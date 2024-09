Pranzo con vista Duomo di Milano, ma in salsa giapponese? Da Sachi

Milano, città sempre in movimento, offre ai suoi abitanti e ai visitatori una vasta scelta di ristoranti. Ma se cerchi un'esperienza culinaria autentica e raffinata, con un tocco di esotismo, Sachi è il posto giusto per te. Situato al quarto piano del prestigioso Palazzo Cordusio Gran Meliá, questo gioiello della gastronomia giapponese ha da poco ampliato la sua offerta, inaugurando un nuovo menudedicato al pranzo.

Il fascino di Sachi

Sachi è diventato in breve tempo un punto di riferimento per gli amanti della cucina giapponese a Milano. La sua location esclusiva, con una terrazza che offre una vista mozzafiato sul Duomo, unita a una proposta culinaria che fonde tradizione e innovazione, ne hanno fatto un successo.

La vista mozzafiato sul Duomo di Milano di Sachi Foto: Alberto Blasetti

Un pranzo giapponese da Sachi

Il nuovo menu pranzo di Sachi è un vero e proprio viaggio gastronomico nel cuore del Giappone. I clienti potranno gustare piatti preparati con ingredienti freschissimi e di alta qualità, selezionati con cura per garantire un'esperienza culinaria autentica. Dalla zuppa di miso ai classici sushi, passando per specialità più ricercate come il granchio reale alla griglia, ogni piatto è una vera e propria opera d'arte culinaria.

Due proposte del menu business lunch, da 45 e 55 euro, soddisfano ogni palato. Si inizia sempre con la classica zuppa di miso, un comfort food giapponese che riscalda il corpo e l'anima. A seguire, si possono scegliere due kobachi, piccoli assaggi che variano in base alla stagionalità. Immaginatevi le delicate melanzane miso yaki, avvolte in una salsa agrodolce, o il polpo karaage, croccante fuori e tenero dentro, un perfetto equilibrio di sapori.

Crispy sushi di Sachi Foto: Alberto Blasetti 1/4 Maki roll di Sachi Foto: Alberto Blasetti 2/4 Sashimi di Sachi Foto: Alberto Blasetti 3/4 Il business lunch secondo Sachi Foto: Alberto Blasetti 4/4

Per il piatto principale, le opzioni sono infinite: dai noodles udon, preparati con brodi ricchi e aromatici, al salmone teriyaki, una garanzia per gli amanti del pesce. Per i più tradizionalisti, una selezione di sushi, preparato con pesce freschissimo e riso accarezzato, è un must.

E per concludere in dolcezza, la proposta da 55 euro include un'esplosione di sapori: cheesecake allo yuzu, un agrume giapponese dal profumo intenso, o gelati mochi, morbida pasta di riso ripiena di gelato, una vera delizia per il palato.

L'atmosfera di Sachi

L'ambiente di Sachi è elegante e raffinato, perfetto per un pranzo di lavoro o un incontro con amici. La terrazza, con la sua vista panoramica, è ideale per godersi una pausa pranzo all'aria aperta nei mesi più caldi.

Sachi, progetto Sunset Hospitality Group

Sachi fa parte del portfolio di Sunset Hospitality Group, una realtà internazionale che opera nel settore dell'ospitalità, offrendo esperienze uniche e indimenticabili. Con oltre 80 sedi in tutto il mondo, SHG è sinonimo di qualità, stile e innovazione.

Se cerchi un'alternativa ai soliti ristoranti per il tuo pranzo, Sachi è la scelta perfetta. Un'esperienza culinaria unica, un'atmosfera raffinata e una vista mozzafiato sul Duomo: tutto questo ti aspetta nel cuore di Milano.

Sachi

Via Orefici 26 - 20123 Milano

Tel 351 761 8591