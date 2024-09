Ba Restaurant: un viaggio nel cuore della cucina cinese contemporanea a Milano

Nato nel 2011 da un'idea di Marco Liu, Ba Restaurant è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della cucina cinese a Milano. In un ambiente elegante e raffinato, ispirato ai simbolismi orientali, il ristorante offre un'esperienza culinaria unica che fonde la tradizione millenaria della cucina cantonese con l'innovazione e la creatività italiana.

Particolare di Ba Restaurant
La sala di Ba Restaurant
Lo scenografico lampadario di Ba Restaurant

Ba Restaurant, un nome ricco di significato

Il nome "Ba" non è stato scelto a caso. In cinese, significa sia "otto" che "padre". L'otto, simbolo di armonia e prosperità, rappresenta le otto forze primordiali dell'universo e il punto di partenza per ogni cambiamento. "Padre", invece, è un omaggio al genitore di Marco Liu, da cui ha ereditato la passione e la professionalità che contraddistinguono il ristorante.

La filosofia di Marco Liu da Ba Restaurant

Marco Liu, un italo-cinese di seconda generazione, ha voluto creare un luogo dove la cucina cinese fosse valorizzata nella sua autenticità, sfidando i luoghi comuni e offrendo un'interpretazione contemporanea e raffinata. La sua visione è quella di unire la tradizione cinese con l'innovazione, creando piatti unici e sorprendenti che raccontano una storia.

Gamberi rossi di Mazara del Vallo, crema al cocco, crumble morbido al cocco e lime candito. di Ba Restaurant
Moon cake sono di Ba Restaurant

Il menu di Ba Restaurant è un viaggio attraverso i sapori della Cina, con un occhio di riguardo per la qualità degli ingredienti e l'equilibrio dei sapori.

Ba Restaurant

Via Raffaello Sanzio 22 – 20149 Milano

Tel 02 4693206