Da Andrea Pizza Contemporanea, una delle pizzerie d’Umbria da provare

Nella Perugia meno nota, nella Perugia meno conosciuta dai flussi turistici che popolano un centro cittadino così ricco di storia, arte e cultura, sorge un localino che merita davvero di raggiungerla, quella parte di Perugia senza dubbio poco nota ai più. Ci troviamo nel quartiere di San Sisto, piuttosto decentrati rispetto al cuore del capoluogo umbro, e qui sorge una pizzeria guidata da un giovane trentaquattrenne artigiano dell’arte bianca, capace nei suoi 15 anni di carriera di raccogliere premi e riconoscimenti. Sia locali, sia nazionali.

Da Andrea - Pizza Contemporanea, interessante indirizzo di Perugia

Eccoci da Da Andrea Pizza Contemporanea, locale intimo, rustico ed essenziale, sicuramente caratteristico con la sua muratura fatta di mattoni a vista che richiamano alla memoria antichi casali di campagna. Antichità che si sposa con la contemporaneità della pizza che Andrea Bava, il titolare e pizzaiolo, sforna nel suo piccolo angolo culla di idee, spunti, innovazione e contaminazioni.

Andrea Bava, di Da Andrea Pizza Contemporanea

La storia di Da Andrea - Pizza Contemporanea

Nato a Torino ma cresciuto praticamente tutta la vita in Umbria, a Perugia, Andrea ha voluto portare un po’ delle sue origini sabaude nella cittadina umbra. La pizza al padellino, infatti, occupa una parte importante del menu proposto da Andrea, con una proposta ben oculata, precisa e curata, sicuramente adatta per chi è in cerca di una buona pizza un po’ diversa dalle solite che si possono trovare qui in zona. Non solo padellino, ovviamente, anche pizze più riconoscibili, per così dire, come quella dall’impasto contemporaneo e la romana, l’ultima tipologia in ordine di tempo in cui Andrea ha deciso di cimentarsi.

La sala del ristorante

Evoluzione, sia nelle pizze sia nello stesso concept del locale, è forse la parola chiave che racchiude l’intero mondo, l’ecosistema, che Andrea è riuscito a creare nei suoi anni di carriera. Da Andrea, infatti, nasce come locale di pizza al taglio, in un piccolo spazio di 13 mq quadrati per un continuo via vai di clientela mordi e fuggi, a tutti gli effetti. La voglia di innovare, di evolversi e di evolvere la propria proposta, nel 2019, aprendo il locale in cui tutt’oggi Andrea lavora, coadiuvato in sala da un team che vede la madre in prima linea.

La Mari e Monti, con battuta di gamberi, colatura di alici e prosciutto di Norcia

«In un mondo che continua a cambiare, essere autentici significa vivere la quotidianità facendosi ispirare da ciò che ci circonda, padroneggiandolo al punto di renderlo personale, in un viaggio che conduce fuori dagli schemi comuni - afferma Andrea spiegando la sua filosofia professionale - È questo ciò che mi propongo di fare con la mia pizza: un piatto che non rinneghi mai le proprie origini, che si vesta ogni volta di un abito nuovo grazie alla stagionalità dei prodotti scelti e che si conceda a diverse interpretazioni di sé con quelle materie prime simbolo di territorialità. Voglio offrirvi un piatto attuale in grado di regalarvi ogni volta un'emozione nuova e vivida. questo è quello che definisco un'esperienza contemporanea».

Cosa si mangia da Da Andrea - Pizza Contemporanea

Quindi cosa si mangia, oggi, da Da Andrea Pizza Contemporanea? Un menu che si divide tra pizze contemporanee, romane, al padellino, in più una bella scelta di maritozzi salati per aprire il pasto. Nello specifico, abbiamo assaggiato quello che si lega più all’Umbria, con un paté di fegatini di pollo come farcitura, il tutto puntellato con scorza di limone e salvia a conferire una piacevole nota fresca che “smorza” il sapore del fegato.

Il maritozzo salato con paté di fegatini
In carta anche una bella selezione di pizze al padellino
Lucifer, spianata piccante calabrese, menta, San Marzano, stracciatella, marmellata al peperoncino
Cheesecake al limone e basilico, crumble di nocciole e arachidi

Arriva quindi la pizza al padellino: il già citato omaggio alla città natale di Andrea. Impasto semi integrale, doppia lievitazione, cottura su una piccola padella a temperatura moderata per un risultato che dona alla pizza un soffice interno e croccantezza esterna. Quattro assaggi nello specifico, con quella che ci ha colpito maggiormente, la Mari e Monti, a rappresentare un viaggio tra Umbria e Costiera Amalfitana. Il tutto a base di battuta di gambero, alici di Cetara, burrata e crumble prosciutto crudo di Norcia. Ecco poi quella con topping una tartare “Etrusco Carne Locale Radicale”, spuma di patate, cipolla croccante, senape al miele, paprica, quindi due spicchi di scarola brasata con olive e capperi, mozzarella di bufala DOP, uvetta, pinoli tostati, filetti di alici di Cetara “Armatore”.

La contemporanea che arriva a tavola è la Lucifer, con spianata piccante calabrese, pomodoro San Marzano, stracciatella, polvere di olive, marmellata piccante a base di pomodori gialli. Un po’ troppo spicy per i nostri gusti, sicuramente adatta per chi è amante di tonalità calienti. Si chiude con una cheesecake fatta in casa con limone e basilico, a concludere in freschezza una bella cena a base di pizza d’autore.