Bro Pizzeria a Napoli: dove la pizza è un gioco da... fratelli

“O fra'” era questo il vocativo dialettale per rivolgersi al fratello: fratello de iure, figlio degli stessi genitori e/o fratello de facto a significare amicizia salda, forte, eterna (almeno nelle pie intenzioni). E poi, in disuso “o fra'” si assiste all'avvento di anglicismi mutuati anche dalla frequentazione “social”, ed eccoci al “bro” inteso come abbreviativo di brother e brother, si sa, in lingua inglese è “fratello”. Ed eccoci ai “bro” Ciro e Antonio Tutino, appartenenti a una famiglia di pizzaioli da cinque generazioni. Costoro, in piena sintonia, aprirono la loro pizzeria nel novembre 2019, nella storica Piazza Mercato di Napoli.

Ciro e Antonio Tutino di Bro

La storia dei fratelli pizzaioli Tutino

Anni difficili, la pandemia rese ardua la già delicata fase di avvio, ma a Ciro e Antonio l'idea di demordere non gli balenò neanche per un momento. Ciro, il fratello maggiore, è cresciuto nelle pizzerie di famiglia, eccezion fatta per due anni trascorsi a Firenze dove ha avuto modo di spaziare, superare alcuni schemi e avere una visione che andasse oltre la classica pizza napoletana. Antonio, conclusi gli studi si è da subito cimentato in sala a completare il progetto di accoglienza.

Il pizzaiolo Ciro Tutino

Con rispetto per la tradizione familiare ma con tanta voglia di crescere Ciro e Antonio hanno coltivato l'amore per la pizza. In saggio fine tuning, forti della tensione all'eccellenza che permea la loro appassionata attività, grazie a loro la pizza vive il miglioramento continuo, per come la plasmano in funzione dei loro gusti e dei gradimenti della folta clientela, di essa esaltandone la leggerezza, la digeribilità e la consistenza.

Come è la pizza di Bro

Qui le pizze sono rigorosamente a ruota di carro, ovvero con diametro di 36 cm, cornicione appena pronunciato e leggermente croccante. L'impasto idratato all'80% viene realizzato con una miscela di farine di Molini Lario di tipo 1 e tipo 2 con avena e tipo 2 macinata a pietra e vive una lunga lievitazione (tra le 30 e le 36 ore) per garantire leggerezza, digeribilità e un sapore autentico.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Come è il locale Bro

I due “Bro” si dividono equamente i compiti: al bancone delle pizze c'è Ciro (34 anni), in sala c'è Antonio (26 anni). Il bel locale ha spiccata connotazione grazie alla sua forma elegante e funzionale: un parallelepipedo a due piani al centro della piazza, con una facciata chiara e l'incisione "Bro. Ciro e Antonio Tutino - Pizzeria" su sfondo nero.

La sala di Bro

Cosa si mangia da Bro

In sintonia con una tendenza che emula la ristorazione medio alta, i “bro” si accingono a proporre alla clientela, costituita da pittoresco mix tra napoletani e turisti, il menu degustazione. Si principia il sontuoso pasto con uno squisito fritto che è viatico di deliziosa esperienza cognitiva ed emozionale. Le quattro pizze a seguire sono porzionate in funzione dei commensali, sia il loro numero che il loro dichiarato appetito. La prima e la terza pizza hanno l'impasto “classico” dei Bro con farina tipo 1 e tipo 2 con avena. La seconda pizza ha avuto impasto con una farina ricca di fibre. La quarta pizza ha avuto impasto con una farina multi-cereali con un'aggiunta di cacao. Si diceva dello squisito fritto iniziale. Occhio al nome che gli è stato dato dai “bro”: domenica alle 3. Esso consiste in frittatina di Manfredi, ragù napoletano, ricotta di bufala e basilico. I manfredi sono un formato di pasta e per ragù napoletano si intende un tempo di cottura non inferiore alle otto ore. Ergo, la cottura cominciava all'alba della domenica (non proprio alle 3am, ma giù di lì!).

La pizza Mi è scoppiata la braciola di Bro 1/4 Provola e pepe a modo mio di Bro 2/4 Beatrice: quattro formaggi campani di Bro 3/4 Margherita del Monaco di Bro 4/4 Previous Next

La prima pizza è la Provola e pepe a modo mio (il “modo” è quello di Ciro, ovviamente): la salsa è realizzata con bucce di provola e caciocavallo affumicato e con fettine di provola affumicata. In uscita forno, basilico, riduzione di datterino di collina cotto a legna, pepe nero, polvere di limone nero ossidato, e filino olio Evo. Pizza davvero eccellente! La seconda pizza è la Natale in casa Bro. Il topping in entrata forno è costituito da crema di pecorino e scarola in padella; in uscita forno, scarola riccia marinata, mela annurca ossidata, caramello dell'acqua di fermentazione e filino di olio Evo. La terza pizza è la Mi è scoppiata la braciola. Topping tanto dovizioso quanto articolato e abilmente lavorato: carpaccio di manzo cotto a bassa temperatura, crema al pecorino e bucce di provola, pecorino romano, pesto di aglio orsino, pinoli, riduzione di ragù napoletano, composta di pera fermentata all'uva sultanina, filino di olio Evo. A compimento di sì ghiotta tetralogia, giunge in tavola la pizza Super Cardo Bros. Topping costituito da crema chantilly al parmigiano, funghi cardoncelli al burro, funghi cardoncelli grigliati, provola affumicata, tartufo nero e filino di olio Evo. Di affidabile fornitura esterna, parliamo della rinomata pasticceria Seccia, i dolci. Imperdibili il babà, la delizia al limone e la setteveli. Proposte mirate di birre e di vini, grazie all'attento e competente lavoro di Antonio.