Artifex, il ristorante gourmet del Feuerstein Resort. Garantisce chef Tina Marcelli

La sfida non era facile, ma ora si può dire che Tina Marcelli e tutto lo staff del Feuerstein Nature Family Resort di Brennero (Bz) l'hanno ampiamente vinta. La struttura non è più "solo" uno dei più attrezzati hotel 5 stelle con servizi che accontentano davvero tutta la famiglia. Ora l'albergo dispone anche di un ottimo ristorante fine dining, l'Artifex, un locale che per la proposta e il servizio può ben meritarsi una stella Michelin. Obiettivo che chef Marcelli e la proprietà non nascondono certo di perseguire con decisione. E il successo fra la clientela, anche locale essendo il ristorante aperto al pubblico, conferma la validità del progetto.

Classe 1986, Tina Marcelli vanta un invidiabile bagaglio di esperienze e conoscenze della gastronomia del territorio che ha saputo traghettare nella contemporaneità pur restando fedele agli insegnamenti della nonna, maestra del fare tanto con poco, e del papà cuoco. Produttori locali minuziosamente selezionati ed un orto coltivato all’interno del resort stanno poi alla base della proposta ricercata ed esclusiva di Artifex, per offrire agli ospiti il meglio della cultura gastronomica dell'Alto Adige senza attingere al di fuori del territorio, se non per ciò che non vi si può produrre. Ed è proprio quello che a prima vista potrebbe apparire un limite (la limitatezza di materie prime) che in realtà è la forza e la potenza di piatti con cui Tina dimostra di essere una grandissima cuoca capace di valorizzare le mille sfumature aromatiche di ogni ingrediente, presentandolo magari in diverse preparazioni e sorprendendo sempre per la piacevolezza e differenza.

Provare l'esclusiva proposta di Artifex vuol dire vivere realmente un'esperienza multisensoriale unica grazie alla capacità di rendere eccellente ogni prodotto della regione che chef Tina Marcelli ed il suo ottimo staff vogliono raccontare e far scoprire agli ospiti. Ci sono due parole chiave: micro-stagionalità e sostenibilità. Due concetti importanti, possibili grazie all'orto del Resort, dove Marcelli coltiva erbe e verdure, come carote, topinambur e la rapa rossa che poi vengono impiegate in cucina. Grande ricerca sulla scelta dei produttori da cui selezionare le materie prime: tutti locali e praticamente a km 0.

C'è un'attenzione particolare sulla scelta dei formaggi: nei micro-caseifici selezionati da chef Marcelli si producono poche forme di nicchia, alcune riservate ad Artifex, come il formaggio grigio che arriva da sopra Campo Tures.

Il leitmotiv del ristorante è "L’Alto Adige incontra il mondo”. La chef Tina Marcelli propone di fatto un viaggio culinario con esperienze di gusto uniche caratterizzate da abilità, creatività e influenze varie.

Ogni piatto proposto ad Artifex affonda nella tradizione e nei sapori di un tempo, tra nuove tecniche e usanze di una volta come la fermentazione. Ne sono un esempio la tartare di manzo con cavolfiore fermentato, e abete rosso ed il Risotto alla barbabietola, formaggio genussbunker e ciliegia e nocciola.

Sono due i percorsi di degustazione tra cui scegliere: da 5 e 8 portate.

Il menu Otto (particolarmente equilibrato) oltre al Benvenuto della Cucina e alla ricordata Tartare propone, Toast alpino, crema di formaggio di grotta e funghi, Consommè di manzo alpino, Risotto con erbe selvatiche, Trota dorata con Umami di montagna e abete rosso, Sella di capriolo, scorzonera e ciliegie, Rabarbaro e capra, e dessert a scelta (da non perdere il Sigaro di cioccolato o il Canederlo alle fragole).

Dal menu Impronta emergono interessanti Animella, cavolo, rapa e senape, Foie gras alla ciliegia e Rib Eye e verdure fermentate.

Il ristorante gourmet Artifex è aperto il lunedì a pranzo (dalle ore 12 alle 15) e dal giovedì alla domenica solo a cena (dalle ore 19 alle 23). A disposizione 4 tavoli da 4 coperti, la prenotazione è obbligatoria e i bambini sono ammessi dai 14 anni in su. Gli ospiti del resort pagano un supplemento di 75 euro o 95 euro a persona sulla tariffa della camera.

Una menzione speciale la meritano i vini: forniti da viticoltori della regione sono accuratamente selezionati dal maître Klaus Mayr e dal team di sommelier. L’offerta enologica include i vini di piccole cantine altoatesine come Lieselehof o Manincor, i vini da agricoltura biologica e le linee premium di importanti produttori. Al Feuerstein è possibile anche fare delle degustazioni settimanali nella cantina (costo 35 euro a persona). La degustazione si conclude con una bottiglia di un'annata molto vecchia, tra il 1962 e il 1970, della collezione privata del proprietario Peter Mader.

