Lanterne accese, danze di drago e rossi vibranti: l’essenza del Capodanno cinese è una sfumatura di riti centenari, di simboli e gesti legati radicalmente alla cultura orientale, ma interpretabili e condivisibili in modo universale. Come il nostro cenone di Santo Stefano, questa festività cade nel cuore dell’inverno, quando il freddo immobilizza cuori, commercio e coltivazioni. In questo momento, il Capodanno cinese arriva come una promessa di luce e calore. Non cade mai in una data fissa del calendario gregoriano, ma varia ogni anno in base al ciclo lunare. Solitamente, la festività si celebra tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Nel 2025, ad esempio, cade il 29 gennaio, giorno in cui si dà il benvenuto all’Anno del Serpente di Legno.

Capodanno cinese, l’Anno del Serpente di Legno

Ogni anno del calendario cinese è associato a uno dei 12 animali dello zodiaco (topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane, maiale) e a uno dei cinque elementi (legno, fuoco, terra, metallo, acqua). L'anno del Serpente di Legno, che rappresenta saggezza, intuizione, trasformazione e crescita personale, si prevede che sarà un anno di cambiamenti profondi, introspezione e opportunità di trasformazione.

La festività dura quindici giorni e si conclude con la Festa delle Lanterne, che illumina le città con decorazioni spettacolari. Durante questo periodo, le famiglie si riuniscono per celebrare, condividere pasti simbolici e scambiarsi regali. In Italia, dove la cultura cinese si intreccia con quella locale, il Capodanno Lunare è diventato un’occasione per avvicinare le due tradizioni. Sempre più ristoranti di alta cucina abbracciano questa festività, offrendo menu tematici che raccontano una storia di fusione culturale e celebrazione.

Capodanno cinese in Italia, dove festeggiarlo al ristorante

Noi vi raccontiamo di alcuni dei ristoranti di cucina cinese più iconici d’Italia e le loro proposte per questa ricorrenza.

Gong Oriental Attitude - Milano

L'arte dell'alta cucina asiatica unita all’atmosfera contemporanea e intellettuale di Milano: questo è il Gong Oriental Attitude, situato in Corso Concordia e guidato da Giulia Liu, un punto di riferimento per chi desidera vivere un'esperienza sensoriale che va oltre la cucina cinese fatta di riso alla cantonese e involtini primavera. La cucina del Gong è un viaggio tra sapori autentici e rivisitazioni innovative, perfettamente calibrate per sorprendere e deliziare. In occasione del Capodanno cinese 2025, il ristorante ha preparato un menu esclusivo, un vero tributo alla cultura millenaria della Cina e all'anno del Serpente di Legno.

Si apre con un amuse-bouche, un piccolo benvenuto dello chef che cambia a seconda della disponibilità degli ingredienti, ma che introduce immediatamente gli ospiti nell'universo del Gong. Tra le prime portate spiccano poi i dim sum, grandi protagonisti del Capodanno cinese, ma piatto principale del menu è una vera celebrazione della tradizione culinaria cinese: uno spiedino di anguilla alla brace, laccata con il suo fondo e arricchita da porri caramellati. L'anguilla, cucinata con maestria per mantenere una consistenza tenera e succosa, è accompagnata da una cialda croccante di amido di riso, che aggiunge una componente testurale interessante. Questo piatto simboleggia prosperità e abbondanza, valori profondamente radicati nella celebrazione del Capodanno cinese.

Tra le altre portate, troviamo gli involtini della fortuna, preparati con un ripieno di verdure fresche e gamberi, avvolti in una pasta sottilissima e fritti fino a raggiungere una perfetta doratura. Un omaggio alle tradizioni di famiglia che caratterizzano questa festività. Un altro piatto che non può passare inosservato è il branzino marinato con succo di barbabietola rossa. Questo piatto è un esempio di come il Gong sappia combinare tradizione e innovazione: il branzino, tenero e delicato, è esaltato dal sapore dolce e terroso della barbabietola, che dona al piatto un colore vibrante e un gusto unico.

