Autunno gourmet al Quellenhof: il viaggio sensoriale al ristorante "1897"

Il motto del ristorante fine-dining Quellenhof Gourmetstube 1897, “Psaier meets the World” (una patata locale incontra il mondo), racchiude una promessa ambiziosa: offrire agli ospiti un viaggio culinario che combina la ricchezza delle tradizioni locali con sapori provenienti da ogni angolo del mondo. Immerso nel più grande hotel dell'Alto Adige, il Quellenhof in val Passiria, a pochi muniti da Merano, questo ristorante esclusivo, con soli 15 coperti, rappresenta un perfetto equilibrio tra intimità e raffinatezza. E a differenza della gran parte degli hotel della zona è aperto tutto l'anno, tanto che non a caso la sua cucina offre menu per ogni stagione.

Quellenhof Gourmetstube 1897 - Michael Mayr

Michael Mayr: maestro della contaminazione culinaria al Quellenhof Passeier

Alla guida della cucina c’è lo chef Michael Mayr, che unisce una conoscenza profonda della gastronomia locale a tecniche raffinate apprese a livello internazionale. Nato in Austria, ma profondamente legato alla Val Passiria, Mayr ha creato una cucina che celebra le eccellenze del territorio, integrando ingredienti esotici con un tocco moderno e distintivo.

Un esempio di questa filosofia è il piatto Ravioli alla barbabietola, dove la dolcezza della barbabietola incontra il piccione miéral e viene bilanciata dalla freschezza del formaggio di malga e dall'intensità della liquirizia. E ugualmente, il suo riso Carnaroli di Termeno è una combinazione di consistenze e sapori grazie ai semi di girasole, il limone salato e i funghi. Il menu che ha segnati i mesi scorsi, Sogno Estivo, era soprendente: il Rombo è servito con cetriolo, caviale e pesca di vigna, mentre la Sella di cervo ritorna alla tradizione altoatesina, accompagnata da radice di prezzemolo, patate “Psaier” (che sono nel motto del ristorante) e funghi shitake: radici salde nella materia prima con contaminazioni che uniscono diverse culture della cucina.

Quellenohf, 1897, Ravioli alla barbabietola, piccione miéral, formaggio di malga e liquirizia 1/10 Quellenhof,1897, Riso carnaroli di Termeno, cons emi di girasole, limone salato e funghi 2/10 Quellenhof, 1897, Rombo con cettrioli, semin di senape, caviale e pesca di vigna 3/10 Quellelnhof, 1897, Sella di cervo con radice di prezzemolo, patate "Psaier" e funghi shitake 4/10 Quellenhof, 1897, servizio dle pane 5/10 Quellenhof, il saluto dello chef del 1897 6/10 Quellenhof, la copertina del menu del 1897 7/10 Quelelnhof, 1897, Sogliola con dashi di finferli, verbena, physalis e trifoglio rosso 8/10 Quellnhof, 1897, l'Anatra con scalogno, aceto di mele e parmiggiano reggiano 9/10 Quelelnhof, 1897, dessert a sorpresa 10/10

E sulla stessa linea si trovano altri piatti da provare, sempre che vengano riproposti nella stagione autunnale o invernale. La Sogliola con dashi di finferli, verbena, physalis e trifoglio rosso, l’Anatra con scalogno, aceto di mele e parmiggiano reggiano, l’Albicocca con sambuco, latticello, formaggio fresco e cristalli di soia.

La sua è una chiave di lettura moderna, in cui le tecniche maturate nel corso di una lunga esperienza gli permettono di porre al centro l’esaltazione del gusto di ogni singola componente.

Un’attività che riguarda tutta l’area della ristorazione dell’hotel, compreso un secondo fine dining, lo sky restaurant “Teppanyaki”, di impostazione fusion e posto mel punto più alto del complesso. E ugualmente dipende da Mayr il ristorante sott’acqua fine dining, dell’attiguo complesso Quellnhof Sea lodge, solo suite e ville per adulti che richiamano un’atmosfera maldiviana.

Quellenhof Gourmetstube 1897 1/8 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Amuse bouche 2/8 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Uno dei piatti dello chef Michael Mayr 3/8 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Uno dei piatti dello chef Michael Mayr 4/8 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Pasticceria mignon 5/8 Quellenhof,una sala del ristorante 1897 6/8 Quellenhof, ingresso interno del ristorante 1897 7/8 Quellenhof, l'orto del relais 8/8

Matteo Lattanzi: il custode di sala e cantina del Quellenhof Passeier

Il viaggio gastronomico non sarebbe completo senza la direzione della sala e l’accompagnamento enologico del maître d’hotel e sommelier Matteo Lattanzi, originario della valle. Con una profonda esperienza maturata sia localmente che a livello internazionale, Lattanzi ha curato una carta dei vini che conta oltre 1200 etichette, includendo gemme di piccole cantine locali e vini pregiati provenienti da tutto il mondo. La sua selezione è stata premiata durante i Milano Wine Week Awards, dove è stata inserita tra le dieci migliori d’Italia nella categoria fine dining.

Quellenhof Gourmetstube 1897 - Matteo Lattanzi 1/4 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Cantina 2/4 Quellenhof, cantina di degustazione 3/4 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Vino 4/4

Tra le proposte enologiche si trovano etichetti rari come il Pinot Nero della Val d’Isarco, accanto a bottiglie di champagne dal terroir meno conosciuto, scelte per esaltare ogni nota e sfumatura dei piatti di Mayr. E tutte le etichette si possono degustare nell’attrezzata cantina dell’hotel a disposizione degli ospiti.

