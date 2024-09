La Baia, un'icona della pizza milanese dal 1969

In via Benvenuto Cellini 3, a due passi da Piazza Cinque Giornate, sorge un'istituzione per gli amanti della pizza a Milano: La Baia. Dal 1969, la pizzeria La Baia ha conquistato il palato dei milanesi con la sua pizza sottile e croccante, frutto di una lavorazione artigianale che si tramanda di generazione in generazione.

La sala di La Baia

La Baia: un impasto unico, una ricetta segreta

Il segreto del successo de La Baia risiede nell'impasto. Realizzato con lievito madre e lasciato lievitare per 12 ore, è la base di una pizza leggera e digeribile. Ogni giorno, Sabrina Longhi, figlia dei fondatori e attuale proprietaria, prepara l'impasto seguendo la ricetta originale tramandata da suo padre. A stendere la pizza ci pensa Leo Matarrese, il pizzaiolo storico del locale, che con maestria crea pizze personalizzate e sempre gustose.

Le specialità de La Baia

La carta de La Baia è ricca di proposte, tra cui spiccano la famosa Pizza con Due Gusti, che permette di accontentare anche i palati più esigenti, e il Padellino, una versione croccante della pizza in teglia. Ma non finisce qui: il Fagotto, con i suoi formaggi filanti e i salumi freschi, e lo Sfilatino, un calzone dalla forma allungata e croccante, sono solo alcune delle specialità che hanno reso famosa questa pizzeria.

La Pizza con due gusti di La Baia 1/4 La pizza al padellino di La Baia 2/4 La pizza brasiliana di La Baia 3/4 Il segreto del successo de La Baia risiede nell'impasto 4/4 Previous Next

Oltre alle pizze, il menu de La Baia propone una selezione di piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Gli spaghetti alla quasi Matrice, una gustosa rivisitazione della tipica Amatriciana gli gnocchi "Andando ad Andria", ispirati ai tipici gnocchi alla sorrentina, ma con protagonista la burrata di Andria, i padellini di patate e le “Veline”, sottili carpacci di carne di manzo scottati al forno, ideali anche per una pausa pranzo, sono solo alcune delle specialità che potrete gustare. Tutte le portate sono preparate al momento, con la vera “cucina espressa” e l’utilizzo di eccellenti prodotti italiani.

La Baia, lunga storia di famiglia

La Baia nasce nel 1969 da un'idea di Paolo Longhi, un omaggio all'amore per sua moglie Laura, appassionata di pizza. Quel sogno si è concretizzato in un locale accogliente dove la qualità e l'originalità dei piatti, in particolare della pizza, sono sempre state al centro dell'attenzione. Oggi, sotto la guida di Sabrina Longhi, figlia dei fondatori, la tradizione continua, Negli anni, La Baia è diventata un punto di riferimento per milanesi e non solo, un luogo dove gustare una pizza eccellente in un'atmosfera accogliente e familiare. La storia di questo locale è legata a quella della città, e le sue mura hanno ospitato personaggi famosi e semplici cittadini alla ricerca di un momento di convivialità.

Il dehors di La Baia

In un panorama gastronomico in continua evoluzione, La Baia rimane un punto fermo, un luogo dove la tradizione incontra l'innovazione. La passione per la pizza, la qualità degli ingredienti e l'attenzione al cliente sono i pilastri su cui si fonda il successo di questo locale, che continua a far innamorare i suoi clienti.

La Baia dal 1969

Via Benvenuto Cellini 3, 20129 Milano

Tel. 02 55194249 - 02 5462187