Bon Wei - Milano

Bon Wei si prepara a celebrare il Capodanno cinese 2025 con un evento che unisce arte, champagne e la più raffinata cucina cinese. Il ristorante milanese, già noto per la sua alta cucina regionale, offre un’esperienza che integra il meglio delle tradizioni culinarie con l’eleganza del design e dell’arte contemporanea. Mercoledì 29 gennaio, data che segna l’ingresso nel segno del Serpente di Legno secondo il calendario lunare cinese, Bon Wei propone una serata speciale che ruota attorno a un menu celebrativo firmato dallo chef Zhang Guoqing, accompagnato da creazioni artistiche del designer Teo KayKay. Per il Capodanno cinese 2025, sono state dipinte a mano dieci bottiglie esclusive di champagne, accompagnate da etichette speciali per il whisky Bon Wei Selection e da un’opera d’arte dedicata al Serpente di Legno, che sarà esposta in sala. I colori nero, rosso e giallo, distintivi del segno zodiacale, accompagnano l’intera esperienza, enfatizzando la cura per il dettaglio e il gusto raffinato. Ogni bottiglia è un pezzo unico, corredato da un certificato di autenticità e da un packaging esclusivo. Gli ospiti avranno l’opportunità di acquistare queste opere d’arte enologiche direttamente in negozio, prima o dopo la cena.

Il menu del Capodanno cinese è un percorso in otto portate, ciascuna delle quali evoca una caratteristica del Serpente di Legno. La saggezza si manifesta in una zuppa avvolgente di cernia gialla, cavolo cinese e zenzero. L’ordine prende forma negli involtini triangolari con germogli, uova, gamberetti e spaghetti di soia. L’intelligenza si ritrova nelle mazzancolle in pasta kataifi accompagnate da una salsa di prugna, peperoncino e Worcestershire sauce. La decisione emerge nei noodles arricciati in agropiccante, mentre la cultura si esprime nei Niángao, tradizionali gnocchi di riso del Capodanno, qui reinterpretati con gallinella di mare, verdure dell’orto e salsa di soia nera. La comunicazione silenziosa è rappresentata dal pollo croccante cotto nel wok con peperoncino, sesamo e arachidi. La passione si ritrova nel branzino stufato in terracotta con bambù e verdure sottaceto, un piatto che celebra l’abbondanza e la prosperità. La raffinatezza conclude il percorso con un dessert unico: una torta Sacher contemporanea decorata da un serpente rosso, cotta al vapore e ideata dalla pastry chef Sonia Latorre Ruiz. Questo dolce è accompagnato dalla possibilità di gustare il pregiato whisky PX Bon Wei Selection, per un finale di grande eleganza.

La serata del 29 gennaio include anche una selezione di champagne da collezione, tra cui Pol Roger Winston Churchill 2012 e Perrier-Jouët Belle Epoque Rosé 2005 Vik Muniz, entrambe dipinte a mano da Teo KayKay. Nei giorni successivi, fino alla Festa delle Lanterne, il menu di Bon Wei continuerà a proporre alcuni dei piatti iconici del Capodanno, come i Niángao e gli involtini triangolari, offrendo un’occasione prolungata per immergersi nelle tradizioni culinarie cinesi.

Bon Wei Via Castelvetro, 16/18 20154 Milano Tel +39 02 341308

Ba Restaurant - Milano

Ba, termine che significa sia "otto", simbolo di prosperità e armonia, sia "padre", è un nome che rispecchia l'identità del locale. Fondato da Marco Liu nel 2011, il ristorante è un omaggio alla cucina cinese elevata a una dimensione gourmet, dove ogni piatto è un ponte tra la millenaria tradizione asiatica e l’innovazione contemporanea. Per celebrare il Capodanno cinese 2025, Ba ha pensato a un menu che proporrà dal 29 gennaio al 12 febbraio e che riflette il cambiamento e l’evoluzione, simboli dell’anno del Serpente, attraverso ingredienti raffinati e tecniche culinarie che esaltano i sapori autentici della tradizione cinese.

Ogni piatto racconterà una storia, un augurio per l’anno nuovo, con un’attenzione meticolosa ai dettagli. Uno dei protagonisti del menu è il Yusheng, noto anche come “insalata della prosperità”. Questo piatto, servito con salmone crudo, è una celebrazione di abbondanza e buona fortuna. I commensali partecipano attivamente al rituale, mescolando gli ingredienti con le bacchette e pronunciando frasi di buon augurio. Il gesto di sollevare gli ingredienti simboleggia l’elevazione della fortuna e del benessere per l’anno nuovo. Gli involtini primavera offerti in una versione raffinata con gamberi, verdure e uovo sono un omaggio alla tradizione, con il loro croccante involucro che nasconde sapori delicati e bilanciati. Un’altra proposta imperdibile sono i Lamian freschi, serviti con un ragù di manzo alla pechinese: questi spaghetti rappresentano simbolicamente la lunga vita, un augurio imprescindibile per il Capodanno cinese. Per gli amanti dei sapori ricchi, sono previsti invece gli immancabili dim sum, con una selezione di 6 ravioli, lavorati tutti a mano e ripieni di ingredienti che rappresentano la prosperità.

