Trattoria del Ciumbia: la cucina milanese tradizionale sposa quella contemporanea

La Trattoria del Ciumbia si affianca alle altre due aperture del Gruppo TSF Holding, VESTA e CASA Fiori Chiari, contribuendo a rafforzare l'identità gourmet di Brera. Il nuovo ristorante combina la tradizione culinaria milanese con un approccio moderno, puntando su ingredienti locali di alta qualità e ricette reinterpretate in modo innovativo. Questo progetto di trasformazione mira non solo a valorizzare la gastronomia della zona, ma anche a creare un ambiente accogliente e stimolante per i residenti e i visitatori.

Trattoria del Ciumbia - Sala

«Siamo felici di questa nuova apertura che porta a compimento la fase di avvio del progetto di TSF Holding - afferma Davide Ciancio, co-fondatore e Ceo - L'essere riusciti a rispettare le tempistiche di apertura di tre format di ristorazione distinti entro poco piu` di un anno e` di per se´ un risultato importante e il successo riscosso fin dalle aperture di VESTA e di CASA Fiori Chiari ci consente di dichiarare vinta la scommessa sull'impatto che la ristorazione puo` avere sul tessuto urbano di una destinazione. In particolare, nel caso di Via Fiori Chiari, siamo orgogliosi di aver dato il la a una trasformazione del distretto - che negli ultimi anni era prevalentemente a vocazione turistica - elevando la qualita` dell'offerta gastronomica e riavvicinando quindi anche un pubblico locale».

Ciumbia, situata al civico 32 di Via Fiori Chiari a Milano, è un ristorante che accoglie fino a 100 coperti. Il suo design è stato curato da Dimorestudio, uno studio milanese noto per la sua attenzione ai dettagli e la ricerca estetica. Ispirato ai locali storici di Brera, frequentati da artisti e rappresentanti dell'avanguardia artistica milanese degli anni Sessanta, come Piero Manzoni e Nanda Vigo, Ciumbia unisce tradizione e modernità. Gli spazi sono stati reinterpretati per offrire agli ospiti il calore e l'atmosfera di una tipica trattoria, ma con un tocco contemporaneo che si riflette negli arredi e nelle decorazioni. L'ambiente eclettico è concepito per stupire, mantenendo un forte legame con la cultura artistica di Milano, creando così un'esperienza unica che celebra il patrimonio locale mentre accoglie elementi innovativi.

Trattoria del Ciumbia: gli interni sono già iconici

L'ingresso di questo locale è caratterizzato da una bussola in legno e vetro che ricorda le tradizionali trattorie, creando un'efficace separazione tra l'interno e l'esterno, pur garantendo una luminosità naturale alla prima sala. La zona aperitivo è dominata da un imponente bancone in peltro, adornato con vetrine in ottone che ospitano piatti riassemblati dall'artigiana Anita Cerrato, esperta nell'arte del Kinsugi giapponese. Un balcone centrale, situato sopra la scala che conduce al piano -1, offre una vista estesa verso la seconda sala, contribuendo a un continuum spaziale armonioso. Le boiserie in legno di noce fiammato e le piastrelle pavimentali disposte a mosaico nei toni del latte, giallo senape, rosso fegato, opium, nero tenebra e verde palude conferiscono un tocco di eleganza all’ambiente. Le pareti, pur essendo di un’essenzialità raffinata, sono animate da portagiornali dal design vintage, ganci appendiabiti e una selezione di acquerelli che illustrano architetture razionaliste italiane degli anni Trenta.

Trattoria del Ciumbia - Bancone

A completare l’arredo ci pensano i complementi distintivi di Dimoremilano, marchio rinomato per il design contemporaneo. Tra questi, le applique in specchio serigrafato Pietro, le sedie modello Rei, caratterizzate da una struttura in acciaio e una seduta in paglia intrecciata, e i tavoli Ignazio, realizzati con lo stesso legno pregiato delle boiserie, rendono l'atmosfera unica e accogliente. La sala privata al piano superiore, con i suoi tendaggi in velluto color prugna e bordeaux, sembra offrire un'esperienza culinaria intima per un ristretto gruppo di commensali, arricchita da pezzi di design come le sedie Carimate di Vico Magistretti e il tavolo in vetro di Dimoremilano. L'illuminazione delle lampade a sospensione Splugen Bräu di Flos aggiunge un tocco di retro-futurismo e storia al luogo, rendendolo perfetto per occasioni speciali.

