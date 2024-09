Ravioli, bao e mochi: un menu perfetto per una giornata a Chinatown

Dicono che Milano sia una città grigia, monotona e china sul lavoro. Ma provate a scalfire la superficie, a viverla là dove il traffico non è feroce e scoprirete una città di contrasti e di colori, dove spicca tra i suoi quartieri più vibranti la celebre “Chinatown”. Qui, partendo da Via Sarpi, nota per la sua storia e cultura, troverete una destinazione ideale per chi ama esplorare sapori esotici e vuole, anche solo per un giorno, concedersi un viaggio col cuore e con il gusto. Non pensate solo allo street food: Chinatown offre una varietà di esperienze culinarie che vanno dalle botteghe tradizionali ai ristoranti moderni. Noi vi proponiamo un itinerario percorribile in una giornata, dall’antipasto al dolce, come un menu degustazione per vivere appieno la Chinatown milanese.

Tra i quartieri più vibranti di Milano la celebre Chinatown

Storia di Chinatown a Milano

Prima di partire per il tour, vale la pena conoscere la storia affascinante di questo quartiere. La Chinatown di Milano, oggi così dinamica, un tempo si chiamava “Borgo degli Ortolani”. Qui, come è facile intuire dal nome, si coltivavano soprattutto ortaggi, in particolare le cipolle. La prima ondata di immigrazione cinese risale agli anni ‘20 del Novecento, con l'arrivo di lavoratori dalla regione di Zhejiang, attratti dal mercato della seta e della pelle. Negli anni '90, con l’apertura della Cina al commercio globale, il quartiere ha visto una crescita notevole, arricchendosi di negozi all’ingrosso e locali di ristorazione. Dal 2011, con la trasformazione di via Paolo Sarpi in zona pedonale, il quartiere ha conosciuto un nuovo rinascimento, diventando una meta di riferimento per il cibo etnico e lo street food.

Chinatown, 1ª tappa: un antipasto che sa di tradizione alla Ravioleria Sarpi

La prima tappa del tour ci porta alla Ravioleria Sarpi, una vera istituzione nel quartiere. Qui potrete gustare i “ravioli cinesi più buoni di tutta la Lombardia”, preparati con maestria da Agie, il proprietario cinese, che utilizza carne di qualità proveniente dalla storica macelleria Sirtori, situata proprio accanto al locale. I ravioli, venduti in porzioni da quattro, sono disponibili in diverse varianti, tra cui carne o verdure. La pasta viene fatta a mano seguendo la tradizione millenaria e la qualità della carne è garantita dalla filiera corta.

Ravioleria Sarpi

Una curiosità: la leggenda narra che i ravioli cinesi, chiamati “Jiaozi”, siano stati inventati da un medico durante un freddo inverno per aiutare i suoi concittadini a combattere i geloni alle orecchie. Li creò a forma di orecchio, riempiendoli con carne ed erbe curative, dando così origine a uno dei piatti più amati della cucina cinese.

Ravioleria Sarpi | Via Paolo Sarpi 27 - 20154 Milano

Chinatown, 2ª tappa: Bokok e MU, un assaggio tra dim sum e bao

Dopo l’antipasto, dirigetevi verso il Bokok Restaurant, dove potrete gustare un momento rilassante in questa “tea room” e diverse specialità tradizionali orientali, tra cui un ottimo dim sum.

Bokok Restaurant

Questi piccoli bocconcini di pasta ripiena, cotti al vapore, sono un classico della cucina cantonese e sono disponibili in diverse varianti, come gamberi, carne e verdure.

Bokok Restaurant | Via Paolo Sarpi 25 - 20154 Milano

Proseguendo, non può mancare una sosta da Mu Paolo Sarpi, specializzato nei soffici panini al vapore conosciuti come bao. Con ripieni che variano dal classico maiale brasato all’esotica anatra alla pechinese, questi baozi sono diventati un cibo simbolo dello street food della Chinatown milanese.