Tra i secondi piatti spicca la pancia di maialino da latte croccante, accompagnata da una salsa all’aglio nero e una composta di mele. Questo piatto, icona del Ba Restaurant, combina texture e sapori in un equilibrio perfetto tra croccantezza e morbidezza. Per concludere il pasto, il Dolce della Fortuna cattura l'essenza del Capodanno cinese: un cremoso al cioccolato bianco aromatizzato alla mano di Buddha, gel di mandarino e zenzero, con una cialda croccante e un gelato al sesamo nero. Ogni boccone è un augurio di felicità e successo. Un'altra proposta dolce, le palline dolci al sesamo, è un richiamo alla tradizione e alla convivialità, simboleggiando l’unione familiare e la completezza.

Ba Restaurant Via Raffaello Sanzio, 22 20149 Milano (Mi) Tel +39 02 4693206

Dao Chinese Restaurant - Roma

A Roma, il Dao Chinese Restaurant si prepara a celebrare il Capodanno cinese 2025 con un evento dedicato alla tradizione e alla raffinatezza culinaria. L’appuntamento è fissato per martedì 28 gennaio, serata in cui il ristorante renderà omaggio al nuovo anno lunare con uno speciale menu degustazione, creato per accogliere il Serpente di Legno.

Il menu degustazione proposto per la serata inizia con un calice di benvenuto, preludio a una serie di portate che fondono tradizione e creatività. Tra gli antipasti spiccano i Bi Lu Juan, cannelloni alle erbe cinesi ripieni di maiale, bambù, funghi, carote e tofu, e i Jiaozì Special, ravioli di riso rosso fermentato con manzo e cicoria, due proposte che esaltano l’arte della lavorazione della pasta ripiena e gli ingredienti simbolici del Capodanno. Si prosegue con le Xia Qiu, polpettine di gamberi servite con bisque e scaglie di mandorla, e i Kong Qi Chun Juan, fagottini croccanti ripieni di granchio e funghi, che uniscono croccantezza e delicatezza in un equilibrio di sapori perfetto.

Tra i primi piatti si trovano i Di Gua Fen, spaghetti di patate dolci saltati con frutti di mare, e il Long Zaifan, un riso aromatico impreziosito da ombrina, maiale marinato, prosciutto, gamberi croccanti e “rousong”, i tradizionali fili di carne di maiale soffiati. La tradizione del Capodanno si riflette nella scelta del pesce, simbolo di abbondanza: il Yu Shao Nian Gao propone un branzino stufato adagiato su gnocchi di riso al vapore, mentre lo Shang Tang Long Xia presenta l’astice accompagnato dalla sua bisque, crema di patate di montagna e alghe di mare. A completare l’esperienza, un assaggio dell’iconica anatra alla pechinese, la Bei Jing Kao Ya, preparata con maestria secondo la ricetta originale. Il finale dolce è affidato ai Si Se Tangyuan, palline di riso glutinoso cotte al vapore in quattro gusti differenti, che richiamano l’armonia e la felicità familiare, elementi cardine del Capodanno. Il brindisi al nuovo anno è affidato a un sorso di grappa cinese, con cui gli ospiti possono chiudere in bellezza una serata all’insegna dell’eleganza e della convivialità.

Oolong - Roma

Il ristorante Oolong, situato nel cuore di Roma, è un angolo esclusivo dove la tradizione culinaria cinese si fonde con un'atmosfera elegante e contemporanea. Per festeggiare l'Anno del Serpente, il ristorante propone un menù esclusivo per la cena del 28 e 29 gennaio, un'esperienza gastronomica che promette di deliziare i sensi. Il menu, creato con maestria dagli chef del ristorante, è una celebrazione di sapori e buoni auspici. Si inizia con il Tataki di cappesante, un piatto elegante che combina la dolcezza delle capesante con il croccante del sesamo arrosto e una salsa allo yuzu, un agrume asiatico che regala freschezza e profondità. A seguire, i Dim Sum, preparati a mano con cura e passione: da qui il nome della portata che significa letteralmente “toccare il cuore”. Ogni increspatura della sfoglia racconta la storia di una tradizione culinaria che si trasmette da generazioni.

La cena prosegue con una Zuppa di melone invernale, arricchita da polpette di pollo speziate, un piatto caldo e confortante che evoca l’ospitalità cinese. Non mancano le raffinatezze a base di pesce, come gli Gnocchi di riso al granchio e caviale, che offrono un'esplosione di sapori marini, e gli HunTun di astice, una pasta ripiena che, grazie alla sua sfoglia fine, crea un reticolo di grinze che racchiude un ripieno lussuoso, condito con salsa Málà, un mix di spezie che conferisce un tocco piccante e vibrante. Il menu include anche il Branzino pescato alla moda di Sichuan, un piatto audace che riflette la tradizione culinaria di una delle otto grandi cucine cinesi, caratterizzato da sapori intensi e piccanti, grazie all'uso di zenzero e pepe del Sichuan. Infine, per concludere la serata in dolcezza, è previsto un Maialino a lenta cottura nel coccio, servito con verdure in una ricetta tipica Oiukui, che offre un'esperienza gustativa ricca e complessa.

