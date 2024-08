Apre a Bressanone l’AKI Family Resort PLOSE by ADLER

Il prossimo 17 novembre segnerà l'inaugurazione dell'AKI Family Resort PLOSE, un nuovo resort a cinque stelle situato sulle alture di Bressanone (Bz), nella soleggiata Valle d'Isarco, a pochi minuti dalle piste da sci della Plose. Qui le famiglie potranno vivere un'esperienza di soggiorno eccezionale, unica e memorabile, in un ambiente accogliente e informale, perfetto per il relax e il benessere. Circondato da una natura rigogliosa, il resort offre numerose opportunità per attività all'aria aperta.

AKI Family Resort PLOSE Bressanone

L'AKI Family Resort PLOSE nasce dall'esperienza secolare della Famiglia Sanoner, attiva da oltre 200 anni nel settore dell'ospitalità di lusso con il Gruppo ADLER Spa Resorts and Lodges. Con questo nuovo progetto, la famiglia Sanoner esplora una nuova dimensione di ospitalità dedicata alle famiglie, mantenendo però intatta la filosofia ADLER. Un lusso informale, dove l'ospitalità si distingue per l'empatia, la familiarità e l'attenzione alla natura e al territorio, con un forte impegno verso la sostenibilità. L'obiettivo è offrire un'accoglienza d'eccellenza che favorisca il benessere di tutti gli ospiti, avvicinandoli alla natura in un contesto che celebra il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente circostante.

AKI Family Resort PLOSE: la struttura

Immerso in un ampio prato a quasi 1.000 metri di altitudine, alle pendici della montagna Plose e circondato da rigogliosi boschi, l'AKI Family Resort PLOSE si sviluppa in una serie di edifici dal design armoniosamente integrato con l'ambiente circostante, grazie ai tetti ipogei che si fondono perfettamente con il paesaggio, offrendo una vista panoramica mozzafiato. Le 70 camere del resort, tra cui 40 Family Suite, 22 Family Suite Superior e 6 Family Home, sono arredate con materiali e tessuti naturali e anallergici, garantendo il massimo comfort e dotate di terrazze private.

Camere dell'AKI Family Resort PLOSE 1/4 Camere dell'AKI Family Resort PLOSE 2/4 La vista dal bacone delle camere dell'AKI Family Resort PLOSE 3/4 AKI Family Resort PLOSE pensato per il divertimento dei più piccoli 4/4 Previous Next

Al cuore dell'AKI Family Resort PLOSE c'è un'attenzione particolare per le famiglie con bambini di ogni età. La struttura offre oltre 80 ore settimanali di assistenza per i piccoli ospiti, a partire dai 30 giorni di età, con programmi d’intrattenimento che stimolano il movimento all’aria aperta, l’amore per la natura, la curiosità e la voglia di esplorare il mondo. Gli spazi, sia interni che esterni, sono pensati per il divertimento e la creatività di bambini e ragazzi, realizzati interamente in legno e su misura: fienile, sale giochi, laboratori creativi, un parco giochi con fattoria didattica, una parete d’arrampicata e persino una piccola pista da sci con tappeto magico. L'offerta è arricchita da escursioni guidate e tour in e-bike, oltre a un servizio navetta gratuito per il comprensorio sciistico ed escursionistico della Plose.

L'Area Spa e Wellness di AKI Family Resort PLOSE, che si estende su 2200m², è un luogo dove il relax assoluto si intreccia con il divertimento per i più piccoli. Il Mondo Acque AKI comprende piscine riscaldate, interne ed esterne, con numerose attrazioni acquatiche e aree relax. In linea con lo spirito di condivisione familiare, l’area Spa è aperta a tutti, permettendo anche ai bambini di fare le prime esperienze di benessere, avvolti dai vapori delle saune per famiglie. Per i genitori che cercano un momento di tranquillità, c’è la Adults Only Spa, un’area di 480 m² nascosta e sospesa nel bosco, che ospita anche un Padiglione Yoga, dove è possibile partecipare a lezioni di yoga e ginnastica post gravidanza.

La piscina interna dell'AKI Family Resort PLOSE 1/4 La piscina esterna dell'AKI Family Resort PLOSE 2/4 Il Padiglione yoga dell'AKI Family Resort PLOSE 3/4 Il teatro dell'AKI Family Resort PLOSE 4/4 Previous Next

La Spa porta la firma e l'esperienza del marchio ADLER, utilizzando prodotti di cosmetica attiva ADLER, noti per la loro efficacia e per l’approccio naturale, offrendo una vasta gamma di impacchi, trattamenti, massaggi e programmi speciali per tutta la famiglia.

AKI Family Resort PLOSE: la proposta gastronomica

Anche la proposta culinaria è un omaggio alla natura e al territorio. AKI Gourmet soddisfa i palati di grandi e piccoli con piatti che spaziano dalla tradizione regionale a creazioni innovative, realizzate con prodotti di alta qualità tipici della Valle d’Isarco, come mele, latte, formaggi e miele. Per garantire una vacanza rilassante e senza pensieri, il resort propone l’offerta “AKI Pensione completa”, che include tutti i pasti, acqua e soft drink durante l’intera giornata, dalla colazione alla cena. Nel ristorante sono disponibili attrezzature per bambini e neonati, oltre a un angolo pappe aperto 24 ore su 24 con alimenti per i più piccoli.

Il ristorante dell'AKI Family Resort PLOSE

«Il nostro obiettivo - dichiara Franziska Sanoner, membro della proprietà - è lasciare alle famiglie dei ricordi indelebili nella memoria, offrendo esperienze uniche da vivere in famiglia, all’insegna delle esperienze creative, delle attività nella natura e del benessere in un contesto al contempo familiare e di alto livello».

AKI Family Resort PLOSE

Via Meluno - 39042 Meluno, Sant' Andrea Bressanone (Bz)

Tel. 0472 317000