Chef Tina Marcelli è figlia d'arte, ma in questo caso forse il termine più adatto è nipote d'arte: «I miei maestri sono stati la mia nonna e il mio papà (un vero cuoco anche lui) - afferma - . La nonna ha vissuto in tempo di guerra e in quel periodo ha sempre dovuto tener dietro a tutto e con il poco che aveva a disposizione era capace di tirar fuori cose buonissime». Non ha mai avuto dubbi sulla sua vocazione: «Ho capito subito che sarei diventata cuoca, lo sostenevo fin dai tempi dell’asilo. Non c’erano dubbi e poi in famiglia siamo più d’uno. Oltre a mio padre, ho una cugina che è una delle pasticciere più famose in Austria». La formazione di Tina Marcelli è stata di assoluto livello: ha lavorato al Gartenhotel Moser di Appiano, all’Alpin Royal in Valle Aurina, al ristorante Sillianer Wirt in Austria e all’Hilton di Monaco di Baviera.

La sua missione? Usare prodotti di stagione e, per quanto possibile, provenienti dal territorio per poi andare a rivisitare la consolidata tradizione locale: «Non voglio fissarmi su un’idea in particolare, perché a me piace tutto, dall’Asia al Tirolo, tutto. Purché nel piatto ci sia almeno un elemento della mia terra. Esploro ogni Paese ma il mio cuore è qui in Alto Adige e ho un’unica certezza, proporre i piatti della tradizione ma “a modo mio”». Questa filosofia ispira sia le proposte servite nel ristorante dell’hotel, sia la cucina di Artifex. Tra i suoi piatti più rappresentativi spicca la tartare di manzo di razza Pustertaler, servita su una crema di cavolfiore fermentato e accompagnata da cuscus di cavolfiore: «Un piatto molto femminile, profumato con olio di abete di montagna e violette». Tra i dolci, menzione speciale per il sigaro al cioccolato fondente ripieno di mousse al caramello, accompagnato da un gelato alla birra.

Oltre all'intrigante proposta di Artifex al Feuerstein Nature Family Resort c'è tutto un mondo da scoprire. Un mondo che abbraccia incondizionatamente tutta la famiglia, compresi i bambini più piccoli. Anzi, a loro sono dedicati numerosi servizi e attività per permettere ai genitori di passare dei momenti di relax ed intimità. Le possibilità sono molteplici, sia che si vogliano passare giorni in famiglia tutti insieme e sia che si cerchi relax personale di e di coppia. Un paradiso per i bambini e allo stesso tempo una garanzia di relax totale anche per i loro genitori. Pensato proprio per le famiglie, progettato per essere in armonia con la natura e gestito per trasmettere un senso di calore e accoglienza, dalla sua apertura gli ospiti hanno imparato ad apprezzare questo family hotel che combina un'architettura e un arredamento a misura di bambino con un design semplice e senza tempo. Il Feuerstein Nature Family Resort, grazie anche ad una serie di esperienze e servizi su misura, è il luogo ideale per tutta la famiglia per godere di una vacanza indimenticabile in mezzo alla natura.

Il resort dispone di 93 sistemazioni tra camere, suite e chalet, tutte concepite per trasmettere calore, benessere e armonia, oltre che per andare incontro alle esigenze delle famiglie: dalle più piccole, perfette per i single con bambini, alle suite per le famiglie più numerose, tutte le stanze, dotate di terrazze o balconi, si compongono di ambienti separati, ideali per garantire a tutti i propri spazi e preservare l’intimità dei genitori. Le camere doppie (circa 35 mq) sono ideali per viaggiatori single con un bambino o genitori con bimbi piccoli. Questa categoria di camere può ospitare comodamente un letto supplementare. Le family room (circa 40 mq) sono composte da un ampio soggiorno, una camera da letto per i genitori e da una camera separata per i bambini.

Nelle suite (circa 45 mq), a seconda della categoria, c'è una piccola zona giorno o un salottino con una stufa integrata per trascorrere momenti rilassanti. Gli ospiti possono provare la sensazione di vivere tra le proprie quattro mura nei sei diversi chalet, 12 camere in tutto, suddivisi nelle categorie Bergkristall e Strahlstein (75 e 70 mq). Posizionati direttamente sulle rive del laghetto tutti gli chalet hanno una stanza per i bambini e una zona giorno separata. Inoltre, a disposizione degli ospiti, un angolo cottura con frigo e piastra a induzione. In tutte le soluzioni abitative nella courtesy line anche prodotti specifici per gli ospiti più piccoli prodotti con ingredienti naturali dell’Alto Adige.

