscine principali e dalla spa, inoltre è comodo per le attività sportive e ricreative.

Hotel Le Palme

Nel cuore del resort, a pochi passi dalle piscine, la piazza e i servizi principali. Luxury Bungalow con un patio privato, la scelta ideale per le grandi famiglie: un'oasi di spensieratezza e relax, posizione centrale e strategica ed affacciato su uno splendido giardino.

Hotel Il Borgo

Situato nella collina e composto da spaziosi bungalow, perfetti per le famiglie e vicino ai campi da Tennis, Children's Wonderland, Oasis, Baia delle Palme e Aquapark. Perfetto per famiglie numerose, un piccolo villaggio immerso nel verde.

Hotel Pineta

Immerso in una foresta mediterranea e silenziosa, questo Hotel situato al centro del resort è l'ideale per le grandi famiglie. Un'oasi di pace e bellezza immerso nella natura, vicino al mare e all'Acquaforte Thalasso & Spa.

Hotel Il Castello

Un esclusivo hotel a pochi passi dalla spiaggia, con un elegante ristorante all'interno di un giardino privato. Piscina riservata ed ampie terrazze sul mare.

Hotel Castello Garden Bungalows

Per chi vuole unire l'indipendenza di un Bungalow ad un trattamento su misura. Vicino al mare ed immerso nel verde, offre una spaziosa sistemazione per famiglie a cinque stelle: è l'ideale per raggiungere le piscine, la piazza e le academy.

Hotel Il Castello Suites

Lussuose e private, una vista sul mare e sul giardino dal 4° e 5° piano. Dotate di ascensore e reception privati. A disposizione un concierge dedicato.

Hotel Le Dune

Immersi in un giardino a pochi passi dal mare, Le Dune offrono meravigliosi luxury Bungalow, Suite esclusive e servizio first-class. Accanto al Children Wonderland e al Ristorante sulla spiaggia, hanno un giardino privato e patio.

Villa del Parco Hotel & Spa

Location intima, privata ed elegante accanto alla Spa. Composta da camere nell'edificio e Bungalow in mezzo alla natura. Gli ospiti possono godersi la vista dal rooftop del ristorante Belvedere. Immerso nella natura, promette intimità e privacy e offre un accesso diretto alla Acquaforte Thalasso Spa

Waterfront Suites

Extra Lusso, extra spazio e extra vista. Private e romantiche, a pochi passi dalle spiaggie bianche e acque cristalline. Accesso a tutti i ristoranti e servizio maggiordomo a disposizione. Suite di lusso affacciate sul mare con vista spettacolare, rivolta verso l'alba.

21 ristoranti e 18 bar, tutte le stelle in cucina del Forte Village

Quello del Forte Village è un vero e proprio microcosmo enogastronomico, in cui troviamo oltre agli stellati una selezione di ristoranti per tutti i gusti, dal sardo, al brasiliano, al sushi, passando dal classico internazionale, al grill e fish market, alla novità dell'healthy per chi vuole la perfetta combinazione di gusto e calorie. I numeri di ristoranti e bar del Forte Village sono assolutamente impressionanti, così come i nomi che dominano incontrastati la scena: 21 ristoranti e 18 bar, 500mila pasti serviti, 12mila bottiglie stappate più 5000 di bollicine a stagione. È il regno Heinz Beck, Rocco Iannone, Massimiliano Mascia e Giuseppe Molaro, solo per citarne alcuni.

Forte Village - Mangiare vista mare 1/6 Forte Village - Trattoria San Domenico 2/6 Forte Village - Massimiliano Mascia 3/6 Forte Village - Rocco Iannone 4/6 Forte Village - Terrazza ristorante Forte Bay 5/6 Forte Village - Ristorante Forte Bay 6/6 Previous Next

La sommelier Sofia Carta

A occuparsi dei vini c'è solo una una persona al comando: Sofia Carta, sommelier che non si stanca di allestire una vetrina liquida della Sardegna sul mondo. Il suo regno è la Cantina, di cui va particolarmente fiera e dove, su richiesta, è possibile organizzare serate speciali che diventano una sorta di estensione di qualsiasi ristorante del resort e da dove una staffetta in bici recupera i vini più preziosi scelti da Sofia per i diversi locali.

