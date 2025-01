Cucina sostenibile alle Maldive al nuovo Seb’s Farm a Raaya by Atmosphere

Immagina un'isola paradisiaca, onde che accarezzano la riva, un cielo stellato che sembra dipinto, e un profumo di erbe fresche che ti invita a cena. Benvenuti a Seb's Farm, il nuovo ristorante inaugurato da Raaya by Atmosphere, il resort di lusso alle Maldive che ha deciso di fare della sostenibilità una vera arte. Qui, tra ortaggi appena colti e sapori locali, la filosofia “dalla terra alla tavola” prende vita in un'esperienza gastronomica unica.

Un naufrago, un sogno e una fattoria a cinque stelle alle Maldive

Il nome Seb's Farm non è casuale. Si ispira a Seb, il leggendario naufrago che avrebbe scoperto l'isola di Raaya. Ma qui non troverete un'accampamento di fortuna, bensì un ristorante che trasforma ingredienti freschi e locali in vere e proprie opere d'arte culinarie. Tavoli in legno decorati con fiori freschi, una brezza leggera che porta con sé l'aroma delle spezie, e un menu che celebra i prodotti stagionali rendono Seb’s Farm un luogo dove la natura e il gusto si incontrano.

Dalla terra alla tavola: il cuore di Seb's Farm di Raaya by Atmosphere

Al centro dell'isola, Seb's Farm è circondato da un'azienda agricola biologica che sembra uscita da una fiaba tropicale. Qui si coltivano ortaggi, frutta ed erbe aromatiche, mentre un orto idroponico all'avanguardia e un piccolo allevamento di pollame garantiscono ingredienti freschissimi. Ma non è tutto: ogni piatto include il pescato del giorno, proveniente dai pescatori locali, per un sapore autentico e sostenibile.

Il fiore all’occhiello del ristorante è il Seb’s Farm Signature Menu, che include piatti come la Raaya Fish Soup, una zuppa tradizionale arricchita da foglie di curry e peperoncino maldiviano, e il delizioso Kanamadhu Chocolate Fudge, una torta alle mandorle con gelato al cocco che sembra abbracciare il sapore delle Maldive. Non mancano bevande ispirate all’isola, come il Seb’s Florals, un mocktail rinfrescante con succo di cetriolo e lime, e il famoso Raa Gin, un cocktail infuso con frutto della passione e fragole.

Tra buon cibo e natura da Seb’s Farm

Ma Seb's Farm non è solo un ristorante. È un luogo dove immergersi nella natura, scoprire il piacere del giardinaggio e riscoprire il contatto con la terra. Gli ospiti possono partecipare a tour esclusivi della fattoria, scegliere personalmente gli ingredienti per il loro pasto e persino cimentarsi in una masterclass di cucina. Non sei un aspirante chef? Nessun problema: puoi creare il tuo cocktail personalizzato con erbe fresche e frutta appena raccolta.

«In un mondo frenetico, Seb’s Farm è un invito a rallentare, a connettersi con la natura e a vivere un'esperienza autentica», afferma Maurice Van Den Bosch, general manager di Raaya by Atmosphere. E come dargli torto? Tra giardinaggio terapeutico e cene sotto le stelle, è impossibile non sentirsi rigenerati.

La sostenibilità secondo Seb's Farm

La sostenibilità non è solo uno slogan, ma una filosofia che permea ogni aspetto di Seb's Farm.

Riciclo e Compostaggio: gli scarti alimentari del resort vengono trasformati in terreno fertile per la fattoria e i giardini, creando un ciclo virtuoso che coinvolge anche le isole vicine.

Gestione dell’Acqua: un innovativo sistema di raccolta e filtraggio dell’acqua piovana riduce gli sprechi e garantisce risorse preziose.

Energia Solare: le pratiche eco-compatibili del ristorante includono l’utilizzo di pannelli solari e tecniche di cucina a spreco zero, dove ogni parte degli ingredienti viene valorizzata.

Lo Chef Putu Alit Wijana, executive chef di Raaya, sottolinea: «La sostenibilità è il cuore di tutto ciò che facciamo. Ogni piatto non solo celebra i sapori locali, ma supporta anche la comunità e rispetta l’ambiente».

Raaya by Atmosphere: un resort da sogno

A soli 45 minuti di idrovolante dall'aeroporto internazionale di Velana, Raaya by Atmosphere è un resort a cinque stelle che offre molto più di un semplice soggiorno. Con 167 ville sulla spiaggia e sull'acqua, sei ristoranti e un’offerta di attività che spazia dallo snorkeling al mini-golf, ogni giorno è un’avventura.

Gli ospiti possono esplorare barriere coralline incontaminate, rilassarsi nel centro benessere ELE|NA Ayur, o scoprire il fascino delle foreste di mangrovie. Per i più attivi, sport acquatici, padel e persino un circuito di skate promettono emozioni uniche.

Perché mangiare a Seb's Farm?

Perché è molto più di un ristorante: è un’esperienza. Una cena a Seb’s Farm è come un abbraccio caloroso della natura, un viaggio nel gusto e un momento di connessione con ciò che conta davvero. Che tu sia un amante del cibo, un appassionato di sostenibilità o semplicemente in cerca di un posto dove rilassarti, Seb’s Farm ti aspetta con le sue porte spalancate e un sorriso genuino.