MU Paolo Sarpi

Da provare come specialità, lo Xiao Long Bao, ravioli artigianali ripieni di carne e brodo caldo. Attenzione quando lo addentate: al suo interno il brodo esplode di sapori ma anche come quantità!

MU Paolo Sarpi | Via Paolo Sarpi 2 - 20154 Milano

Chinatown, 3ª tappa: “piccoli vicoli” e grandi mercati

Per la terza tappa, preparatevi a essere conquistati da un piccolo gioiello nascosto tra le vie di Chinatown: Xiao Hutong. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni ridotte del locale, perché ciò che manca in spazio è più che compensato dalla qualità dei piatti proposti. Tra le specialità da non perdere, spiccano gli udon ripieni alle erbe, un abbraccio caldo e confortante anche per i più esigenti. Riflettono la maestria dello chef Paolo Hu, capace di portare la cucina cinese a un nuovo livello di creatività e innovazione.

Xiao Hutong

Xiao Hutong | Via Paolo Sarpi 50 - 20154 Milano

Ma non sono solo gli udon a meritare attenzione: poco prima di sedervi in questo ristorante che si trova poco prima della fine di via Sarpi, dovete avventurarvi nei negozi che sono la vera essenza di Chinatown a Milano, ovvero i loro supermercati orientali. Ce ne sono molti lungo la via e tutti offrono un salto in un mondo parallelo, dove i colori vibranti e i profumi intensi di spezie, snack e prodotti tipici vi circondano in un caleidoscopio di sensazioni. Qui, potete trovare di tutto: dalle caramelle dai gusti esotici ai noodles istantanei, passando per le infinite varietà di riso, salse di soia e surgelati introvabili altrove. Se amate le curiosità gastronomiche, una visita a un supermercato asiatico è una tappa obbligatoria. Noi vi consigliamo tra tutti Mood Market e Meijial, dove oltre a prodotti che sembrano usciti da un cartone animato giapponese, potrete anche mangiare sul posto alcune specialità, come gli Imagawayaki, dolcetti giapponesi, o i Tteokbokki, gnocchetti coreani tendenzialmente piccanti.

Meijial

Meijial | Via Paolo Sarpi 7 - 20154 Milano

Chinatown, 4ª tappa: The Alley e il Bubble Tea

È ora di fare una pausa con una delle bevande più iconiche dell’Asia: il Bubble Tea. The Alley è famoso per le sue perle di tapioca e per il suo “Brown sugar deerioca matcha latte”, una dolce bevanda con un tocco cremoso e intenso, grazie allo zucchero grezzo e al tè verde. Il locale offre una vasta gamma di combinazioni, dal classico al più creativo, e permette di personalizzare il drink in base ai propri gusti.

The Alley

The Alley | Via Paolo Sarpi 6 - 20154 Milano

Chinatown, 5ª tappa: MochiMochi, il dolce giapponese dal cuore cremoso

Dopo il Bubble Tea, dirigitevi da MochiMochi per un assaggio dei famosi mochi, dolcetti giapponesi fatti con riso glutinoso e ripieni di creme. I mochi sono perfetti per un dessert gustoso, disponibili dal matcha al cioccolato, passando per il sesamo nero e i fagioli rossi dolci, noti come azuki. Un momento di tradizione giapponese all’interno della Chinatown milanese.

MochiMochi

MochiMochi | Via Paolo Sarpi 12 - 20154 Milano

Chinatown, 6ª tappa: S'Lab, il dolce finale

Per concludere in bellezza il tour, fate un salto da S'Lab, una pasticceria moderna che offre un tocco di creatività ai dessert orientali. Qui potrete gustare un ottimo dorayaki farcito con azuki o provare i loro dolci innovativi come il Soft gelato o la Crepes cake, personalizzabile con vari topping. La piacevole conclusione di un viaggio delizioso e dai sapori lontani, nel cuore di Milano.

S'Lab

S’Lab | Via Paolo Sarpi 1 - 20154 Milano