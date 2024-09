Dormire come un nobile: apre Palazzo Gaddi, il tuo castello fiorentino

Attenzione, amanti del lusso e della storia! Il Tivoli Palazzo Gaddi, un hotel che ha più storie da raccontare di una saga di Game of Thrones, ha finalmente aperto le sue porte. Dopo due anni di ristrutturazione, questo palazzo del XVI secolo è pronto a darvi il benvenuto nel cuore pulsante di Firenze. Dimenticate i soliti soggiorni noiosi: qui, ogni angolo è un viaggio nel tempo, e ogni dettaglio è pensato per farvi sentire come nobili rinascimentali… senza dover affrontare il protocollo di corte!

Tivoli Palazzo Gaddi, un palazzo con storia: due famiglie e una nuova era

Originariamente, il palazzo era il punto d’incontro di due famiglie aristocratiche fiorentine: i Gaddi e gli Arrighetti. Immaginate le cene in famiglia! Ma ora, con la sua ristrutturazione, il Tivoli Palazzo Gaddi non è solo un luogo dove i nobili si riunivano. È una testimonianza vivente di un passato affascinante, con affreschi e opere d’arte che vi faranno sentire come se foste entrati in un’opera d’arte. Chi ha bisogno di musei quando potete soggiornare in un’opera d’arte vivente?

Design e comfort: Tivoli Palazzo Gaddi dove il passato incontra il presente

L'interior design di questo hotel è stato curato da due geni del settore, Patrizia Quartero e Guy Oliver, che hanno saputo mantenere l’anima storica del palazzo mentre aggiungevano un tocco di modernità. Le 86 camere, tra cui otto suite, offrono un mix perfetto di eleganza d'epoca e comfort contemporaneo. La suite presidenziale, con la sua terrazza panoramica, offre una vista mozzafiato sul Duomo. Attenzione: potrebbe causare attacchi di invidia tra i vostri amici sui social!

Tivoli Palazzo Gaddi , c ucina da non perdere: Terrae

Se pensate che il lusso si fermi all’arredamento, vi sbagliate di grosso! Al Terrae, il ristorante dell’hotel, il vostro palato sarà in festa. Guidato dalla stella Michelin Iside de Cesare, ogni piatto è una poesia per i sensi.

Con ingredienti freschi, locali e stagionali, la cucina toscana prende vita con ogni boccone. E se volete vivere un’esperienza gastronomica davvero magica, il Secret Garden del ristorante è un angolo incantato dove gustare i piatti della chef in un’atmosfera da sogno. In effetti, potrebbe farvi credere di essere in un film romantico!

Cocktail e tramonti al Rooftop Bar Aria del Tivoli Palazzo Gaddi

Avete mai pensato a come sarebbe sorseggiare un cocktail con vista sul Duomo? Al rooftop bar Aria, il vostro sogno diventa realtà. Con un menu di cocktail firmato dalla chef Iside, potrete gustare aperitivi pre-cena e deliziosi stuzzichini.

Rooftop Aria di Tivoli Palazzo Gaddi

Immaginatevi mentre sorseggiate un drink e ammirate il tramonto, con la città che si illumina sotto di voi. Potrebbe farvi desiderare di rimanere qui per sempre… o almeno fino a quando non arriva il dessert.

Milton Bar: un ritrovo con storia al Tivoli Palazzo Gaddi

Entrare nel Milton Bar è come fare un tuffo nel passato. Questo bar, dedicato al celebre poeta John Milton, è il luogo dove il grande autore trovò l’ispirazione per il suo capolavoro, “Il Paradiso Perduto”. Con il suo caminetto accogliente e una biblioteca che farebbe invidia a qualsiasi bibliofilo, il bar offre una selezione di bevande e pietanze all day.

Il bancone del Milton Bar di Tivoli Palazzo Gaddi

E quando arriva l’ora di cena, i formaggi e i vini italiani fanno il loro ingresso trionfale. Un drink qui e vi sentirete ispirati a scrivere il vostro poema… o almeno a pubblicare una bella foto su Instagram.

Esperienze indimenticabili al Tivoli Palazzo Gaddi

Il Tivoli Palazzo Gaddi non è solo un hotel; è una macchina del tempo che offre esperienze uniche. Sognate una cena romantica a lume di candela in una sala da ballo affrescata? Oppure volete imparare a fare la pasta con la chef Iside? Qui, ogni momento è pensato per essere speciale. E se vi sentite avventurosi, potete anche partecipare a un corso di cucina toscana. E chi lo sa? Potreste tornare a casa con un nuovo hobby… o almeno con un’ottima storia da raccontare! Se state cercando il posto perfetto per il vostro matrimonio, l’hotel offre sei magnifiche sale da ballo. Ogni sala è un capolavoro di architettura con soffitti affrescati che farebbero battere forte il cuore a chiunque. Con cinque spazi per riunioni, il Tivoli Palazzo Gaddi è anche un luogo ideale per eventi aziendali o celebrazioni speciali. Dopotutto, ogni occasione è buona per festeggiare, giusto?

Tivoli Palazzo Gaddi, v icinissimo alle meraviglie di Firenze

Situato nel cuore di Firenze, l’hotel è a pochi passi da tutte le meraviglie della città. Dal Duomo al Piazzale Michelangelo, ogni angolo è una scoperta. E per chi arriva in treno, la stazione di Santa Maria Novella è a pochi minuti a piedi. Praticamente, avete tutte le scuse per non uscire mai di qui… tranne quelle legate al cibo, ovviamente. Il Tivoli Palazzo Gaddi è solo la seconda proprietà Tivoli in Italia, dopo l’apertura del Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa. Con origini che risalgono al 1933, Tivoli Hotels & Resorts si distingue per il suo patrimonio culturale e il legame autentico con ogni destinazione. Se cercate un’esperienza che vi faccia sentire parte della storia, qui è dove dovete essere.

In un mondo dove la superficialità regna sovrana, Tivoli Palazzo Gaddi si erge come un faro di autenticità e lusso. Ogni angolo racconta una storia, ogni piatto è un’opera d’arte, e ogni soggiorno è un’esperienza da ricordare. Se non vi basta tutto ciò, pensate solo a quanto sarà invidiabile il vostro feed Instagram dopo una visita qui. Non resta che dire: che la vostra avventura fiorentina abbia inizio!

Tivoli Palazzo Gaddi Firenze Hotel

Via del Giglio 11 - 50123 Frenze

Tel +34 913 960518