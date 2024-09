Leonardo Boutique Paris Opera: un'oasi di charme nel cuore di Parigi

Grazie alla collaborazione della designer d'interni Marie-Agnès Louboutin, il Leonardo Boutique Paris Opera, splendido hôtel particulier del XIX secolo è stato completamente trasformato in un luogo raffinato, dai colori vivaci e frizzanti. Fin dall'ingresso, un'armonia di rosa e verde, sapientemente dosata, crea un'atmosfera vibrante. Tutto inizia all'arrivo. Il check-in è il momento dell'accoglienza, dell'incontro, quello in cui ti vengono consegnate le chiavi: quelle del tuo soggiorno e della città. Qui, ogni ospite è unico. Incontri di lavoro, fughe romantiche, vacanze in famiglia, ritrovi tra amici: il benvenuto è assicurato in perfetto stile parigino.

La reception del Leonardo Boutique Paris Opera

Le camere del Leonardo Boutique Paris Opera

Il Leonardo Boutique Paris Opera dispone di 59 camere confortevoli e climatizzate, dotate di Wi-Fi gratuito. Le diverse tipologie di camere soddisfano ogni esigenza. Tutte le camere del Leonardo Boutique Hotel Paris Opera sono dotate di macchina da caffè e tè Nespresso, prodotti L'Occitane, aria condizionata, connessione Wi-Fi ad alta velocità, cassaforte e due bottiglie d'acqua in omaggio. Se volete spendere un po' di più, una delle suite dispone di 36 m² e di ulteriori servizi, come accappatoi e pantofole.

Una delle camere del Leonardo Boutique Paris Opera 1/3 Particolare del Leonardo Boutique Paris Opera 2/3 Colori vivaci per le camere del Leonardo Boutique Paris Opera 3/3 Previous Next

Business al Leonardo Boutique Paris Opera

Il quartiere dell'Opera, via del Faubourg Saint-Honoré, i Grands Boulevards, Montmartre, la stazione Saint-Lazare e la stazione del Nord sono raggiungibili a piedi, in auto o con i mezzi pubblici. Tutte le linee passano nelle vicinanze.

Arredi di charme e calda accoglienza al Leonardo Boutique Paris Opera

La colazione al Leonardo Boutique Paris Opera

Inizia il tuo viaggio con una ricca colazione a buffet. Potrai poi rilassarti nel salotto, se hai bisogno di lavorare un po'. In ogni hotel Leonardo, gli ospiti e le loro esigenze individuali sono al centro dell'attenzione. Fra gli altri servizi dell’hotel spiccano la reception aperta 24 ore su 24, box di benvenuto con cioccolatini e biscotti.

La ricca colazione a buffet del Leonardo Boutique Paris Opera

Attenti ad ogni dettaglio, rendiamo il soggiorno dei nostri ospiti un'esperienza unica. Questo è da sempre il nostro obiettivo. Qui, ognuno può rilassarsi e sentirsi a proprio agio, sia che viaggi per affari o per piacere.

Leonardo Boutique Paris Opera

8 Cité Bergère - 75009 Parigi (Francia)

Tel +33 1 47 70 52 96