I bimbi sono accettati dal primo mese in poi, e ci sono attività studiate per ogni fascia d'età, con un'assistenza giornaliera garantita (fino ad un totale di 70 ore settimanali) da uno staff di circa 15 operatori (Flammi’s friends) che operano con un approccio pedagogico, che si aggiunge a un programma di attività per i bambini più grandicelli ispirato al metodo Montessori: fondato su concetti come spontaneità e apprendimento ludico, la giornata dei bambini è organizzata con attività intelligenti e stimolanti. Per divertirsi e imparare ci sono il fienile dei giochi, il laboratorio del legno, l’atelier di pittura, la sala fango, le play room, la piscina con scivolo di 100 metri ed il campo da calcetto al coperto… Senza dimenticare il miglior parco giochi di sempre, ossia lo spazio esterno con boschi e prati che invitano a stare all’aperto per autentiche full immersion nell’ambiente di montagna. Proprio nel centro del resort anche un laghetto balneabile, adiacenti sono invece un campo da calcio che si trasforma in pista da pattinaggio in inverno, la pista di sci di fondo e slittino, il tappeto magico per le prime risalite con gli sci, una montagnola per iniziare ad approcciarsi all’arrampicata. Per i giovani invece si organizzano tornei di calcio o campionati di biliardo o calcio balilla, gite di rafting e tante altre avventure. Per i più piccini, c'è un servizio di assistenza separato e una stanza con cuscini per l'allattamento, coperta per gattonare, giocattoli per la prima infanzia e angolo cottura per preparare i biberon. L'assistenza ai bambini è sotto la direzione di Florian Teissl. Originario del luogo, conosce molto bene la zona e i luoghi più belli della regione. Lui e la sua squadra si concentrano su offerte attive che mettono al centro il contatto personale con i bambini. Tra i fiori all’occhiello del Feuerstein, merita infine una menzione speciale la proposta del cosiddetto “tempo genitori-figli”, ovvero una serie di laboratori creativi durante i quali i bimbi possono giocare insieme a mamma e papà. Un’attività fissa del programma questa che arricchisce la vacanza con significative esperienze pedagogiche.

Ed i grandi? Mentre bambini e figli sono nelle sapienti mani dello staff del Feuerstein Nature Family Resort i genitori possono concedersi del tempo l'uno per l'altro. La natura circostante del resort offre molte possibilità e quindi spazio per tante attività outdoor. In estate si può optare per una risalita in montagna o per l’esplorazione dei dintorni in mountain bike sui percorsi segnati; nella stagione invernale una guida alpina esperta è disponibile per una gita con gli sci o un'escursione con le racchette da neve mentre altre piste si trovano nel comprensorio di Ladurns, a pochi chilometri dal resort. Anche all’interno del resort mamma e papà hanno degli spazi tutti per loro: possono, infatti, ritirarsi nell'area Adults-Only della Mountain Spa per godersi dei momenti in coppia. L'hotel offre un servizio speciale con varie offerte prenotabili individualmente che permettono ai genitori di rilassarsi. Per esempio, possono godersi una lunga colazione a letto mentre la loro prole è ben accudita dagli assistenti. Il programma settimanale include anche attività speciali per soli adulti, come lezioni di yoga, degustazioni di vino e un tour del villaggio con il direttore dell'hotel, compreso un brindisi finale con il classico bicchierino di grappa.

Il fiore all'occhiello del resort è la Mountain Spa con i suoi 3000 mq di spazio a disposizione. Si dispone su due aree ben distinte: Adults-Only e la parte dedicata a tutta la famiglia dove genitori e figli possono rilassarsi. In quest’ultima a disposizione bagno turco, sauna finlandese, sauna al fieno con temperature più basse e zone relax. Per grandi e piccini il mondo acquatico offre tante piscine: una dedicata ai bambini con giochi d'acqua, una action pool con uno scivolo di oltre 100 metri dotato di cronometro, una piscina didattica indoor con percorso a ostacoli e una suggestiva infinity pool. Il mondo Adults-Only è suddiviso su tre piani: qui, calore, vapore, rigeneranti oasi di relax e il panorama invitano a un vero e proprio viaggio sensoriale. Mozzafiato è la vista dal Rooftop Spa Garden situato all’ultimo piano: qui immersi nella vasca idromassaggio o adagiati sui lettini relax con lo sguardo si abbraccia la vallata con le sue imponenti montagne.

I massaggi e i rituali proposti sono firmati Team Dr. Joseph, brand di prodotti biocosmetici naturali prodotti in Alto Adige. Riconosciuto per l’utilizzo delle piante e dei loro principi fondamentali, il marchio mette la natura al primo posto, usufruendo dei suoi principi e coniugando armoniosamente le conoscenze ed esperienze tradizionali che contraddistinguono la cultura alpina con procedimenti innovativi e metodi moderni. Un approccio che rispecchia i valori cardine di sostenibilità e naturalezza del resort.

