111 anni e non sentirli: al Carlton St. Moritz il lusso si rinnova con stile

Immagina di festeggiare un compleanno così grande che persino le montagne potrebbero fare un brindisi. Al Carlton Hotel St. Moritz ci siamo quasi: 111 anni di storia e un bel po’ di lusso che, ammettiamolo, sembra essere in ottima forma. Ma come celebrano? Non con una torta – che farebbe molto sagra del paese – ma con una stagione invernale più scintillante di un pupazzo di neve glitterato.

L'esterno del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz)

Belle Époque: al Carlton St. Moritz il ritorno, ma senza stress da galateo

Dal 6 dicembre, preparatevi a una festa in stile Belle Époque. Non dovrete per forza vestirvi come se foste appena usciti da un ritratto d'epoca, ma un tocco di glamour non guasta. Champagne, fiocchi di neve e una musica che vi farà ballare (e forse riflettere su quante ore di sonno vi serviranno per recuperare).

Gastronomia: dite addio alla dieta, almeno per un po’ al Carlton St. Moritz

Se pensate di cavarvela con un’insalatina, sappiate che al Grand Restaurant, fresco di restyling, vi faranno cambiare idea. Tra piatti che sembrano usciti da un sogno (o un incubo, se state cercando di mantenere la linea), vivrete un’esperienza gastronomica che potrebbe farvi pentire di non aver allentato la cintura prima.

Il Grand Restaurant del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 1/3 Il ristorante Da Vittorio al Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 2/3 Fondue Gondola del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 3/3 Previous Next

E poi c’è il Da Vittorio - St. Moritz, dei cuochi Bobo e Chicco Cerea, due stelle Michelin. Qui, quando racconterete di aver cenato, potrete dare un’occhiata all’interlocutore con un sorriso di chi sa esattamente cos’è un risotto al tartufo… e non è disposto a condividerlo.

Neve per tutti i gusti (anche se non sciate) al Carlton St. Moritz

L’inverno non è solo per chi si infila gli sci. Al Carlton, l’inverno è un'avventura anche per chi preferisce passeggiare sulla neve o fare i romanticoni pattinando sotto la luna. Se vi sentite un po’ più temerari, potete anche provare una slitta trainata da husky, che renderà i vostri racconti al ritorno ancora più epici.

Relax su tre piani, perché uno non bastava al Carlton St. Moritz

La spa del Carlton è una di quelle cose che suonano come una promessa. Tre piani di puro relax, tra saune e piscine panoramiche, per farvi dimenticare tutto, persino perché siete arrivati fin lì. Se non sentite più il bisogno di festeggiare, è solo colpa di quell’asciugamano così soffice che vi fa venire voglia di rimanere in accappatoio tutto il giorno.

Calda atmosfera al Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 1/5 Una delle camere del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 2/5 Una delle stanze del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 3/5 La piscina del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 4/5 La spa del Carlton Hotel St. Moritz (Foto: Carlton Hotel St. Moritz) 5/5 Previous Next

Un maggiordomo per ogni capriccio (anche il più assurdo) al Carlton

E se pensate che organizzare una cena romantica su una montagna innevata sia complicato, beh, al Carlton vi fanno cambiare idea. L’outdoor butler è pronto a trasformare anche i desideri più strani in realtà. Un tour personalizzato tra le vette o un picnic sulla neve? Basta chiedere, e in un attimo avrete anche una storia da raccontare che suona decisamente meglio del solito "sono andato al mare".

111 anni di storia non si festeggiano tutti i giorni. Quindi, se state cercando una scusa per vivere un inverno da sogno, eccola qui. Lusso, avventura e tanto relax: potrebbe essere la giusta combinazione per rendere il vostro inverno un po' meno noioso e molto più brillante.

Carlton Hotel St. Moritz

Via Johannes Badrutt 11 - 7500 St. Moritz (Svizzera)

Tel +41 81 836 70 00