CHECK-IN: dal settembre astigiano a Mérida passando per la magia dello Yucatán

Il numero di luglio/agosto di Check-In porta con sé un'esplorazione affascinante delle città, delle storie e delle tradizioni culinarie che arricchiscono il nostro viaggio. Questo numero si apre con un focus su Asti, una città che, con il suo intreccio di strade e vicoli, custodisce storie nascoste e scorci pittoreschi, perfetti da scoprire durante il Settembre Astigiano. Questo evento annuale celebra il folklore, la storia e la cultura attraverso tre eventi principali: il Palio di Asti, la Douja d’Or e il Festival delle Sagre Astigiane, che attraggono ogni anno migliaia di turisti e appassionati.

Passando da una città all'altra, Check-In ci invita a scoprire Trieste sotto una nuova luce, quella dei suoi vivaci cocktail bar. Lontano dai classici itinerari turistici, la città che si affaccia sull'Adriatico si anima al calar del sole, offrendo un percorso notturno tra locali innovativi e di tendenza, in attesa del grande rilancio del Porto Vecchio previsto per il 2026. È un invito a esplorare Trieste attraverso i sapori e le atmosfere uniche dei suoi locali notturni.

Dalla movida italiana ci spostiamo in Spagna, precisamente a Mérida, dove la storia dell'Impero Romano rivive tra templi, teatri e antiche rovine. Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, Mérida ospita ogni anno il rinomato Festival del Teatro Classico, un evento imperdibile per gli amanti della storia e della cultura. Check-In ci guida alla scoperta di questa affascinante città, dove passato e presente si fondono in un'esperienza unica.

Il viaggio prosegue poi verso il cuore del Messico, nella regione dello Yucatán, una terra in cui storia, natura e tradizioni Maya si incontrano. Check-In esplora le meraviglie di questo angolo di paradiso, dalle spiagge cristalline ai villaggi dei Pueblos Mágicos, offrendo uno sguardo su una cucina che unisce sapori tradizionali e rivisitazioni moderne. È un invito a immergersi in un viaggio che fonde avventura, relax e scoperta gastronomica.

Infine, il numero di luglio/agosto dedica una sezione speciale agli hotel del Trentino Alto Adige, che incarnano il connubio perfetto tra lusso, natura e tradizione. Tra questi, l'Artifex, il ristorante gourmet del Feuerstein Nature Family Resort, dove la chef Tina Marcelli porta in tavola una cucina che celebra la micro stagionalità e la sostenibilità, offrendo un'esperienza di fine dining radicata nei sapori autentici della montagna.

Il Pineta Nature Resort, immerso nella Val di Non, si distingue per la sua offerta di avventura, relax e enogastronomia, proponendo un'esperienza di turismo lento e consapevole in un ambiente che combina l'ecosostenibilità con l'ospitalità familiare. Da non perdere l'apertura del nuovo AKI Family Resort PLOSE by ADLER a Bressanone (Bz), un family resort a cinque stelle che promette divertimento, relax e avventure indimenticabili.

Il viaggio di Check-In si conclude con un'immersione nelle tradizioni culinarie di Acqualagna, conosciuta come la “Capitale del Tartufo”. Questo mese, nella rubrica "Capitale della cultura... a Tavola", Roberto Dormicchi ci propone la ricetta del Nodino di Vitello con verza, Casciotta d’Urbino e tartufo d’Acqualagna. Un piatto che celebra non solo il pregiato tartufo bianco, ma anche altri prodotti tipici della regione, unendo tradizione e innovazione in un'esperienza gastronomica unica.