Un'esperienza esclusiva e sostenibile al Quellenhof Passeier

Dal 2017, anno di creazione del ristorante, Mayr e Lattanzi hanno costruito un solido legame con agricoltori e produttori locali, che riforniscono il ristorante di materie prime fresche e genuine. Questo dialogo costante tra cucina e territorio si riflette in piatti unici, creati nel rispetto delle tradizioni e della sostenibilità. È anche grazie a ciò se il Quellenhof Gourmetstube 1897 non è solo un ristorante, ma una vera e propria esperienza sensoriale.

Matteo Lattanzi e Michael Mayr

Quellenhof Luxury Resort Passiria: l'hotel più grande dell'Alto Adige

L'eccellenza gastronomica del Quellenhof Gourmetstube è solo una parte dell'offerta del Quellenhof Luxury Resort Passiria, un paradiso di lusso situato nel cuore dell'Alto Adige. Questo resort è una destinazione a sé stante, che unisce il comfort moderno alle tradizioni alpine, con una gamma di servizi ineguagliabili.

Sotto la gestione della famiglia Dorfer il Quellenhof è diventato uno dei resort più grandi ed esclusivi d'Europa. All’imbocco della Val Passiria è un vero e proprio centro benessere con le sue suite ed un’area Spa da 10.500m² con un totale di 25 saune, 12 piscine interne, la nuovissima “4 Elements Spa” ed una sky-infinity-pool, oltre che un Acqua Family Parc per tutta la famiglia. Insomma, un'oasi in cui, grazie anche numerose attività sportive (dal tennis all'equitazione, dal golf alle escursioni) che permettono di abbinare di tutto al relax totale.

Camere e suite: un lusso per ogni esigenza al Quellenhof Passeier

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere, tutte progettate per offrire il massimo del comfort e dello stile. Le camere doppie Alpine Superior (circa 45 m²) sono dotate di balconi privati con vista sulle montagne, mentre le suite Alpine Luxury (70 m²) offrono ampie zone giorno, caminetti privati e terrazze con jacuzzi. Per chi cerca un'esperienza ancora più esclusiva, la Penthouse Panorama (120 m²) regala una vista mozzafiato e servizi di lusso, come sauna privata e vasca idromassaggio all'aperto. Che si tratti di una fuga romantica o di una vacanza all'insegna del relax e del benessere, il Quellenhof Luxury Resort Passeier offre le soluzioni per ogni esigenza, e portafoglio, sempre a livello di un 5 stelle lusso.

Quellenhof Luxury Resort Passeier - 1/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Infinity Pool 2/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Relax 3/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Relax di coppia 4/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Sauna 5/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Rooftop Spa 6/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Momenti di riposo nell'area wellness 7/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Spa solo per adulti 8/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Piscina 9/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Infinity Pool 10/11 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Piscina all'aperto 11/11

Benessere e spa: un'oasi di relax senza eguali al Quellenhof Passeier

Il Quellenhof è famoso anche per la sua Spa di 10.500 metri quadrati, una delle più grandi d'Europa. La struttura comprende diverse piscine e aree relax, tra cui la Sky Infinity Pool, una piscina panoramica con vista sulle montagne, e la Salzwasser Pool, una piscina salina con acqua riscaldata a 34°C. La Black Pool è perfetta per chi cerca un’atmosfera più intima, con il suo design moderno e il contrasto di luci soffuse.

La zona saune include la Panorama Sauna con ampie vetrate che si affacciano sulle Alpi, e la Bio-Sauna alle Erbe, dove il profumo delle erbe alpine facilita il rilassamento profondo. Gli ospiti possono anche scegliere tra una vasta gamma di trattamenti benessere, che vanno dai massaggi classici ai trattamenti innovativi come il Quellenhof Signature Treatment, che combina tecniche di massaggio con oli essenziali naturali prodotti localmente.

Sport e attività all'aperto: un paradiso per gli amanti del movimento al Quellenhof Passeier

L'offerta sportiva del Quellenhof è altrettanto impressionante. Gli amanti del golf possono praticare sul campo da golf a 4 buche privato, situato all'interno del resort, mentre gli appassionati di tennis hanno a disposizione 5 campi in terra battuta. Chi preferisce esplorare la natura può partecipare alle escursioni guidate nelle vicine montagne, oppure optare per il ciclismo o l'equitazione.

Quellenhof Luxury Resort Passeier - Hall 1/9 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Area bambini all'aperto 2/9 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Tappeti elastici 3/9 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Kart indoor 4/9 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Bowling 5/9 Quellenhof Luxury Resort Passeier - Area kids indoor 6/9 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Shop 7/9 Quellenhof Gourmetstube 1897 - Ingredienti sempre freschi 8/9 Quellenhof Gourmetstube 1897 - L'importanza del contatto con la natura 9/9

Quellenhof Passeier, resort che unisce lusso e autenticità

Il Quellenhof Luxury Resort Passiria è un connubio tra lusso moderno e autenticità alpina. Ogni aspetto del resort, dalla gastronomia alla spa, è curato con una precisione impeccabile, offrendo agli ospiti un'esperienza di soggiorno che unisce comfort, benessere e alta cucina. Il Quellenhof Gourmetstube 1897, con la sua filosofia “Psaier meets the World”, rappresenta il culmine di questo viaggio tra tradizione e innovazione, regalando agli ospiti un’esperienza indimenticabile sia a tavola che nel cuore delle Dolomiti.

Quellenhof Luxury Resort Passeier

Via Passiria, 47 - 39010 San Martino in Passiria (Bz)

0473 645474