L’ambiente di Oolong è arricchito da un servizio impeccabile, con personale attento e preparato, pronto a guidare gli ospiti attraverso questa esperienza culinaria unica. Ogni dettaglio, dalla scelta degli ingredienti alla presentazione dei piatti, è pensato per regalare un viaggio sensoriale che celebra non solo il Capodanno cinese, ma anche la cultura e l'arte della cucina asiatica.

Oolong Piazza S. Paolo alla Regola 39/40 00186 Roma (Rm) Tel +39 06 21707385

Il Gusto di Xinge - Firenze

Sin dalla sua apertura, ha fatto parlare di sé Il Gusto di Xinge, col suo pollo “legato” shibari e i suoi dim sum sensuali: situato nel cuore di Firenze, questo ristorante è guidato dalla talentuosa Chef Xin Ge Liu, la cui visione gastronomica fonde sapientemente tradizione e innovazione, creando un viaggio sensoriale che si snoda tra arte e sapori. Dal 22 al 29 gennaio, Il Gusto di Xinge, in collaborazione con Gucci Giardino, offre un'esperienza culinaria straordinaria per festeggiare il Capodanno cinese. Tra le proposte, spicca l'Har Gow di Riso Rosso, un dim sum ripieno di gambero fresco e germogli di bambù, servito con fiori di loto essiccati. Questo piatto non è solo un omaggio alla tradizione culinaria cinese, ma rappresenta anche simboli di purezza e rinascita, evocando la bellezza della natura e delle sue stagioni.

I commensali potranno inoltre gustare il Gnocco di Taro Giallo alla Curcuma, un raffinato involucro farcito con una delicata purea di edamame e germogli di bambù, accompagnato da una salsa ceviche che amplifica i sapori freschi e vivaci, creando un contrasto perfetto tra dolce e salato. Non mancano i Mini Charsiu Bao, morbidi panini ripieni di maiale arrosto con salsa Hong Kong, che offrono un'esperienza gustativa avvolgente e nostalgica, evocando i mercati notturni di Hong Kong.

A completare questa straordinaria esperienza culinaria, gli ospiti possono assaporare cocktail artigianali creati dalla mixologist di talento Martina Bonci. Tra le sue creazioni, il Wisdom, un blend raffinato di rum Santa Teresa 1796 e liquore di prugna, regala un equilibrio di sapori che delizia il palato e incoraggia alla convivialità, perfetto per celebrare l'arrivo del nuovo anno.

Dove festeggiare il Capodanno cinese in tutta Italia: altri eventi e momenti speciali

Oltre ai ristoranti d’alta cucina, al lusso, l’eleganza dorata e piatti sontuosi, l’Italia si prepara a festeggiare l’Anno del Serpente di Legno anche per le strade, tra i locali meno battuti e in altre occasioni, unendo le comunità e invitando tutti a scoprire la ricchezza di una cultura millenaria, in un palcoscenico di colori, suoni e sapori, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. A Milano, la vivace Chinatown in via Paolo Sarpi è il centro delle celebrazioni del Capodanno Lunare. Le strade si adornano di lanterne rosse e decorazioni a forma di serpente, mentre i profumi dei ravioli jiaozi riempiono l’aria. Il 2 febbraio, piazza Sempione ospiterà la parata principale, una sfilata di danze, travestimenti e la tradizionale danza del drago. Milano intera offre un ricco programma di eventi gastronomici, con anche le piccole trattorie tipiche e i chioschi di street food che propongono piatti autentici.

Prato, con la sua storica comunità cinese, una delle più ricche di tutta Europa, vive l’emozione del Capodanno a partire dal 28 gennaio, alle 17:00, col suono delle campane del tempio buddista Pu Hua, sincronizzandosi con la mezzanotte di Pechino. Qui si terrà un programma ricco di laboratori, per adulti e bambini, dalla cerimonia del te a ricette culinarie raccontate da esperti della tradizione. Torino, infine, si prepara a festeggiare illuminando la Mole Antonelliana con la scritta “fortuna”, un augurio di prosperità per tutti. Dal 26 gennaio, la Palazzina di Caccia Stupinigi ospiterà un evento speciale dal titolo “Evviva l’anno del serpente”, una mostra che ripercorre la storia dei grandi viaggiatori lungo la Via della Seta.