Trattoria del Ciumbia - Dettaglio bar

Al piano seminterrato, il club lounge privé appare invitante e accogliente, ideale per eventi privati o drink post-cena. L'uso di moquette marrone e tendaggi deep blue contribuisce a creare un'atmosfera calda e confortevole. Elementi di design come il divano a panca e i pouf Parigi di Dimoremilano arricchiscono l'ambiente, mentre la colonna in ottone con neon illumina elegantemente lo spazio. La presenza di un bar di design, incorniciato da un oblò e da una boiserie in laminato effetto acciaio, offre un contrasto moderno, rendendo l’intera esperienza ancora più sofisticata e memorabile.

Trattoria del Ciumbia: la proposta gastronomica

La proposta gastronomica dell’Executive chef Paolo Rollini si distingue per il suo omaggio alla tradizione culinaria milanese e lombarda, reinterpretata con un tocco moderno che tiene conto delle tecniche di preparazione contemporanee e delle influenze internazionali. Questo approccio innovativo mira a posizionare la Trattoria del Ciumbia come un punto di riferimento unico nel panorama gastronomico di Milano. L'attenzione alla qualità degli ingredienti è fondamentale: l’impiego di produttori locali, come una macelleria brianzola riconosciuta da Slow Food per la fornitura di luganega e micro-risaie del pavese, insieme a un allevamento aviario a terra per uova e galline, garantisce una filiera cibi corta e sostenibile. Questa connessione con il territorio consente di utilizzare materie prime di eccellenza, che rappresentano il dna di tutti i ristoranti del gruppo Triple Sea Food.

Trattoria del Ciumbia - Interni

L’abilità del team in cucina, unita a una comprensione approfondita delle tecniche di cottura moderne, permette di reinterpretare i piatti tradizionali rendendoli più leggeri e in linea con le preferenze di una clientela sempre più attenta alla salute e alla sostenibilità, senza però compromettere l’autenticità delle ricette originali. Questo equilibrio tra tradizione e innovazione rappresenta un valore aggiunto per la Trattoria del Ciumbia, offrendo un'esperienza gastronomica ricca e soddisfacente.

Il menù offre un affascinante viaggio nella cucina tradizionale milanese, con piatti che raccontano storie e sapori autentici. Il Risotto alla Monzese, con il suo ricco abbinamento di salsiccia e midollo, è un classico intramontabile, mentre la Costoletta alta con l’osso, cotta nel burro chiarificato e impanata in modo particolare, non può che rappresentare un trionfo di sapore e consistenza. La presenza della Trippa e delle Lumache della Valtellina richiama l'importanza delle tradizioni locali, con l'accortezza di offrire ingredienti di stagione. Le Rane in pastella, che prendono il loro posto in primavera, sono un'eccellenza che segna il passaggio delle stagioni. Le reinterpretazioni, come la Lasagnetta al Bollito, rendono omaggio alla tradizione pur con un tocco di creatività: l'idea di utilizzare diversi tagli di carne in un'unica preparazione è innovativa e riflette la ricchezza del patrimonio gastronomico milanese. La Cassoeula, con la sua eleganza e profondità di sapori, e i Mondeghili, proposti in varianti intriganti, addolciscono il palato con il loro comfort food avvolgente.

Trattoria del Ciumbia - Stile moderno

Per quanto riguarda i dolci, la scelta è altrettanto interessante. La Zuppa Inglese è un classico che non delude mai, così come il Panettone, sempre ben apprezzato, specialmente se disponibile in formati inediti. Il Gelato e il Riso al Latte al taglio sono sicuramente un'ottima conclusione per un pasto, mentre la Barbajada, con la sua ricetta tradizionale trasformata in torta, è un'idea innovativa e affascinante. Questa combinazione di cioccolato e caffè, accompagnata dalla panna montata, promette di deliziare il palato.

Trattoria del Ciumbia: la carta dei vini

La carta dei vini curata dal Sommelier del Gruppo Francesco Bardi offre una selezione ricca e variegata, con un forte focus sulle referenze regionali e nazionali. I vini rossi sono protagonisti, presentando una vasta gamma di varietà e importanti verticalità di annata, consentendo agli appassionati di esplorare le sfumature delle etichette più significative. Oltre ai rinomati vini italiani, la selezione include anche una piccola ma attenta scelta di vini della regione bordolese, noti per la loro eleganza e complessità. Non mancano nemmeno le bollicine, con una selezione di Champagne e Franciacorta che offre la possibilità di abbinamenti sorprendenti e raffinati. Questi spumanti, grazie alla loro freschezza e strutturazione, si prestano perfettamente a accompagnare piatti tradizionali considerati "poveri", come la trippa o la cassoeula, evidenziando come un buon vino possa valorizzare anche le ricette più semplici. La filosofia del Gruppo Francesco Bardi si riflette quindi in una proposta gastronomica che unisce il rispetto della tradizione all’innovazione, offrendo un’esperienza di degustazione unica e memorabile.

Trattoria del Ciumbia

Via Fiori Chiari, 32, 20121 Milano MI

02 4959 6056