Belvedere di Villa del parco con Giuseppe Molaro

Giuseppe Molaro (1 stella Michelin) quest'anno è alla guida del ristorante Belvedere di Villa del Parco (Leading Hotels of the World), sulla terrazza che fluttua tra le chiome di pini mediterranei secolari. Dai piedi del Vesuvio alla Sardegna più vera, porta la sua incondizionata passione per l'alta cucina contaminata. Connubio perfetto tra Oriente e Mediterraneo attraverso piatti gourmet frutto delle sue avventure culinarie in giro per il mondo.

Beachcomber del tristellato Heinz Beck

Tra le conferme blasonate, si parte con il tristellato Heinz Beck, padrone di casa al Beachcomber, un'altra delle location più spettacolari del resort, ripensato nei minimi dettagli per rispondere allo stile di uno degli chef più acclamati a livello mondiale. Proposte light per pranzo, gourmet per la cena, melodia dei suoi virtuosismi culinari, espressione dell'anima della cucina italiana e mediterranea, che spesso incontrano stili di paesi lontani o si lasciano tentare da complesse lavorazioni che si traducono in pura semplicità per il palato.

Forte Village - Heinz Beck 1/4 Forte Village - Giuseppe Molaro 2/4 Forte Village - Bar Tiki Beach 3/4 Forte Village - Bar Dune 4/4 Previous Next

Massimo Mascia per la Terrazza San Domenico

Alla Terrazza San Domenico, solo 15 tavoli 'quasi pieds dans l'eau', incontriamo Massimiliano Mascia (2 stelle Michelin) - affiancato da una parte della brigata proveniente proprio dalla cucina di Imola - che propone alcuni grandi classici del San Domenico come l'Uovo in Raviolo San Domenico con burro di malga Parmigiano dolce e tartufo di stagione.

Rocco Iannone, il "cuoco filosofo" di Forte Gourmet

Rocco Iannone, invece, con il suo inconfondibile estro napoletano guida il ristorante Forte Gourmet affacciato sulla piscina Oasis, nel cuore del resort. Difendendo a spada tratta la tradizione e i processi di cottura semplici, senza possibili compromessi, è conosciuto come il 'cuoco filosofo' e si definisce uno chef controtendenza. Una delle sue frasi celebri è che l'estetica non va di pari passo con la bontà: "Un piatto buono non può essere bello!" Tra luglio e agosto tornano anche le serate sotto le stelle di Celebrity Nights sulla Terrazza del Forte Bay, da cui si può ammirare uno dei panorami forse più mozzafiato del resort, dove si alterneranno Andrea Aprea, Sandro Serva e Gennaro Russo.

Accademie sportive, attrazioni per bambini e non solo: i servizi del Forte Village

Provate a pensare a uno sport, uno qualsiasi, al Forte lo potrete praticare, imparare, condividere con i vostri figli e alcune delle leggende sportive conosciute a livello internazionale. Quattro campi da calcio a cinque in erba sintetica e un campo regolamentare in erba; 13 campi da tennis in terra battuta; e lo Sport Academy Centre, che include le accademie di danza, magia, scacchi, scherma, pingpong e boxe. Calcio con la Fundacion Real Madrid Clinic, basket con Ettore Messina, arrampicata, nuoto, rugby, tennis, padel, pickleball, vela... Non solo sport, ma anche creatività con l'accademia di Hervè Tullet e un vero e proprio circo dove imparare tutti i segreti dei giocolieri. E per i bambini? La Children's Wonderland ormai è un'istituzione con la sua Casa di BarbieTM e tutte le attività a tema, il Mario's Village, un vero e proprio villaggio in scala, l'Acquapark con i suoi sei scivoli e il galeone dei pirati, il laboratorio di teatro e quello di art&craft. Per i ragazzi, invece, la Leisureland, con la sua favolosa pista di go kart, il bowling e la discoteca. A questo si aggiunge il Ristorante dei Bambini ispirato al favoloso mondo del circo, con un menu divertente e salutare, caratterizzato da una scelta di portate studiate ad hoc, con ingredienti a km 0, ma anche con presentazioni golose e divertenti. E un team dedicato ai più piccoli con personale altamente qualificato, certificato World Wide Kids, e uno per i teenager, con un calendario di attività che variano tutti i giorni, da sperimentare in assoluta libertà.

Forte Village

S.S. 195, Km. 39.600 - 09010 Pula (Ca)

Tel 070 9218818