Bro. Pizzeria lancia il suo menu degustazione: 5 piatti che reinventano la pizza

Nel cuore pulsante di Napoli, precisamente nella storica Piazza Mercato, si trova un angolo che sa di tradizione, innovazione e, soprattutto, tanto, tanto amore per la pizza. Bro. Pizzeria, fondata da Ciro e Antonio Tutino, due giovani fratelli provenienti da una lunga tradizione di pizzaioli, è diventata in pochi anni un punto di riferimento gastronomico per chi cerca una pizza che racconta una storia. E non una storia qualunque, ma quella di una famiglia che, da cinque generazioni, sforna pizza con passione e dedizione. Con un amore che affonda le radici nei vicoli di Napoli, il menu degustazione che Bro offre da gennaio 2025 è un vero e proprio viaggio nel cuore del gusto, dove ogni piatto è un'ode alla tradizione, ma con un twist moderno che sorprende e conquista.

Ciro e Antonio Tutino di Bro. Pizzeria

Bro. Pizzeria, la pizza a ruota di carro contemporanea

La pizza di Bro non è solo una pizza: è una dichiarazione d'amore alla Napoli che cambia, ma che resta sempre fedele alle sue radici. I due fratelli, infatti, hanno saputo reinterpretare il tradizionale "ruota di carro" napoletano in una chiave contemporanea, senza mai tradire l'autenticità dei sapori che fanno grande la pizza partenopea. Ma prima di tutto, cosa ci aspettano nel menu degustazione?

A partire da gennaio, il menu degustazione di Bro (a soli 30 euro) promette un'esperienza unica e coinvolgente. Non è solo una sequenza di piatti, ma un gioco di consistenze, sapori e emozioni che partono dal fritto per arrivare alla pizza, passando attraverso un'esplosione di ingredienti inaspettati. Una carta dei sogni per ogni amante della pizza che vuole sperimentare nuovi orizzonti gastronomici senza dimenticare le radici.

Il nuovo menu degustazione di Bro. Pizzeria

Il menu degustazione di Bro si divide in cinque portate che non solo soddisfano il palato, ma stimolano anche la mente. Ogni piatto è una piccola opera d'arte che unisce creatività e attenzione ai dettagli. Vediamo insieme cosa offre:

Frittatina di pasta (bucatini, besciamella, prosciutto cotto, pecorino romano, provola e pepe) di Bro. Pizzeria
Provola e pepe a modo mio: salsa di bucce di provola e caciocavallo affumicato, provola affumicata di Bro. Pizzeria
Dettaglio della pizza Natale in casa Bro di Bro. Pizzeria
Super Cardo Bros di Bro. Pizzeria
La pizza Cosacca
Calzone e scarola di Bro. Pizzeria
Triangolo di pizza di Bro. Pizzeria

Domenica alle 3: Frittatina di Manfredi, ragù napoletano 8 ore, ricotta di bufala e basilico - Un classico fritto napoletano che prende vita in un piatto che racconta la tradizione della "frittatina", ma con un twist che la rende unica. Il ragù cotto per ore si fonde con la ricotta di bufala fresca e il basilico profumato, creando una sinfonia di sapori che ti farà sentire come a casa. Provola e Pepe a Modo Mio: Salsa realizzata con bucce di provola e caciocavallo affumicato, provola affumicata, riduzione di datterino di collina cotto a legna, pepe nero, polvere di limone nero ossidato, basilico e olio EVO - Questo piatto è la quintessenza dell'arte di fare la pizza: un gioco di contrasti tra il dolce e il piccante, tra il fumo della provola affumicata e la freschezza del pepe nero, con il tutto arricchito dalla polvere di limone nero. Un vero e proprio viaggio nei sapori più audaci. Natale in Casa Bro (impasto con farina larianello): Crema di pecorino, scarola in padella, scarola riccia marinata, mela annurca ossidata, caramello dell’acqua di fermentazione e olio EVO - Siamo quasi a Natale, e Bro ci regala un piatto che sa di festa. La combinazione di pecorino, scarola e mela annurca ossidata è una vera chicca, mentre il caramello dell’acqua di fermentazione aggiunge una sorpresa che ti farà sorridere. Mi è Scoppiata la Braciola: Crema al pecorino e bucce di provola, pecorino romano, riduzione di ragù napoletano, carpaccio di manzo cbt, pesto di aglio orsino, pinoli e composta di pera fermentata all’uva sultanina - Un piatto che unisce l’eleganza della carne cruda con la ricchezza del ragù napoletano e l'intensità del pecorino. Il pesto di aglio orsino e la composta di pera fermentata all’uva sultanina sono un colpo di genio che trasforma un piatto tradizionale in qualcosa di straordinario. Super Cardo Bros (impasto con farina multicereali e cacao): Funghi cardoncelli al burro, funghi cardoncelli grigliati, provola affumicata, crema chantilly al parmigiano, tartufo nero e melissa e olio EVO - L'ultimo piatto è una vera rivelazione: l'impasto con cacao dà alla pizza un sapore sorprendente, che si sposa alla perfezione con la cremosità della chantilly al parmigiano e il profumo del tartufo nero. Un piatto che fa esplodere il concetto di pizza come mai prima d'ora.

Bro. Pizzeria, una storia di famiglia

Ciro e Antonio Tutino non sono solo due giovani pizzaioli: sono il frutto di una lunga tradizione familiare che affonda le radici nella Napoli più autentica. La loro passione per la pizza è il risultato di anni di esperienza in cucina, ma anche di un amore profondo per la città che li ha cresciuti. La pizzeria di Bro è il punto di arrivo di un percorso che parte dal nonno Ciro e arriva fino a loro, passando per il papà Michele e tutti i pizzaioli della famiglia.

Il forno di Bro. Pizzeria

La pizza di Bro non è solo un piatto, ma un tributo alla città di Napoli, alla sua cultura e alla sua tradizione gastronomica. È una pizza che racconta una storia, quella della famiglia Tutino, che da generazioni sforna pizze con amore e passione.

Bro. Pizzeria, un locale che racconta Napoli

La pizzeria Bro è un riflesso del cuore pulsante di Napoli. L'architettura moderna e accogliente, curata dall'architetto Maurizio Vesce, è un omaggio alla città, ma con uno stile contemporaneo che si inserisce perfettamente nel contesto della storica piazza Mercato. Con una superficie di 160 metri quadrati e una capacità di circa 60 coperti, il locale è un mix perfetto tra modernità e tradizione, dove l'attenzione ai dettagli e l'amore per il design si uniscono all'ospitalità napoletana.

Bro e il futuro della pizza

I fratelli Tutino non si fermano alla tradizione. La loro pizza è un viaggio che non ha mai fine, sempre alla ricerca di nuove sfide e nuovi sapori. Con l'introduzione del menu degustazione e la continua sperimentazione con farine e impasti innovativi, Bro è destinata a diventare una delle pizzerie più importanti di Napoli, e non solo.

La sala di Bro

Se siete in cerca di una pizza che non solo sa di Napoli, ma racconta Napoli, allora Bro è il posto che fa per voi. Non solo un'esperienza culinaria, ma un vero e proprio viaggio nei sapori, nella storia e nella cultura di una città che, con ogni morso, si fa sentire nel cuore.

In conclusione, Bro è una pizzeria che fa della ricerca, della passione e della qualità i suoi punti di forza. Con il nuovo menu degustazione, i fratelli Tutino continuano a stupire con piatti che sono tanto innovativi quanto rispettosi della tradizione. Ma come dicono loro: «La pizza è un patrimonio di famiglia, e noi siamo qui per continuare a raccontarla, una fetta alla volta».